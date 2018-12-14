А вы ждете SKODA KAROQ?

Приятной новостью для российских автомобилистов стало то, что с 2019 года в продаже появится ŠKODA KAROQ отечественной сборки. Информация подтверждена официально, остается только дождаться выпуска, причем пока неизвестно точно, какие инновации предложит бренд для покупателей в России.

Внедорожник, который делают в Чехии, предлагать нашим водителям не будут, прежде всего из-за недостаточной приспособленности к качеству дорожного покрытия и климатическим условиях. Немаловажным фактором является и высокая цена. Однозначно автолюбителям стоит ожидать чего-то менее дорого, но надежного и практичного. Что касается финансовой части – цена ŠKODA KAROQ 2018 года на европейском рынке начинается от 20 000 евро, в России заплатить за паркетник, как ожидают эксперты, придется не более 1,4 миллиона рублей.

В нашем обзоре мы собрали информацию о главных особенностях модели, чтобы каждый автомобилист смог решить для себя, есть ли смысл отложить покупку авто и дождаться новинку от чешского производителя.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Презентован компактный внедорожник на базе MQB[1] еще в 2017 году во время автомобильной выставки в Стокгольме как преемник полюбившейся водителям серии Yeti[2]. Его оснастили мультимедийной системой Columbus[3], предусматривающей опцию распознавания жестов, и головным освещением на светодиодах. Из важных особенностей – интегрированная надстройка для перемещения по сложным трассам и активная четырехрежимная подвеска, что в комплексе позволяет ŠKODA KAROQ обеспечивать быструю, комфортную и безопасную езду.

Европейцам предлагается большой выбор двигателей, начиная от турбо-моделей - 1.0 TSI [4] с 115 л. с. и 1.5 TSI мощностью 150 л. с., заканчивая дизельными моторами TDI[5] объемом 1,6 и 2 литра, способными вырабатывать от 115 л. с. до 190 л. Кроме мощного дизеля, который сочетается только с DSG-7[6], все модификации оснащены или DSG-7, или шестиступенчатой механической трансмиссией.

Популярность чешского бренда в России подтверждают статистические данные, согласно которым с января по август текущего года было продано свыше 49 тысяч автомобилей, причем в лидеры по продажам вышел двойник ожидаемой новинки KODIAQ (только за август продали 1868 авто). О возможности приобрести в Волгограде ŠKODA KAROQ российского производства начали говорить еще вначале 2018 года, но окончательное решение руководство компании приняло только осенью.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Детально рассмотреть паркетник автолюбители и эксперты в очередной раз смогли на Парижском автосалоне, который завершился 14 октября. От «старшего брата» его отличает лучшая управляемость и защита от неблагоприятных внешних факторов. Внешне установлены высокопрочные элементы, оберегающие кузовное покрытие от механических повреждений, а для любителей путешествий по бездорожью предусмотрен пакет Rough Road[7] (в комплектации SCOUT[8]). Владелец может выбрать авто с 18-дюймовыми или 19-дюймовыми колесными дисками. Радиатор хромированный, так же как и боковые стекла округлой формы, задние стекла затемнены, а на крыльях есть фирменные значки серии.

Также к услугам владельцев:

- набор опций Simply Clever[9];

- инновационный тип сидений с системой VarioFlex[10], обеспечивающий широкие возможности для использования пространства в задней части авто;

Отделка салона Шкода Карок: максимум комфорта и практичности. Фото компании «Волга-Раст-Октава».

- кнопка Off-road[11], предусмотренная в базовой комплектации наряду с возможностью выбора режима движения;

- индуктивная зарядка для мобильных устройств;

- багажное отделение на 521-588 литров;

- интуитивное открытие пятой двери ногой;

- система автоматического переключения дальнего света на ближний в сумерках, а также активации стеклоочистителей в дождливую погоду.

К габаритам кроссовера также нет вопросов: длина составляет 4382 мм, ширина 1841 мм, а высота 1602 мм, что обеспечивает простор внутри салона. Ширина колесной базы варьируется в зависимости от привода – 2630 мм в полноприводных, и 2638 мм при установленном переднем приводе. Разгоняется автомобиль до сотни за 8,9 секунд, а максимальная скорость составляет 196 км в час (при установке топового дизеля). Что приятно - внедорожник расходует мало топлива – 5,1 литр, что для российских автолюбителей немаловажно, учитывая соотношение доходов и цены топлива.

Когда бы внедорожник ни появился на российском рынке, имеет смысл покупать ŠKODA KAROQ у официального дилера в Волгограде. Так вы точно будете уверенными в качестве деталей и сборке, получите гарантию и сможете рассчитывать на максимально выгодную стоимость.

ПАРА СЛОВ О КОМПЛЕКТАЦИЯХ

Автомобилисты в зависимости от своих потребностей и финансовых возможностей могут выбрать:

- SPORTLINE [12]– предлагается не только со штатными моторами, но и с дизельным двухлитровым двигателем мощностью 190 лошадиных сил, отличается утонченностью дизайна с обилием черных деталей, спортивной отделкой сидений, контрастными серебристыми швами, вариативностью приводов (можно купить передне- или полноприводной паркетник);

- SCOUT – оптимальный выбор для искателей приключений, характеризуется изобилием хромированных полос, элементами Piano Black[13], полным приводом и тремя видами моторов (два дизеля и один бензиновый мощностью 150 лошадиных сил).

Уточнить относительно наличия в продаже нужной комплектации ŠKODA KAROQ в Волга-Раст можно в любое время, связавшись с менеджерами онлайн или по телефону.

ТЕСТ-ДРАЙВ КРОССОВЕРА

Как себя ведет ŠKODA KAROQ на тест-драйве. Фото компании «Волга-Раст-Октава».

Понять, подходит ли ŠKODA KAROQ для Волгограда и российских реалий в целом, проще всего по результатам тест-драйва. Предлагаем ознакомиться с основными выводами после проверки, которые свидетельствуют о том, что внедорожник:

- экономично расходует топливо (в среднем 5,6 л);

- радует уютным и выразительным интерьером;

- имеет вместительный багажник;

- быстро реагирует на команды, в том числе сенсорные;

- легко преодолевает повороты и скользкие участки;

- приспособлен для контролируемых заносов;

- обеспечивает остроту ощущений при езде по бездорожью;

- комфортен и для водителя, и для пассажиров;

- обладает хорошей курсовой устойчивостью.

ЧТО ИЗВЕСТНО О СТАРТЕ ПРОДАЖ?

Очевидно, что раньше 2019 года купить кроссовер, собранный в России, не получится. К тому же для нашего рынка из линейки двигателей скорее всего уберут представителя EA211 Evo из-за дороговизны эксплуатации (нужно заправляться АИ-98). Эксперты предполагают, что бренд сделает ставку на 1.6 MPI[14] и 1.4 TSI. От пресс-службы российского подразделения известно, что ориентировочно продажи начнутся в конце следующего года – нам остается только ждать появления новой информации и выпуска версии внедорожника, рассчитанного на эксплуатацию на наших дорогах.

Все подробности можно уточнить у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по тел: +7 (8442) 55-23-55.

[1] Эм Кью Би

[2] Ети

[3] Коламбус

[4] Ти Си Ай

[5] Ти Ди Ай

[6] Ди Эс Джи-7

[7] Раф Роуд

[8] Скаут

[9] Симпли Клевер

[10] Вариофлекс

[11] Офф Роуд

[12] Спортлайн

[13] Пиано Блэк

[14] Эм Пи Ай

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