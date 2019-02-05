2019-02-05T17:46:47+03:00
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На шоу «Голос. Дети 6» Волгоград представит София Тихомирова

Семилетняя певица попала на слепые прослушивания самого популярного музыкального телешоу [фото, видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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София воспринимает участие в "Голосе" как игру и веселье. Фото: 1 каналСофия воспринимает участие в "Голосе" как игру и веселье. Фото: 1 канал
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Скоро на Первом канале стартует шестой сезон шоу «Голос. Дети». Первые слепые прослушивания покажут после программы «Время» 15 февраля 2019 года. В этом году наставниками стали уже полюбившиеся зрителям Пелагея и Валерий Меладзе и новичок проекта - Светлана Лобода. Волгоград на самом популярном проекте уже звучал не раз: Лиза Качурак стала победительницей «Голос. Дети 4», Наталья Бутусова показала себя в «Голос 60+». А в этом сезоне город будет представлять совсем юная звездочка - София Тихомирова, кстати, она - воспитанница Бутусовой.

София - уже самая настоящая звезда. Заниматься танцами и вокалом она начала с трех лет. А ее тайная страсть - футбол и хоккей. Два года назад тогда еще пятилетняя волгоградская певица выступила на шоу Первого канала «Лучше всех» с песней «Люблю я макароны». Улыбчивая и непосредственная девчушка-хохотушка сразу сразила Максима Галкина наповал. С тех пор она засветилась в нескольких программах на разных телеканалах, выступала на конкурсах, познакомилась с кучей звезд, пошла в первый класс, переехала в Москву и теперь живет на два города.

Маленькая певица София Тихомирова. Лучше всех! Фрагмент выпуска от 14.05.2017.София Тихомирова, 5 лет, Волгоград. Укротитель голосовых связок, самая маленькая певица Волгограда.

- Волгоград - Москва. Одна нога тут. Одна нога там, - рассказывает о себе София Тихомирова и делится впечатлениями о съемках в проекте «Голос. Дети 6». - Мне тут нравится, тут все красиво, всякое веселье! Я настоящая артистка - под барабаны пою!

Голос. Дети 6. София Тихомирова.Семилетняя певица из Волгограда рассказывает о себе

Мама Лариса увлечения дочери поддерживает. Тем более, что для Софии участие в проекте - это своего рода игра.

- Мы ее так и готовили, и настраивали с самого начала, - рассказала корреспонденту «КП-Волгоград» мама юной певицы Лариса Тихомирова. – Нашей целью не была победа. Года два назад я прочитала, как нарушается психика у детей из-за участия в таких музыкальных конкурсах. В прошлом году мы побывали на съемках финала «Голоса», посмотрели, и решили, что поучаствовать можно, если воспринимать его именно как шоу, когда ты не борешься, а просто выступаешь на концерте и получаешь удовольствие. Поэтому и настраивала Софию как на игру. Конечно, хочется, чтобы кресла развернулись. Не повернутся, ну и ладно. Никаких слез, главное - веселье.

В последнее время София живет на два города. Фото: личный архив

В последнее время София живет на два города. Фото: личный архив

К тому же педагог по вокалу юной звездочки Наталья Бутусова считает, что попасть на слепые прослушивания в «Голос. Дети» - это уже победа. Потому что из более полутора тысяч заявок на кастинг позвали несколько сотен, а выбрали всего 81 человека, плюс 42 участника, которые так и не вышли на сцену в прошлом году. Из них три наставника на слепых прослушиваниях и наберут команды.

Кстати, большим сюрпризом для Софии стало участие в детском «Голосе» в качестве наставника Светланы Лободы. Для новогоднего выпуска передачи «Лучше всех» София записала клип на песню Superstar. А Светлана его увидела и даже поделилась в своем Instagram. Поэтому малышка со своим коронным «уопаааа!!!» рассчитывает попасть в ее команду. Как сложатся слепые прослушивания, увидим уже скоро.

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София Тихомирова. Суперзвезда
294 отметок «Нравится»26 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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