В Волгограде на карантин закрыли гимназию и 167 классов

Грипп и ОРВИ продолжают косить волгоградскую детвору. За последние сутки в Волгограде в полтора раза выросло количество заболевших школьников. К вечеру 7 февраля закрытых на карантин классов в Волгограде стало больше в 1,75 раза. Если в среду на вынужденные каникулы отправили учеников 95 классов в 20 школах, то уже в четверг карантин ввели в 167 классах 26 учебных заведений Волгограда. Обратились к врачу 1644 ребенка.

- По-прежнему полностью приостановлены занятия в гимназии №7 Красноармейского района и в начальных классах гимназии №17, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации города.

При этом эпидемии гриппа и ОРВИ в Волгограде нет. А если учесть, что всего в Волгограде 134 школы, гимназии и лицея, в которых учатся 96,5 тысяч человек, то карантин пока коснулся 1,7% от общего числа школьников.

- Данные меняются каждый день. Но, скорее всего, вводить карантин во всех школах Волгограда, как это сделали в соседних регионах, не будут, - отмечают в мэрии.

Напомним, решение о введении карантина по гриппу и ОРВИ в отдельном классе или всей школе принимает непосредственно руководитель учреждения. По нормам для этого достаточно, если обратились к врачу 20% и более учеников. Но на практике карантин вводят, если официально на больничный уходит не менее половины класса.

В администрации области отмечают, что заболеваемость в регионе на данный момент - ниже эпидпорога. Ограничительные меры в школах вводят, чтобы вирусы гриппа и ОРВИ не распространялись дальше и не отправляли детей одного за другим на больничный. В аптечных сетях есть запас противовирусных препаратов. Стационары и поликлиники готовы оказать всю необходимую помощь. В целом ситуация под контролем.

По данным Роспотребнадзора, в Волжском число заболевших по отношению к предыдущей неделе увеличилось на 52,7%. Эпидпорог также не превышен. Среди взрослых лабораторно подтвердили только пять случаев гриппа А.

Для сравнения, в соседних Астрахани и Саратове из-за карантина внеочередные каникулы уже объявили во всех школах, отменили и все массовые мероприятия.

Медики отмечают, что волгоградцам помогают держаться и сопротивляться вирусам массовые прививки от гриппа. Но все же расслабляться не стоит.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ГРИППА

Меры профилактики, которые рекомендуют врачи, в этом году такие же, как и всегда. Нужно чаще мыть руки и проветривать помещения, делать влажную уборку и дезинфицировать предметы, которые всегда под рукой, например, телефоны, ручки дверей. Лучше по максимуму ограничить пребывание в массовых местах и контакты с больными, по возвращении домой промывать слизистую носа. Ну и, конечно, держать себя в тонусе и укреплять иммунитет. Больше гулять на свежем воздухе и спать.

А если вас все же подкосил коварный вирус, не занимайтесь самолечением. Сразу идите к врачу, чтобы избежать осложнений, или вызывайте медиков на дом.