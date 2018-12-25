2018-12-25T11:39:08+03:00
Экономика

Теплоизоляция «Броня» – лауреат конкурса «100 Лучших товаров России- 2018»

Поделиться:
Изменить размер текста:

ООО НПО Броня и Сверхтонкая теплоизоляция Броня - четвертый год подряд Лауреат всероссийского конкурса "100 Лучших товаров России", в котором принимают участие компании-производители, достигшие высоких результатов в области качества товаров и предоставляемых услуг, сервиса. Награждение лауреатов и дипломантов конкурса по Волгоградской области проходило в здании Областной Администрации.

- Группа компаний ВИРЦ Броня, с 2008 года занимается производством жидких керамических теплоизоляционных покрытий. У нас очень широкая линейка продукции. В конкурсе мы участвуем четвёртый год. Уже награждены «Золотой сотней».

.

.

В этом году победили в еще одном - «100 лучших проектов». Сегодня нам вручили знаки «Отличник качества» и «За достижения в области качества». Участие в таких конкурсах – это не только продвижение нашей продукции, но и повышение статуса Волгоградской области, - отметил технический директор ООО НПО «Броня» Артем Жуков.

- «Ну а следующий Лауреат не нуждается в представлении, ООО НПО Броня очень активны во внешнем поле и активны в продвижении и доказательстве качества своей продукции, используя разные механизмы, в том числе конкурс «100 Лучших Товаров России» - заместитель руководителя комитета промышленности и торговли администрации Волгоградской области Наталья Стрельцова.

Посмотреть фотоальбом "Теплоизоляция Броня - Лауреат конкурса "100 Лучших товаров России-2018""

На правах рекламы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дневник сыровара: И себе под Новый год сырный приобрел завод!
Под занавес года подмосковный фермер Олег Сирота получает долгожданный кредит, подводит итоги и вывозит из Швейцарии уникальное оборудование, с помощью которого вновь собирается удвоить производство!
Новости 24
Пересадочный тариф для волгоградцев не подорожает
Волгоградец пытался откупиться от приставов за 11 тысяч рублей
На участке Первой продольной мэрия Волгограда вводит ограничение скорости до 40
Лучшие новогодние витрины выбирают в Волгограде
Пожар в лицее №7 Волгограда: учеников эвакуировали
В Волгоградской области больше стали производить табака и мебели
Волгоградские зэки сделают ящики для Министерства обороны
Волгоградцы будут смотреть программы Первого канала по местному времени
В Волгограде прекратили делать прививки от гриппа
В Волгоградской области официально не могут найти работу 72 тысячи человек
В Волгограде наградили лучших волонтеров
Почти 600 миллионов заплатят подрядчики за плохой капремонт волгоградских домов
В Волгограде на СХИ «Вольво» собрал "паровозик" из четырех машин
Антимонопольщики Волгограда взялись за яйца
Бойцы Росгвардии отобрали у волгоградцев шесть кило взрывчатки и полторы тысячи единиц оружия
Под Волгоградом чиновники незаконно отдали бизнесмену 15 гектаров земли госзаказчика
Штука в час: в Волгограде подешевел Дед Мороз
Квитанции на коммуналку в Волгограде станут длиннее на 12 сантиметров
Волгоградцев зовут на донорскую акцию «Быть нужным»
В Астрахани таксист изнасиловал 5-летнюю девочку, пока ее мама отлучилась в поликлинику