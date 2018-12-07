Плюсы и минусы SKODA RAPID на российских дорогах

В России автомобиль предлагается с традиционным 1,6 литровым мотором мощностью 110 л. с. и 90 л. с., а также 1,4 литровый TSI[1], который несколько проигрывает атмосферным собратьям по сбалансированности. Время разгона в зависимости от комплектации варьируется в пределах 11 секунд, а максимум авто может разогнаться до 208 км в час. Но не только технические характеристики мотивируют водителей купить ŠKODA RAPID, большую роль играет сочетание функциональности, приемлемой цены и комфорта. А разнообразие комплектаций (Entry, Active, Style, Ambition и Monte Carlo[2]), каждая из которых по-своему привлекательна, позволит выбрать действительно подходящий автомобиль.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА АВТО

Если спросить у российских водителей, какие требования к автотранспорту для них основные, то большинство ответит – доступная цена и умеренный расход топлива, хорошая проходимость, устойчивость и управляемость, а также красивый внешний вид и удобный салон. Как раз остановив выбор на ŠKODA RAPID 2018 года, вы получите все это и даже больше, ведь данная модель полностью адаптирована под наши дороги и платежеспособность покупателей. Даже если выбрать не топовую версию, комфорт и безопасность вам гарантированы наряду с экономичностью и стильным дизайном.

По результатам многочисленных тест-драйвов и отзывам владельцев, выделим главные плюсы модели:

1. Высокая остаточная стоимость RAPID: автомобиль входит в тройку лидеров по этому показателю в сегменте В. То есть через три года бережной эксплуатации от стоимости автомобиля у вас останется 89,33% (по данным «Автостат»).

2. Клиренс 170 миллиметров - позволяет без проблем проезжать через ямы и выбоины, не повреждая днище.

3. Вместительное багажное отделение – 530 литров хватит для вещей целой семьи, спортивного оборудования, запчастей и т.д. А наличие крючков внутри багажника делает его еще и более удобным для использования.

Вместительный багажник ŠKODA RAPID для разнообразных вещей. Фото: Волга-Раст.

4. Разгон до «сотни» за 9 секунд (в топовой версии) и динамичность езды. Кстати, есть камеры для фиксации скоростных показателей.

5. Комфортабельность салона – внутри все продумано до мелочей, начиная от откидного столика и ниши для небольших предметов, заканчивая удобным расположением функциональных элементов. Для водителя дополнительно предусмотрена возможность регулировки кресла в 3 плоскостях и изменения наклона рулевого колеса.

6. Вместительность топливного бака (55 литров), которая позволяет без подзаправки преодолеть около 900 км.

7. Умеренный расход топлива – с учетом работающего кондиционера на 100 км уходит порядка 6,5 литра.

8. Яркость освещения и солидный радиус обзора (видно обочину с двух сторон). И с такими фарами, как в ŠKODA RAPID, по Волгограду или другому мегаполису можно ездить вечером и ночью без опасений.

9. Быстрое ускорение и маневренность, которые выручат водителя на узких трассах и при загруженности дорог.

10. Вместительность – пять человек внутри помещаются свободно, правда, не слишком комфортно будет людям высокого роста.

ВСЕ ЛИ ТАК ИДЕАЛЬНО?

Понять, есть ли реальные минусы у модели, и в чем они заключаются, проще для тех, кто уже купил ŠKODA RAPID в Волгограде и других городах нашей страны. Чаще всего водители упоминают о жесткости подвески, из-за которой во время попадания в ямы или преодоления кочек явно ощущается дискомфорт в спине. С другой стороны, россиян с многолетним стажем путешествий на авто эконом-класса это совершенно не пугает, а некоторым наоборот нравится жесткая езда.

Другие особенности лифтбэка, о которых стоит знать:

- мощности двигателя не хватает для быстрого прогрева в холодное время года;

- нет лампочки в бардачке и ветрозащиты в базовой комплектации – данные элементы предстоит докупать за отдельную плату, но учитывая изначально низкую цену, суммарные расходы не будут заоблачными;

- не очень удобно расположена пепельница;

Как внутри выглядит ŠKODA RAPID: сиденье водителя и приборная панель. Фото: Волга-Раст.

- с отделкой интерьера следует быть осторожными, поскольку пластик легко повреждается. Зато радует тот факт, что можно выбрать вариацию с подходящим оттенком оформления салона.

Существенными назвать перечисленные минусы нельзя, и преимущества автомобиля их с легкостью перекрывают.

ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Судя по тому, что продажи ŠKODA RAPID в Волгограде и по всей России стабильно высокие (периодически модель даже становится лидером среди авто чешского бренда), лифтбэк оправдывает надежды наших водителей. Ознакомимся с несколькими отзывами, чтобы узнать, какие именно особенности авто их больше всего привлекают:

Роман, 45 лет, Москва: «Выбрал модель за соотношение ходовых характеристик и экономичности. У меня расход по трассе ни разу не был больше 5,5 л. Порадовала хорошая звукоизоляция: когда закрыты окна, снаружи не слышно практически ничего, разве что шум резины. Очень вместительный багажник, подходит для долгих автопутешествий.»

Валерий, 32 года, Казань: «Эргономичный и красивый автомобиль с достаточно мощным мотором и просторным салоном. Единственный минус (но исправимый) - отсутствие в базовой версии бортового компьютера, поэтому пришлось поднапрячься и доплатить.»

Александр, 24 года, Волгоград: «RAPID для меня первый автомобиль, на который деньги собирал не один месяц, так что к выбору подошел серьезно. Хватило только на базовую версию, но этого оказалось вполне достаточно. Внешне машина выглядит стильно, мотор юркий, багажник гораздо больше, чем кажется, плюс очень просторно на задних сидениях. Не подкачал лифтбэк и на трассе – никаких неожиданных заносов или задержек с откликом на команды. Буду устанавливать дополнительную защиту двигателя и передние противотуманные фары, как появятся деньги.»

Валентина, 40 лет, Астрахань: «Купили с мужем год назад, причем совершенно случайно – изначально хотели другую модель, но когда пришли в салон, моментально влюбились в ŠKODA RAPID, цена которого была даже ниже ожидаемого. Отличный автомобиль для тех, у кого есть собака или нужно часто перевозить вещи. На дороге ведет себя спокойно. Ездили даже по грунтовой дороге. За время использования ни одной поломки.»

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

Несмотря на наличие некоторых минусов (большинство из которых легко устранить путем дооснащения), это автомобиль, который подходит для российских дорог, причем и для города, и для путешествий по трассе. Задуматься о том, чтобы купить ŠKODA RAPID у официального дилера, имеет смысл водителям, которым необходимо бюджетное авто с небольшим расходом топлива, легкостью управления и курсовой устойчивостью, а также ярким экстерьером и просторным салоном. Конечно, для бездорожья выбор неподходящий (это все же не кроссовер), но для поездок на дачу или в другие города по асфальтированным дорогам лучшего варианта не найти. Вам остается только проанализировать доступные комплектации и определиться с выбором.

Записаться на тест-драйв можно у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по тел: +7 (8442) 55-23-55.

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[1] Ти Си Ай

[2] Энтри, Актив, Стайл, Амбишн и Монте Карло