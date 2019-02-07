Все астраханские школы закрыли на карантин

СЕГОДНЯ 08:48 2019-02-07T08:48:57+03:00

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По стране начинается эпидемия гриппа и ОРВИ, в каких-то регионах эпидпорог превышен, в каких-то только цифры по заболевшим только подбираются к красной отметке. В Волгограде и Астрахани также много жителей слегли с высокой температурой. В нашем городе в паре десятке школ закрыли отдельные классы. А вот у соседей в Астрахани решили для профилактики и дальнейшего нераспространения инфекции остановить учебный процесс во всех образовательных учреждениях области. Как сообщают в Министерстве здравоохранения правительства Астраханской области, пока карантин объявили на 7-10 дней. В зависимости от количества заболевших через неделю, врачи и чиновники будут принимать решение, продлевать его или нет.

А пока медики еще раз просят не забывать про меры профилактики. Чаще мойте руки, избегайте массовых мероприятий. Больше ешьте фруктов, не забывайте про народную медицину. Обязательно проветривайте помещения, даже если на улице мороз.

При первых же симптомах: высокая температура, кашель, сопли, обращайтесь к медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU