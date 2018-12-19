2018-12-19T10:57:26+03:00
Общество

Фонд капремонта незаконно передал долги волгоградцев коллекторам

Взыскивать деньги имеет право только региональный оператор
Екатерина МАЛИНИНА
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Письма разослали незаконно.Письма разослали незаконно.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
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Этого решения ждали многие. Прокуратура Волгоградской области признала незаконным договор между Фондом капремонта и коллекторской фирмой по взысканию долгов с жителей Волгоградской области.

Письма «счастья» волгоградцы начали получать в октябре. В них компания ООО «МКС» сообщала, что теперь она распоряжается задолженностью за капремонт. Кроме долгов жители должны были оплатить расходы по отправке писем и обработке информации – 1120 рублей. Иначе коллекторы грозили судами и огромными штрафами.

Часть волгоградцев сразу же ринулась платить. Фонд капремонта наконец-то стал получать деньги, которые не мог выбить из плательщиков годами. Некоторые даже заплатили и ООО «МКС» за посреднические услуги. Самые смелые стали обращаться в прокуратуры по всему городу с требованием разобраться: имеет ли право частник собирать долги Фонда. Не имеет.

- Согласно действующему законодательству взыскание задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт является компетенцией регионального оператора, - сообщили «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Губернатору вынесли представления. После его рассмотрения УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» расторг договор с коммерческой организацией.

Также представление вынесли и в адрес Фонда по поводу дополнительной платы, которую коллекторы пытались взять сверх указанного долга.

- Эти 1120 рублей мы не получали, а их получала фирма ООО "МКС" за свои услуги, к ней и необходимо обращаться по поводу возврата денег. Если там откажут, то решать вопрос через суд , - сообщили "КП-Волгоград" в региональном фонде.

Хотя прокуратура считает, что всю ответственность за процедуру возврата должен взять на себя региональный оператор. Ведь именно фонд заключил незаконный договор.

КСТАТИ

За время работы коллекторов в Фонд капремонта вернули 207 (!) миллионов рублей. 24 миллиона из них заплатили через спецсчет ООО МКС. 183 миллиона - через свои обычные платежки. Это пятая часть всего долга волгоградцев за капремонт.

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