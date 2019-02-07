2019-02-07T08:48:57+03:00
Общество

Все астраханские школы закрыли на карантин

Эпидемии в регионе пока нет
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
При первых же симптомах ОРВИ и гриппа следует обратиться к врачу.При первых же симптомах ОРВИ и гриппа следует обратиться к врачу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

По стране начинается эпидемия гриппа и ОРВИ, в каких-то регионах эпидпорог превышен, в каких-то только цифры по заболевшим только подбираются к красной отметке. В Волгограде и Астрахани также много жителей слегли с высокой температурой. В нашем городе в паре десятке школ закрыли отдельные классы. А вот у соседей в Астрахани решили для профилактики и дальнейшего нераспространения инфекции остановить учебный процесс во всех образовательных учреждениях области. Как сообщают в Министерстве здравоохранения правительства Астраханской области, пока карантин объявили на 7-10 дней. В зависимости от количества заболевших через неделю, врачи и чиновники будут принимать решение, продлевать его или нет.

А пока медики еще раз просят не забывать про меры профилактики. Чаще мойте руки, избегайте массовых мероприятий. Больше ешьте фруктов, не забывайте про народную медицину. Обязательно проветривайте помещения, даже если на улице мороз.

При первых же симптомах: высокая температура, кашель, сопли, обращайтесь к медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Астраханцу, стрелявшему по ворам, дали срок
В Центральном районе наглый водитель отправил в больницу 20-летнего волгоградца
Первый кофейный фестиваль устроят в Волгограде
Дни польской культуры пройдут в Волгограде в конце февраля
Неустойчивая погода сохранится в Волгограде в феврале
Опасно: волгоградцев предупреждают о подпольной молочной продукции на прилавках
Волгоградцев приглашают на День зимних видов спорта и Лыжню России - 2019
Судьба Дома офицеров в Волгограде решится в конце февраля
Волгоградский аэропорт назвали «лучшим из небольших» в России
Волгоградцам покажут современное французское кино
В Волгограде зеленая вода в батареях помогла найти 44 вора "кипятка"
На ремонт дороги по мосту Волжской ГЭС выделили 124 миллиона рублей
Хотела проучить автохама: волгоградке дали год «условно» за вмятину на капоте
«Волгоград Арена» претендует на звание лучшего стадиона в мире
Волгоградские антимонопольщики будут разбираться с МТС из-за Крыма
Выбросил из машины: на видео волгоградец в погоне избавляется от украденного телефона