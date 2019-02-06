В Волгограде торговые центры «воюют» с подростками, ворующими в магазинах

Группы подростков от 13 лет и старше можно увидеть в каждом волгоградском торговом центре. Их сложно не заметить, они громко смеются, задирают охранников, с воплями носятся по коридорам, и едят один гамбургер на десятерых в фудкорте.

В «Торгушке» в один из вечеров охранники даже не пустили такую компанию внутрь. Но скорее от бессилия: что сделать с беспокойной молодежью никто не знает.

ПОЙМАЙ МЕНЯ ЕСЛИ СМОЖЕШЬ

Подобное было во все времена – зимой на улице холодно, а дома сидеть молодежи не хочется. Владельцы больших магазинов старались их просто не замечать. Но в последние несколько месяцев паломничество приобрело массовый характер. Одним из популярных развлечений молодежи стала игра: укради, сбеги и выложи в соцсети. Не ради денег, а ради куража.

- Мы не против посетителей-подростков. Но эти ребята не просто тихо сидят на лавочке и общаются, - говорит директор Ворошиловского торгового центра Надежда Васильева. - Они мешают своим поведением другим людям. Совсем недавно один из подростков, убегая от охраны, сбил с ног женщину. После них мы находим упаковки от таблеток, от которых они впадают в эйфорию, они ломают ограждения, пишут на стенах, издеваются над охранниками. Мы решили попробовать не пустить их хоть один раз внутрь. Правда, в эту группу попали и школьники, которые никакого отношения к ним не имели. Мы извинились перед родителями, те понимающе отнеслись к ситуации. Никто не хочет, чтобы их ребенок оказался в такой компании.

Полиция в данном случае бессильна. Для того, чтобы задержать подростка, он должен быть правонарушителем. То есть его должны поймать с поличным. Но сделать это практически невозможно. Еще в декабре прошлого года в ТЦ «Акварель» сотрудники отдела по борьбе с наркотиками, сотрудники ПДН массово провели проверку молодежи. Но не нашли ни наркоманов, ни воров. Дети могут самостоятельно гулять в подобных местах до 10 вечера. Тем более, современные подростки свои права очень хорошо знают.

А КУДА ДЕВАТЬСЯ?

- Молодежи просто некуда податься. Почти нет бесплатных кружков и секций. Родителям сложно организовать досуг своего ребенка. Надо решать вопрос с занятостью детей. Для них становится нормой тоже мелкое воровство, - считает Надежда Васильева.

О том, что подростками надо заниматься, говорят и психологи

Основная деятельность подростков, которая помогает их развитию, это общение со сверстниками, - говорит психолог Игорь Чумаков. - Но им по сути негде это делать. Даже если школа что-то организует, то чаще всего подходит к этому формально: ради отчета, портфолио и прибавки к зарплате. А дети очень чутко реагируют на любую фальшь и неискренность. Я считаю, что подростков нужно привлекать к участию в трудовой деятельности, к самостоятельности. Я могу посоветовать тем же ТЦ организовать для подростков специальное пространство, где школьники могли общаться под «присмотром» опытного педагога, который смог бы их заинтересовать, направить. Но представители ТЦ предпочитают убрать лавочки, чтобы избавиться от молодежи, а не заниматься проблемой.

Хотя на это может быть резонное возражение людей от бизнеса: почему мы, а не родители и учителя. Но получается так, что заниматься с непростыми детками им просто некогда.

- Сейчас воспитывать ребенка, особенно подростка, гораздо труднее, чем 10-20 лет назад. Потому что его сложней заинтересовать, предложить альтернативу тем же гаджетам или странным современным экстремальным увлечениям. Но это надо делать, иначе мы можем получить еще одно несамостоятельное и бесцельное поколение, - считает психолог.