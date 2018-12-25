Теплоизоляция «Броня» – лауреат конкурса «100 Лучших товаров России- 2018»

ООО НПО Броня и Сверхтонкая теплоизоляция Броня - четвертый год подряд Лауреат всероссийского конкурса "100 Лучших товаров России", в котором принимают участие компании-производители, достигшие высоких результатов в области качества товаров и предоставляемых услуг, сервиса. Награждение лауреатов и дипломантов конкурса по Волгоградской области проходило в здании Областной Администрации.

- Группа компаний ВИРЦ Броня, с 2008 года занимается производством жидких керамических теплоизоляционных покрытий. У нас очень широкая линейка продукции. В конкурсе мы участвуем четвёртый год. Уже награждены «Золотой сотней».

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В этом году победили в еще одном - «100 лучших проектов». Сегодня нам вручили знаки «Отличник качества» и «За достижения в области качества». Участие в таких конкурсах – это не только продвижение нашей продукции, но и повышение статуса Волгоградской области, - отметил технический директор ООО НПО «Броня» Артем Жуков.

- «Ну а следующий Лауреат не нуждается в представлении, ООО НПО Броня очень активны во внешнем поле и активны в продвижении и доказательстве качества своей продукции, используя разные механизмы, в том числе конкурс «100 Лучших Товаров России» - заместитель руководителя комитета промышленности и торговли администрации Волгоградской области Наталья Стрельцова.

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