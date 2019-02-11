РСО и общественники встретились за круглым столом

Собственники жилых помещений в многоквартирных домах и общественники Советского района Волгограда обсудили с «Концессиями» вопросы взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. Организатором мероприятия выступила АНО ДПО «Международная академия профессионального образования» при поддержке Фонда президентских грантов. Во встрече также приняли участие Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ Волгоградской области, Региональная общественная инспекция, Ассоциация советов многоквартирных домов и собственников жилья Советского района Волгограда и администрация Советского района Волгограда.

Встречи ресурсоснабжающих организаций с общественниками стали уже традиционными. На них активисты многоквартирных домов получают ответы на самые актуальные вопросы, волнующие большинство волгоградцев. В этот раз людей волновал порядок начисления платы за тепло во время отопительного сезона, вопросы технического обслуживания общедомовых приборов учета, а также восстановление в многоквартирных домах циркуляционных трубопроводов.

Общественники обсудили с «Концессиями» важные темы. Фото: КТ

Кроме того, люди задавали вопросы, касающиеся перехода на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, спрашивали о благоустройстве мест выполнения работ РСО, и куда обращаться, если обнаружили открытый люк.

В большинстве случаев волгоградцы сразу же получили ответы на интересующие их вопросы. Лишь в нескольких случаях спикеры взяли немного времени для того, чтобы уточнить информацию по вопросам жителей и ответить на них чуть позже.

Представители компаний отметили важность платежной дисциплины среди населения и уточнили, что именно переход на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями поможет жителям избежать неприятных моментов, связанных с задержкой перечисления платы со счетов управляющей организации на счета «Концессий».

Все участники круглого стола назвали акцию полезной и заявили, что будут использовать полученную на мероприятии информацию. Почти 92% участников уверены, что такие мероприятия способствуют улучшению взаимодействия участников жилищно-коммунальных отношений. 83,4% приглашенных получили ответы на вопросы, с которыми пришли, и столько же улучшили знания по вопросам взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями.