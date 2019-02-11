Десять небанальных способов заработка на своем автомобиле

Возможность получения дохода за счет работы таксистом мы рассматривать не будем по многим причинам: опасность для водителя, тяжелый график, нестабильный доход и высокие эксплуатационные нагрузки на автомобиль. К счастью, есть множество других, гораздо более оригинальных бизнес-идей. Среди них мы отобрали 10 наиболее реалистичных и перспективных. У каждого варианта есть свои преимущества и особенности.

Итак, вы можете:

1. Стать курьером. Оптимальный вариант для тех, кто за рулем бюджетных иномарок, например, Renault Logan. Этот автомобиль неприхотлив в уходе и не требует дорогостоящего техобслуживания, к тому же характеризуется прочностью и выносливостью. Найти клиентов легко по объявлениям в интернете или обратившись напрямую туда, где могут нуждаться в подобных услугах, например, в рестораны с доставкой на дом, интернет-магазины и т.д. Учтите, что одни наниматели платят по часам, другие – заключают контракты на длительный период, но для всех важно соблюдение оговоренных сроков.

2. Заняться обучением вождению. Для этого необязательно становиться штатным сотрудником автошколы. Многим людям удобнее нанять личного учителя, который будет уделять им все свое внимание и подстроится под их график. Главная особенность такого заработка – умение найти общий язык с учениками и понятно объяснять материал. Как правило, достаточно найти двух-трех клиентов самостоятельно, чтобы заработало «сарафанное радио», и вас советовали друзьям, родственникам, коллегам и т.д.

3. Быть персональным водителем. От вас потребуются пунктуальность, безупречный внешний вид автомобиля, доскональное знание города и готовность жить по графику нанимателя. Это компенсируется высоким уровнем дохода. Хорошо для такого бизнеса подходит ŠKODA OCTAVIA или Volkswagen Tiguan: у автомобилей презентабельный экстерьер, удобный салон, отличные ходовые характеристики, экономичный расход топлива и высокие показатели износостойкости.

Выгодная покупка авто в Волга-Раст для заработка в качестве личного водителя. Фото: Волга-Раст.

4. Сдавать автомобиль напрокат. Например, при длительных командировках, при поездке за границу на отдых и т.д. вам машина не нужна – так пусть она пока поработает! Единственное, что необходимо учитывать, – временные водители вряд ли будут также бережно относиться к машине, как вы, поэтому есть смысл до и после сдачи провести тщательный осмотр. Чтобы отношения с арендатором были четко отрегулированы, настоятельно рекомендуем составить договор. И пока каршеринг не добрался до Волгограда, вы точно сможете заработать.

5. Использовать машину для рекламирования товаров и услуг. Универсальное решение, которое практически не требует усилий, правда, визуальный облик автомобиля изменится. Размер заработка прямо пропорционален габаритам авто, модели и дате производства. При желании можно наклеить рекламные изображения на все свободные поверхности, или выделить под раскрутку товаров и услуг часть экстерьера.

6. Предоставлять мелкий ремонт на дороге. Имея навыки автомеханика, вы сможете оказать помощь водителю, у которого был сломан автомобиль на дороге. Естественно, вы не обеспечите полноценное «выздоровление» автомобиля, но с вашей помощью водитель сможет своим ходом отвезти авто к автосервису. Для такой деятельности лучше всего полноприводная машина с внушительным клиренсом, например, Renault Duster, чтобы можно было проехать в любое место (в лесную чащу, в болото и т.д.).

7. Зарабатывать на охране передвижных камер, фиксирующих нарушения на трассе. Передвижные камеры, как правило, устанавливаются частными компаниями. Дорогостоящее оборудование нужно охранять от вандализма, поэтому к каждой камере приставлен человек на автомобиле. Большой плюс в том, что никого не интересует, какой марки и какого года ваш автомобиль. Главное, чтобы вам было комфортно находиться в автомобиле в течение долгого периода наблюдения за порядком.

8. Предлагать услуги автоняни. Все больше родителей заинтересованы в том, чтобы их дети вовремя добирались в школу, на кружки и т.д., причем всегда были под присмотром взрослого. Удобнее всего так работать, если у вас семейный автомобиль, к примеру такой, как ŠKODA RAPID, – это гарантия безопасности и комфортности поездок. Выгоднее будет, если заключать с родителями длительный контракт, а не оказывать разовый сервис.

Стать автоняней – отличное решение для владельцев SKODA Rapid от Волга-Раст. Фото: Волга-Раст.

9. Сотрудничать с артистами и фотографами. Прекрасная идея для владельцев таких машин, как Volkswagen Caddy, внутри которых достаточно места, как для членов творческого коллектива, так и для их многочисленных вещей (штативы, колонки, микрофоны, сценические костюмы и пр.). Преимущественно водителей с авто нанимают на концерты, чтобы не переплачивать за такси, соответственно, вам предстоит привести артистов, подождать, пока они выступят, а потом отвезти по домам.

10. Организовать райдшеринг (поездки с попутчиками). Данный способ позволяет получать деньги, не меняя образа жизни. Все, что требуется от водителя, – зарегистрироваться на одном либо нескольких специальных сервисах. Перед тем, как брать попутчика, просмотрите его рейтинг и мнение о нем других водителей.

Перед тем, как решите сделать свой автомобиль бизнес-проектом, задумайтесь о бизнес-плане. В бизнес-плане необходимо предусмотреть и обязательные расходы:

- ежегодное техобслуживание;

- текущий и непредвиденный ремонт;

- дооборудование (потребуется для некоторых видов деятельности, например, если захотите заняться перевозкой детей);

- продвижение ваших услуг/поиск клиентов;

- топливо – точно рассчитать сумму получится после 1-2 месяцев работы с учетом рабочей нагрузки;

- автостраховка.

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