МЧС Астрахани оштрафовали на 300 тысяч рублей за спешащую на пожар машину

В нелепой ситуации оказалось МЧС Астраханской области: ведомство оштрафовали на 300 тысяч рублей за машину, которая мчалась на тушение пожара. Причем оштрафовали не за превышение скорости, и не за нарушение ПДД, а за перегруз. Вы не ослышались! Именно за то, что спецавтомобиль заполнили водой до предела, потому что спешил он не кучу мусора тушить, а крупный пожар на рынке в Ахтубинске.

Как так получилось? Да, потому что «пожарка» по пути к месту ЧП проскочила автоматический пункт весового контроля. Он то и зафиксировал перегруз. А далее - по стандартной схеме: автоматически формируется административный материал и в региональные управления МЧС направляются... штрафы.

Об этом курьезном «упущении» в законе на пленарном заседании Совета Федерации рассказал сенатор от Астраханской области Александр Башкин.

- И вроде все законно, и винить некого. Так как для тяжелой техники законом определен порядок получения разовых разрешений, и есть порядок срочного оформления разрешений. Но он выдается в течение двадцати четырех часов! А по боевому Уставу МЧС срок прибытия первого пожарного расчета не превышает 10 минут, в сельской местности - 20 минут! Сегодня в стране действует 28 таких пунктов (автоматического весового контроля), а скоро их будет 387. Если ничего не менять, весь бюджет МЧС уйдет на штрафы. А на ликвидацию пожаров и других чрезвычайных ситуаций не будет хватать ни времени, ни денег, - негодует Башкин.

Сенатор предложил срочно внести изменения в законодательство, чтобы впредь избежать подобных эксцессов.

- Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала это предложение и дала поручение срочно исправить ситуацию, - отчитался на своей страничке в соцсети астраханский депутат. - Теперь будем совместно с комитетом по Конституционному законодательству, комитетом по экономической политике и комитетом по обороне и безопасности решать этот вопрос.