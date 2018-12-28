Все катки Волгограда и Волжского 2019: адреса, расписание, цены

В Волгоград пришла настоящая зима с морозами. Так что берем коньки и на каток. Всего в Волгограде в 2019 году планируют открыть более 30 ледовых катков во всех районах города. Если, конечно, погода не подведет. В большинстве мест за вход придется заплатить, но на ледовых площадках будут освещение, музыка, раздевалки и пункты проката коньков. Управляющие компании зальют катки и во дворах. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, вход на большинство из них будет свободным для всех желающих круглосуточно. Больше всего катков зальют в Тракторозаводском районе. Будет, где покататься на коньках в Волгограде и в других районах. Где откроют катки зимой 2018 – 2019 в Волгограде и Волжском, адреса, цены и график работы, подскажет наш путеводитель.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

Каток на площади Аттракционов, Спартановка

Есть освещение, музыка, прокат.

Режим работы: в будни с 11.00 до 23.00, в выходные с 10.00 до 23.00.

Цена вопроса: взрослым со своими коньками (до 3-х часов) - 150 руб.; школьникам (по справке) и дошкольникам со своими коньками - 100 руб.

Прокат коньков - 150 руб. на час; детские фигурные до 34-го размера и хоккейные до 36-го размера - 100 руб.

Каток на площади Дзержинского, 1, у ТРЦ «7 звезд».

Есть освещение, музыка, прокат.

Режим работы: в будни с 11.00 до 23.00, в выходные с 10.00 до 23.00.

Цена вопроса: взрослым со своими коньками (сеанс до 3-х часов) - 150 руб.; школьникам и дошкольникам со своими коньками (школьникам - при наличии справки) - 100 руб.

Прокат коньков - 150 руб. на час; детские фигурные до 34-го размера и хоккейные до 36-го размера - 100 руб.

Каток в парке «Культура», ул. Н. Отрады.

Зальют катки во дворах Тракторозаводского района Волгограда:

ул. Шурухина, 32;

ул. 95-й Гвардейской, 1;

ул. Ладыгина 1;

ул. Павлова, 14;

ул. Бардина, 15.

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Каток на СК «Зенит», ул. Таращанцев, 72.

Есть музыка, освещение, прокат, небольшое кафе, горячий чай.

Режим работы: с 10.00 до 22.00.

Цена вопроса: со своими коньками - 100 руб. без ограничения по времени, детям - 50. Дети до 7 лет, ветераны войны, труда, боевых действий - бесплатно.

Прокат коньков - 150 руб.

Каток в парке Гагарина, на площадке перед бывшим летним кинотеатром

Есть освещение, прокат, музыка, прокат коньков с 27-го до 46-го размера, детские двухполозные – от 28 до 32 размера.

Режим работы: в будние дни с 11.00 до 23.00, в выходные – с 10.00 до 23.00.

Цена вопроса: со своими коньками – 100 руб. без ограничений по времени,.

Прокат коньков: 150 руб. в час, детские (фигурные до 34-го размера, хоккейные до 36-го) – 100 руб. в час.

В планах - каток в парке 70 лет Победы.

Зальют каток во дворе на ул. Титова 60

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Каток «Южный полюс» в Комсомольском саду

Есть освещение, музыка, касса, раздевалки.

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00.

Цена вопроса: для всех катков сети со своими коньками в выходные и праздничные дни - 170 рублей, в будни - 120 рублей без ограничений по времени. Для детей до 8 лет, детей из многодетных семей до 14 лет, пенсионеров - бесплатно.

Прокат коньков: 70 рублей.

Строят площадку под ледовый каток и в пойме реки Царицы у интерактивного музея «Россия – моя история». Но он откроется еще не скоро.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

Каток в парке «Семейный» на ул. 8-й Воздушной Армии

Есть освещение, музыка, прокат.

Режим работы: в будни с 11.00 до 23.00, в выходные с 10.00 до 23.00.

Цена вопроса: взрослым со своими коньками - 150 руб.; школьникам и дошкольникам - 100.

Прокат коньков - 150 руб. на час; детские - 100 руб.

Ангарский пруд

Расчищен участок на пруду, бесплатно.

Каток в парке «Русь»

Зальют катки: у Молодежного центра «21 век» (ул. Савкина, 8) и каток «Южный полюс» у ТРК «Парк Хаус» (б-р 30-летия Победы, 21).

Крытый каток «Новое поколение», ул. 8-й Воздушной Армии, 7, тел.: (8442) 59-76-09.

Режим работы: массовые катания в субботу - в 19.30 и в 21.00; в воскресенье – 15.00, 16.30, 18.00, 19.30. Время уточняйте по телефону, могут проходить соревнования.

Цена вопроса за сеанс: детям до 12 лет - 150 руб., коньки напрокат - 50 руб.; детям от 12 до 18 лет вход 200 руб., коньки напрокат - 100 руб.; студентам (по студенческому дневного отделения) вход 200 руб.; взрослым - 250 руб., прокат коньков - 100.

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

Каток «Южный полюс» в сквере Саши Филиппова

Есть освещение, музыка, касса, раздевалки.

Режим работы: ежедневно по погоде с 10.00 до 21.00.

Цена вопроса: со своими коньками в выходные и праздничные дни - 170 рублей, в будни - 120 рублей без ограничений по времени. Для детей до 8 лет, детей из многодетных семей до 14 лет, пенсионеров - бесплатно.

Прокат коньков: 70 рублей.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Каток «Южный полюс» у ТРЦ «Акварель», пр. Университетский, 107.

Есть освещение, музыка, касса, раздевалки.

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00.

Цена вопроса: со своими коньками в выходные и праздничные дни - 170 рублей, в будни - 120 рублей без ограничений по времени. Для детей до 8 лет, детей из многодетных семей до 14 лет, пенсионеров - бесплатно.

Прокат коньков: 70 рублей.

Каток «Новый Свет» на СХИ, ул. Тимирязева, 17

Музыка, освещение, раздевалка, кафетерий, горки для тюбинга для детей и взрослых, прокат инвентаря.

Режим работы: в будни с 11.00 до 23.00, в выходные с 10.00 до 23.00. Узнать о работе катка можно по телефону: 8-937-089-08-89.

Цена вопроса: со своими коньками – 150, детям, студентам – 100, детям до 5 лет и пенсионерам - бесплатно. Тюбинг горка на час со своей ватрушкой – 50 руб., с прокатом – 100.

Прокат коньков: от 10 лет и старше без ограничения по времени - 150 руб., до 10 лет – 100.

Многодетным скидки. Камера хранения – 50 руб.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Ледовый «Каток №1» в парке у «Авангарда».

Катание под музыку, прокат коньков, чай и выпечка, чтобы согреться.

Режим работы: ежедневно с 11.00 до 24.00. Справки по телефону - 8-937-737-76-28.

Цена вопроса: покататься на своих коньках - 100 руб. Прокат - 150 руб.

Зальют каток во дворе на ул. Кирова 145.

Крытый каток «Волчок» в Кировском районе Волгограда, ул. Никитина 129, т. (8442) 50-14-60.

Так как на катке занимаются детские секции, время катания лучше уточнять по телефону.

Стоимость полуторачасового сеанса катания – 300 руб., студентам и школьникам – 250, детям до 10 лет – 150 (в сопровождении взрослых), взрослым без катания - 100. Прокат коньков обойдется в 50 руб. Оплата только наличными.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

Каток «Южный полюс» у ТЦ «Строймолл», ул. Бахтурова, 12и

Есть освещение, музыка, касса, раздевалки.

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 20.00.

Цена вопроса: со своими коньками в выходные и праздничные дни - 170 рублей, в будни - 120 рублей без ограничений по времени. Для детей до 8 лет, детей из многодетных семей до 14 лет, пенсионеров - бесплатно. Прокат коньков: 70 рублей.

Каток «Южный полюс» в СК «Каустик» (пр. Столетова, 35а)

Есть освещение, музыка, касса, раздевалки.

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00.

Цена вопроса: со своими коньками в выходные и праздничные дни - 170 рублей, в будни - 120 рублей без ограничений по времени. Для детей до 8 лет, детей из многодетных семей до 14 лет, пенсионеров - бесплатно. Прокат коньков: 70 рублей.

СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ РАЙОН

Ерик Верблюд. Расчищен, бесплатно.

КАТКИ ВОЛЖСКОГО

Озеро «Круглое»

Бесплатно. Площадку периодически нужно чистить.

Каток «Круглый год», г. Волжский, б-р Профсоюзов, 1 б, ТРК «Планеталето», тел.: (8443) 21-51-49, 8-905-339-17-71.

Крытый каток, теплые раздевалки и катание под музыку на цветном льду ждут всех желающих.

Режим работы: ежедневно без выходных с 10.00 до 21.50. Начало каждого часа - начало 50-минутного сеанса. В 13.00 и 17.00 – часовой технический перерыв. Когда можно покататься в будние дни - уточняйте по телефону (проходят занятия секций).

Цена вопроса: электронная карта (проход через турникет на катке) - 60 руб. Взрослым в будние/выходные – 240/280 руб., детям до 11 лет включительно – 150/180 руб.

Прокат коньков на один сеанс – 140 руб., детских – 70 руб., заточка – от 100 руб, защита - бесплатно.

Абонемент на 10 сеансов детский – 1400 руб., взрослый – 2300.

Ледовая арена «Волжский», г. Волжский, пр. Ленина, 361, 27-й микрорайон, ТК «Стройград», 2-й этаж, (8443) 21-00-45, 60-12-12.

Режим работы: массовое катание - по выходным с 15 часов до 21.00, конкретное время уточнять по телефону, могут проходить тренировки.

Цена вопроса: электронная карта доступа - 50 руб. Катание детям 150 руб. в час, взрослым - 300 руб. Абонемент на 10 посещений: детский до 14 лет - 1000, взрослый - 2500 руб. Прокат коньков - 100 руб. в час взрослым, 50 - детям. Есть заточка коньков, услуги инструктора, шайбодром. Дети до 7 лет - только в сопровождении взрослых.

ВАЖНО!

Если вы собираетесь брать коньки или лыжи на прокат, захватите с собой паспорт. В качестве залога также можно оставить деньги - обычно около 1000 рублей.

Учтите, что большинство катков работают по фактической погоде.

Стоимость услуг может измениться

Если вы знаете, где еще залили катки или проложили лыжные трассы - оставляйте сообщения в комментариях. Мы непременно обновим информацию.