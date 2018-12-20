Куда пойти в Волгограде: СвинТуса, рождественский бал и новогодний нон-стоп

Новый год все ближе, и праздничная атмосфера уже охватила Волгоград. Не стали исключениями театры и музеи. «КП-Волгоград» продолжает публиковать путеводитель по новогодним представлениям, спектаклям и концертам. В праздничной программе - новые и давно любимые сказки, хороводы у елки с Дедом Морозом, интерактивные программы и прочие развлечения. Выбирайте, куда пойти и что посмотреть с ребенком, друзьями и всей семьей в Волгограде накануне нового года. И не забудьте про катки, пока погода радует.

Полный путеводитель по новогодним спектиклям, концертам, музеям, елки для детей и взрослых 2018 - 2019.

Встречаем Новый год 2019: полная программа праздничных гуляний в Волгограде

НОВОГОДНЯЯ ХЭНД-МЕЙД ЯРМАРКА

Еще не купили подарки к празднику? Тогда вас ждут на большой новогодней ярмарке, где более 50 мастеров представят уникальные вещи, созданные своими руками. Мед, игрушки, сладости, открытки, куклы, украшения для интерьера и многое другое.

Кинотеатр «Киномакс», ул. Рабоче-Крестьянская, 10, 2-й этаж.

22 и 23 декабря с 12.00 до 21.00.

«ДИВЕРТИСМЕНТ ПОД ЕЛКОЙ»

Волгоградская областная библиотека для молодежи приглашает своих читателей отпраздновать Новый год. В программе «Дивертисмента под елкой» развлечения на любой вкус и возраст.

В 16.00 начнутся новогодние мастер-классы. Ребят научат делать открытки, поделки из бумаги и игрушки на елку. В это же время стартует конкурсно-игровая программа «Охота за подарками». В 17.00 молодежь отправится на новогодний квест «Дело о похищенных подарках». А в 18.00 начнется «Новогодняя СвинТуса» для всех, кто хочет петь, танцевать, читать рождественские истории, участвовать в косплей-дефиле и веселиться.

Волгоградская библиотека для молодежи, ул. Череповецкая, 1.

26 декабря с 16.00 до 19.00.

Вход свободный.

Начинаем зажигать.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ФАБРИКА НОВОГОДНИХ ЧУДЕС

Волшебные превращения и сюрпризы ждут ребят на Фабрике новогодних чудес в музее занимательных наук Эйнштейна. Здесь каждый сможет попробовать своими руками сотворить настоящее чудо и узнать, где была Снегурочка. А завершится программа новогодней дискотекой от MC Moroza.

Обязательна предварительная запись. Также музей Эйнштейна принимает групповые заявки на новогодние праздники для школьников.

Музей занимательных наук Эйнштейна, пр. Ленина, 70 (ост. «ЦПКиО»), т. 333-335, для групп - 8-961-688-555-8.

Время работы: ежедневно с 10.00 до 20.00.

Новогодняя программа:

22 и 23 декабря, 29 и 30 декабря 2018 в 11.00 и 15.00.

С 2 по 6 января 2019 в 11.00, 13.00, 15.00 и 17.00.

Билеты: 250 руб. Сладкий подарок - 250 руб. 6+

В музее Эйнштейна новогодние программы. Фото: музей Эйнштейна

«НОВОГОДНИЙ НОН-СТОП В САРЕПТЕ»

С 22 декабря по 15 января тех, кто верит в чудо и ждет волшебства, ждет «Новогодний нон-стоп в Сарепте» - праздники, интерактивные программы и экскурсии, выставки и мастер-классы, встреча с Дедом Морозом и Сантой.

22 декабря в 11.00 и 16.00 - премьера новогодней интерактивной программы для ребят от 3 до 7 лет «Волшебные часы». Юные гости побывают в гостях у Бабы-яги и Кикиморы, а также в усадьбе Деда Мороза и Снегурочки. Билеты: 150 руб.

22 декабря в 12.00 и 14.00, 23 декабря в 12.00 и 16.00 - обзорная экскурсия по музею-заповеднику для взрослых и детей от 7 лет. Билеты: 240 руб., детям - 160 руб., студентам и пенсионерам - 200 руб.

23 декабря в 14.00 - «Рождественское чудо». Гости познакомятся с традициями праздника и смастерят рождественскую игрушку. Билеты: 150 руб. 7+

30 декабря в Старую Сарепту прилетит Дед Мороз, чтобы лично поздравить гостей.

А с 2 по 8 января музей-заповедник ждет в гости каждый день с 11 утра и до самого вечера. Каждый час - новая программа.

Музей-заповедник «Старая Сарепта», ул. Изобильная, 10, т.: (8442) 67-33-02 или 51-67-49.

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ»

Царицынская опера готовится к традиционному рождественскому балу. В этот раз зрителей ждет сюрприз - феерия в авантюрном стиле. Гостей приглашают забронировать номер в Гранд-отеле «Бенефис». Только раз в год, именно в это предпраздничное время, сюда съезжаются герои самых знаменитых опер и не только.

Зрителей ждет череда стремительно сменяющих друг друга эпизодов, разноплановых героев и искрящихся музыкальных композиций - самый настоящий праздничный бенефис! Поспешите - количество номеров ограничено.

Царицынская опера.

23 и 30 декабря в 17.00.

6 января 2019 в 18.00.

Билеты: 250 - 1000 руб. 6+

Зрителей ждет море сюрпризов. Фото: Царопера

БАЛЕТ «ЩЕЛКУНЧИК»

Покажут в дни новогодних праздников в Царицынской опере и самую известную рождественскую сказку - легендарный балет Чайковского «Щелкунчик». У каждого есть шанс попасть в волшебный мир детства, наполненный яркими красками и подлинными чудесами, поверить в торжество добра, справедливости и красоты.

Царицынская опера.

28 декабря в 18.30.

29 декабря в 17.00.

4 и 5 января 2019 в 18.00.

Билеты: 250 - 1300 руб. 6+

"Щелкунчик" - самая новогодняя сказка. Фото: Царопера

«НОВЫЙ ГОД НАОБОРОТ»

Новогодняя сказка с захватывающими приключениями, любимыми героями и, конечно, Дедом Морозом и Снегурочкой ждет ребят в Волжском драматическом театре. Будет и интермедия у елочки.

Волжский драматический театр, ул. Советская, 3, т. 8-988-399-89-90.

С 20 по 24 декабря в 11.00 и 13.00.

29 и 30 декабря в 11.00.

С 2 по 6 января.

Билеты: 200 руб. 3+

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СУВЕНИР: КНИГА СКАЗОК

Волгоградский академический симфонический оркестр и Андрей Аниханов приглашают волгоградцев на концерт самой сказочной новогодней музыки «Книга сказок». Оркестр представит зрителям захватывающие фантастические пейзажи из оперы Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством», «Волшебное озеро» Лядова, «Сказ о каменном цветке» Прокофьева, а также познакомят с удивительным миром русской сказки в музыке Чайковского и Стравинского.

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6, т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru

23 декабря в 17.00.

Билеты: 250 - 800 руб. 6+

Волгоградский академический симфонический оркестр и Андрей Аниханов приглашают волгоградцев на концерт самой сказочной новогодней музыки. Фото: ВОФ

Выставки

«ДЫШУ КРАСОТОЙ»

В преддверии Нового года в музейно-выставочном центре Красноармейского района Волгограда открывается выставка «Дышу красотой» художника Ольги Турчановой. В экспозиции - более 40 живописных работ разных стилей и в разных техниках.

Музейно-выставочный центр Красноармейского района, ул. 50 лет Октября, 17.

С 20 декабря 2018 по 30 января 2019.

«ОБНИМАЯ ВРЕМЯ»

В выставочном зале на Чуйкова, 37 открылась персональная юбилейная выставка Георгия Матевосяна «Обнимая время». В экспозиции более 60 картин мастера. Это лишь малая часть того, что он сделал за 45 лет, но вполне передающая его особый взгляд на мир и искусство.

Выставочный зал музея Машкова, ул. Чуйкова, 37, т. (8442) 24-16-79.

«КОГДА МЫ БЫЛИ ДЕТЬМИ»

Краеведческий музей предлагает в канун Нового года окунуться в атмосферу самого доброго праздника. Взрослые смогут вдоволь поностальгировать и показать детям и внукам игрушки своего детства.

21 декабря начнет работу выставка советских игрушек 1950 - 1970-х годов «Когда мы были детьми». В экспозиции - коллекции солдатиков, детские железные дороги, куклы и другие игрушки из частной коллекции и музейных хранилищ.

25 декабря откроется обновленный зал старинных интерьеров, где начнутся «Удивительные приключения новогодних игрушек». Здесь можно увидеть рождественские и новогодние открытки начала ХХ века, а также коллекцию елочных игрушек середины ХХ века.

«Чемоданное настроение» стартует в музее 27 декабря в 12.00. Посетители оценят старинные сундуки, саквояжи, портпледы и коллекцию жестяных коробок.

Плюс каждый день до и во время новогодних праздников в музее интерактивные программы, представления, квесты и мастер-классы для детей и взрослых.

Волгоградский областной краеведческий музей, пр. Ленина, 5а, (8442) 38-04-54.