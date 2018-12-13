Suzuki Jimny 2019 - вездеход на все случаи жизни

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Новый Suzuki Jimny представляет уже четвертое поколение популярных во всем мире, включая Россию, компактных кроссоверов с выразительным дизайном и адаптацией под любые погодные условия и трассы. Первое авто серии появилось в продаже 50 лет назад, когда японский бренд соединил элементы ON 360[i] с 21-сильным двухтактным мотором, создав первую в истории компании модель с колесной формулой 4х4. Необычное название сформировалось из частей слов «джин» и «мини». С 1968 года было презентовано три поколения внедорожников, мощность которых, так же, как и уровень комфорта, постоянно росли.

Третье поколение выпускали без изменений до 2018 года, и наконец, производитель объявил о том, что появится новый Suzuki Jimny, и то, каким он будет, сразу заинтересовало поклонников бренда и вездеходов в целом. В России модель приобрела огромную популярность, что подтверждается высокими показателями продаж в течение всех 20 лет с момента выхода на рынок. Нашим водителям авто предлагают с 1,3 литровым двигателем мощностью 85 лошадиных сил с различными дополнительными опциями, а вот какие комплектации ожидать от новинки, узнаем в 2019 году. Именно тогда, по утверждениям представителя бренда (если быть точными, то в марте-апреле), внедорожник попадет в автосалоны.

ГАБАРИТЫ, ЭКСТЕРЬЕР И ИНТЕРЬЕР

Первое, что бросается в глаза при осмотре обновленного вездехода, – это размеры. Изначально автомобилисты полюбили модель во многом за компактность – на нем можно комфортно ездить не только по трассам, но и по загруженным городским дорогам. Четвертое поколение будет немного габаритнее, но по всем параметрам: в ширину он станет больше на 45 мм (1645 мм), в длину – на 20 мм (1725 мм). Для улучшения проходимости дорожный просвет увеличили до 210 миллиметров, угол въезда вырос до 37 градусов, а съезда - до 49 градусов. Что касается подвески, то, несмотря на лестничную раму, она стала жестче за счет системы AllGrip Pro AWD[ii] с 3 режимами, а вот колесная база не поменялась – 2250 миллиметров. Также неизменными остались тормоза барабанного типа и наличие пониженной передачи.

Явных изменений экстерьера автолюбителям ожидать не стоит, но характерная для серии выразительность будет присутствовать:

наклон спереди отсутствует наряду с рельефным покрытием капота;

радиаторная решетка модифицирована – внизу пластиковой части присутствует мелкая сетка, в которую по бокам интегрированы оптические элементы круглой формы;

рядом с головным освещением установлены поворотники;

металлическая отделка снизу обеспечивает пластиковому обвесу большую прочность, минимизируя повреждение кузовных и подкапотных деталей;

в бампере предусмотрено две воздухозаборных системы и противотуманные фары;

багажник небольшой, но достаточный для размещения мелкогабаритных грузов – он зафиксирован на петлях, слева находится ручка, а сверху – стоп-сигнал;

колесные арки усилены и отличаются немалыми габаритами (предполагается установка шин 195/80 R15), сбоку автомобиля есть квадратные зеркала.

Фото: "А-моторс".

Информации, чем порадует Suzuki Jimny 2019 года внутри, немного. Предполагается сохранение отделки из пластика и ткани (это наиболее практичное решение для поездок по бездорожью), кнопочной панели управления в базовой комплектации и наличия воздуховодов на торпедо вместе с опциями подогрева и кондиционирования. Если выбрать более продвинутую версию, то семидюймовый дисплей все-таки появится, что добавит удобства водителю, так же, как и климат-контроль.

ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЛЕКТАЦИИ

Ожидать чего-то сверх уникального от вездехода четвертого поколения не стоит, но если соотнести цену и оснащение, то покупка будет очень даже выгодной. К услугам автовладельцев несколько видов двигателей: турбированный с объемом 1л. и с мощностью 111 л. с., либо 1,2-литровый на 90 л. с. Мотор может быть дополнен либо 4-диапазонным АКПП либо 5-ступенчатой механической коробкой передач. От трансмиссии будет зависеть расход топлива – 6,8 литров для МКПП, и 7,5 литра для автомата. Очень неплохие показатели, которые в комбинации с надежностью, курсовой устойчивостью и компактными габаритами делают кроссовер идеальным выбором для городской эксплуатации, езды по бездорожью, поездок на дачу, пикник или рыбалку.

Фото: "А-моторс".

Из опций, призванных обеспечивать безопасность водителя и пассажиров, присутствуют:

система идентификации дорожных знаков и пешеходов;

автоматическое изменение яркости освещения;

сигнализатор пересечения полосы движения;

автоматическое торможение;

блокировка дифференциалов;

опция оптимизации езды на спусках.

Известна предварительная стоимость базовой версии - около 1,1 миллиона рублей. В стоимость включены электропривод стекол, аудиосистема, кондиционер, антиблокировка, противотуманные фары, механическое изменение положение кресел и зеркал, а также бортовой компьютер со стандартными опциями. Дополнительно удастся интегрировать датчики давления в шинах, определители света и дождя, а также механизм препятствования опрокидыванию.

Чтобы попасть на российский рынок, новому Suzuki Jimny предстоит еще пройти сертификацию и ряд проверок на соответствие требованиям безопасности, так что в продажу он поступит не раньше весны 2019 года. Но уже сейчас понятно – такой вездеход найдет массу поклонников у отечественных автомобилистов, сочетая в себе практичность, экономичность и привлекательный дизайн.

Уточнить все подробности обновленной модели Suzuki Jimny можно у официального дилера "А-моторс" по телефону +7 (8442) 55-11-00 или на сайте.

Фото: "А-моторс".

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[i] Он 360

[ii] ОлГрип Про АВД