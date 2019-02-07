2019-02-07T16:22:27+03:00
Общество

«Унизили и выгнали на мороз» - волгоградский ТЦ запретил вход совсем не тем подросткам

Опасаясь воришек, охрана перекрыла доступ в магазин большинству школьников
Екатерина МАЛИНИНА
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Администрация ТЦ перед мальчишками не извинилась даже после писем. Фото: Александр КуликовАдминистрация ТЦ перед мальчишками не извинилась даже после писем. Фото: Александр Куликов
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«Комсомолка» 6 февраля опубликовала материал о том, как nорговые центры «воюют» с подростками-воришками и шумными компаниями старшеклассников. Например, Ворошиловский торговый центр решил «разворачивать» молодых людей на входе. Но под раздачу попали в основном совсем не те дети. К нам обратились родители ребят, которые оказались в числе выдворенных охраной. И как оказалось, к плохим компаниям они никакого отношения не имеют.

- Я вместе с еще одной мамой из родительского комитета отправилась в магазин, - рассказывает волгоградка Оксана. - Сумки были очень тяжелыми, так что мы попросили 17-летних сыновей помочь. Но их в торговый центр не пустили, а грубо выгнали. Когда сын хотел показать мой звонок, его все равно выдворили на улицу. Я попыталась узнать, что случилось и почему мой ребенок оказался на улице в мороз. Но мне ответили, что приказ начальства. Сын был очень расстроен. Его прилюдно унизили. Я часто вижу в торговых центрах группы шумных подростков. Но им делают замечание только бабушки, охранники предпочитают как раз их не замечать, а отрываются на наших детях.

Попал в неприятную ситуацию и сын волгоградки Людмилы Ивановой.

- Артем был в парикмахерской. Я попросила зайти его в «Торгушку»: заказать для нас пиццу. Но его не пустили. В этот день было особенно холодно. Но охранник нагло выдворил ребенка на мороз. И ведь по нему видно, что он хорошо одет, что вежливо разговаривает и никак не тянет на хулигана, - говорит Людмила.

После таких неприятных инцидентов родители четырех мальчишек написали возмущенные письма в адрес администрации ТЦ, но ответа так и не получили. Даже элементарных извинений.

- Теперь я и мои друзья обходим этот магазин стороной из принципа, - говорит Ксения Корнеева. - Я понимаю, что плохие компании портят им репутацию, но еще больше ее портит такое отношение к людям. Наймите другой персонал, который будет пресекать правонарушения, а не ловить нормальных мальчишек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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