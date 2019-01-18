Впиши свое слово в общую летопись

Дорогие мои друзья! Дорогие жители нашего огромного легендарного края!

Приближается дата, мимо которой не может пройти, оставаясь равнодушным, ни один, даже самый маленький, волгоградец. Это – 2 февраля. День 76-й годовщины Сталинградской победы. День, который 76 лет назад стал прологом Великой Победы и который для всех нас, ныне живущих, станет прологом всемирного празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

Вести подготовку к этому великому событию нас обязывает не только Указ Президента Российской Федерации В. В. Путина от 09.05.2018 № 211, но и наша память и наши сердца.

Уже не один месяц активно разворачивает работу в этом направлении Общественное Движение «Бессмертный Сталинград», председателем которого я являюсь, реализуя масштабный проект, который называется «Уроки Победы с книгой «Бессмертный Сталинград».

Суть нашего проекта в том, чтобы придать наработанной мной в течение многих лет методологии проведения в школе Уроков Победы массовый характер, оживить так называемую «волгоградскую технологию патриотического воспитания». Инструментариями здесь служат недавно изданная, но уже получившая признание как очень эффективное пособие для проведения Уроков Победы книга «Бессмертный Сталинград» и многофункциональный сайт БессмертныйСталинград.рф. А ближайшей опорной организационной точкой – Единый областной Урок Победы, который мы предложили провести в дни 76-й годовщины - в конце января - начале февраля - в библиотеках Волгоградской области и города Волгограда, в школах области.

Хочу сказать, что методические материалы к Уроку Победы находятся на сайте, в разделе «Уроки Победы…» - там всё расписано до мелочей, от примерного плана Урока до видеоматериалов к нему, от методички для библиотек до Положения о творческом конкурсе «Сталинградская родословная. Сталинград живет в душе моей».

Несколько слов о теме конкурса. Меня иногда спрашивают, нет ли у меня опасений, что круг конкурсантов может быть сужен из-за того, что не у всех нынешних волгоградцев есть родственники, принимавшие участие в Сталинградской битве? Поэтому хочу пояснить: название «Сталинградская родословная» ни в коей мере не предполагает таких понятийных ограничений! У нас, у каждого, живущего на этой земле, своя сталинградская родословная уже по определению. Нас всех в одну разноголосую, разноликую семью увязывают памятники, музеи, Уроки Победы, названия улиц… Участвуя в конкурсе, кто-то может передать свое чувство сопричастности к великому подвигу, рассказывая о своем кровном родстве с участниками Великой Отечественной, кто-то – проявляя свое отношение к данной теме в декоративно-прикладном творчестве… Многое в этом плане могут сказать и фоторепортажи с сегодняшних патриотических мероприятий… Надо только приостановиться, оглядеться, вдуматься: «Что значит Сталинград в твоей судьбе, судьбе твоей семьи…» И постараться творчески ответить. В первую очередь, я бы сказал, даже просто для понимания самого себя.

Проект осуществляется при организационном, творческом и технологическом участии благотворительного фонда «Царицынская муза», президент которого Анатолий Владимирович Карман является сопредседателем нашего Общественного Движения. На счету фонда немало общественно весомых патриотических акций, конкурсов. В том числе – и издание книги «Бессмертный Сталинград». Так что в значимости оценок конкурсантам можно не сомневаться.

Кстати говоря, на февраль-март-апрель нами запланировано немало интересных творческих мероприятий, которые подчинены главной цели – вовлечь волгоградцев в участники Общественного Движения «Бессмертный Сталинград».

Я обращаюсь ко всем, кто дорожит героическим наследием сталинградской земли и чувствует свою связь с ним: регистрируйтесь на сайте БессмертныйСталинград.рф. После регистрации у вас появится своя Личная страница (Профиль), где можно скачать Заявку на участие в конкурсе, вести Летопись связей своей семьи с историей Сталинградской битвы и Великой Отечественной войны, участвовать в Викторине по теме военного Сталинграда. Зарегистрировавшись, вы таким образом заявите себя участником нашего Общественного Движения.

Пока нас несколько сотен, но, я уверен, что это только самое начало. Каждый день в разделе Участники появляются десятки новых фамилий. Так формируется наша виртуальная колонна Бессмертного Сталинграда в рядах общероссийского Бессмертного полка. В ее составе – школьники, учителя, сотрудники и читатели библиотек, члены патриотических общественных организаций, представители местных органов власти, творческие люди нашего края.

В мае этого года при поддержке Фонда президентских грантов, предварительно - в Волгоградском музыкальном театре, мы подведем итоги регионального этапа проекта «Уроки Победы с книгой «Бессмертный Сталинград» с приглашением победителей конкурса, руководителей библиотек, школ, общественных организаций, обеспечивших наибольшее количество участников Движения от своих организаций, представителей СМИ… И в этот же день объявим о переводе регионального этапа проекта «Уроки Победы с книгой «Бессмертный Сталинград» во Всероссийский. Под лозунгом «От 75-летия сталинградской победы – к 75-летию Великой Победы».

Юрий Васильевич Лепёхин,

Герой Труда России,

Народный учитель Российской Федерации,

Почетный гражданин Волгоградской области.