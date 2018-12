Купить автомобиль в 2018 году – значить сэкономить?

После того, как еще летом было анонсировано повышение НДС до двадцати процентов, у каждого россиянина встал логичный вопрос: что будет с ценами на товары? Особенно взволновало известие из Госдумы тех, кто планировал совершить крупную покупку, например, новый автомобиль. Каким будет рост цен на автомобили в 2019 году и стоит ли оттягивать покупку, расскажем далее.

Стоит отметить, что по уровню доходов населения нынешний год весьма удачный – первый раз с 2014 года Росстат зафиксировал растущие цифры, а именно: на 2% и 3,2% выросли реальные доходы граждан с учетом единовременной выплаты пенсионерам и без неё за период с января по май. Сравнивая с прошлыми данными, которые показывали стабильное падение на 0,7% четыре года назад и 1,7% в 2017 году (за 2016 год снижение составило – 5,8%, за 2015 – 3,2%), это значительный прогресс. Однако на следующий год прогнозируют уменьшение доходов из-за необходимости приспособиться к новым экономическим реформам. В условиях, когда бизнес старается минимизировать затраты, ценовая политика будет гораздо менее выгодной для клиентов, в том числе это касается автосалонов. Поэтому на вопрос, когда лучше купить автомобиль, многие специалисты утверждают, что лучше заключить сделку еще в 2018 году. «Покупка авто в этом году будет правильным решением», – сказал директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников в интервью «Автостат».

Насколько подорожают автомобили в 2019 году и каких еще товаров коснется увеличение НДС?

Фактически платить больше россиянам придется за всё, начиная от оплаты жилищно-коммунальных услуг, тарифы на которые вырастут в среднем на 4%, заканчивая продуктами питания, где рост цен в 2019 году составит порядка 15% по данным сайта. По той же информации значительные изменения прогнозируются в стоимости бензина из-за подорожания акциза на 5 класс топлива, табачную продукцию и алкоголь (+20-45 процентов), а также медикаменты и услуги врачей (от +7 до +15%). Изменений следует ожидать в транспортных тарифах, которые увеличатся на 7%, и сфере недвижимости, ведь с января расчет налога будет производиться по новой схеме.

Увеличение цены автомобилей в 2019 году из-за возросшего НДС.

Стоимость автомобилей в 2019 году однозначно возрастет, причем на продукцию как иностранного, так и отечественного производства. Хотя разница в размере подорожания все-таки будет. «Если иностранные бренды имеют высокую степень локализации в России, то цены на автомобильную продукцию могут увеличиться на 5-6%. Если локализация отсутствует, то рост может составить и 10%», - считает экономический аналитик Артем Ермолаев. Именно настолько, по его оценкам, рискуют подорожать автомобили Toyota, Subaru, Suzuki (по данным сайта).

Ожидается, что до января продавцы будут сдерживать цифры на ценниках, распродавая имеющийся в наличии ассортимент, а потом произойдет резкий скачок вверх.

Как совершить удачную покупку?

С финансовой точки зрения для жителей Волгограда целесообразнее купить автомобиль в 2018 году. Во-первых, удастся избежать переплат из-за выросшего на 2 процента налога на добавочную стоимость, а во-вторых, спустя 3-4 года продать практически по той же цене, которую заплатили при покупке. Естественно, не каждое авто впоследствии получится выгодно продать – тут нужно обращать внимание на ряд параметров, а именно:

- известность торговой марки и серии;

- функционал и техническое оснащение;

- тип коробки передач;

- затраты на текущую эксплуатацию и расход топлива;

- цветовое решение;

- приспособленность к российским дорогам (чем адаптированней авто, тем больший у него спрос на вторичном рынке).

По совокупности перечисленных факторов наиболее привлекательными являются Renault Sandero (остаточная стоимость по данным аналитического агентства «Автостат» составляет 89,64%) и Renault Duster (93,49%), ŠKODA RAPID (89,33%), а также Volkswagen Touareg (92,62%) и Honda CR-V с показателем 93,75%.

Действительно ли стоит рассмотреть вышеперечисленные автомобили?

Renault Duster подорожает в 2019 г.

Renault Duster в 2017 году занял второе место в рейтинге самых продаваемых автомобилей сегмента SUV. Авто сохраняет эту достойную позицию и в 2018 году. Автомобиль также побеждал в категории «Внедорожник года 2016». Компактный кроссовер от французского бренда обошел всех конкурентов благодаря сочетанию надежности, высоким техническим характеристикам, доступной стоимости и недорогой эксплуатации. Именно поэтому эксперты и читатели журнала «Клуб 4х4» признали машину лучшей. Компания «Автостат» постоянно проводит экспертные опросы, где респонденты указывают лучшие автомобили сегмента SUV. Было отмечено, что машина сохраняет высокую остаточную стоимость уже не первый год и по-прежнему ценится среди водителей. За три года владения остается в среднем 93,49% стоимости.

Renault Sandero, помимо высокой остаточной стоимости, стабильно входит в ТОП-20 самых продаваемых автомобилей в своем сегменте.

Renault Sandero – автомобиль с высокой остаточной стоимостью.

В рейтинге портала DROM авто имеет высокую оценку 8.0 из 10 баллов, где автовладельцы по достоинству оценили ходовую часть автомобиля, отдав ей в среднем 9 баллов. А также является самым распространенным иностранным хэтчбеком в России, парк которого составляет 288,3 тыс. единиц на июль 2018 года по данным «Автостат».

ŠKODA RAPID выгодно купить в Волга-Раст в 2018 году.

Выгодным вложением средств может стать и автомобиль ŠKODA RAPID благодаря:

-высокой остаточной стоимости: автомобиль входит в тройку лидеров по этому показателю в сегменте В. То есть через три года бережной эксплуатации от стоимости автомобиля у вас останется 89,33% (по данным «Автостат»);

-оценке 8.7 баллов из 10 возможных на сайте DROM автовладельцами;

-наградам, что является признанием качества автомобиля и в среде автоэкспертов. Лифтбэк среди компактных городских автомобилей на национальной премии «Топ-5 АВТО» в 2015 году.

Volkswagen Touareg. На портале Drom.ru модель получила высокий рейтинг – 8,9 баллов.

Фольксваген Туарег и другие авто, которые выгодно покупать в Волгограде в 2018 году.

Volkswagen Touareg занял первое место в рейтинге автомобилей с самой высокой остаточной стоимостью в сегменте SUV (E) по результатам исследования «Residual value — 2018» аналитического агентства «Автостат». Индекс сохранности стоимости модели составил 92.62%. Volkswagen Touareg удерживает лидирующие позиции по остаточной стоимости в своем сегменте уже четвертый год подряд. Кроме того, Volkswagen — лидер по объему продаж автомобилей с пробегом в массовом сегменте. Ларс Химмер, руководитель марки Volkswagen в России, отметил: «Обе награды — и первое место Touareg в рейтинге остаточной стоимости, и звание «Лучшего дистрибьютора» автомобилей с пробегом — наглядно демонстрируют, что марка Volkswagen предлагает клиентам автомобили с правильным соотношением «цена-качество-функциональность», и наши модели демонстрируют высокую надежность на различных этапах жизненного цикла».

Хонда СР-В имеет множество заслуженных наград.

На модель Honda CR-V стоит обратить внимание с учетом множества международных наград:

-победитель в категории «Лучший автомобиль за свои деньги» (Best Cars for the Money) в сегменте компактных внедорожников в 2018 году, который ежегодно проводит крупный и популярный американский журнал «.S. News & World Report»;

-«Лучшая покупка в 2018 году» среди двухрядных компактных внедорожников с 5 пассажирами, по данным компании Kelly Blue Book (KBB);

-Honda CR-V стала обладателем престижной премии «Кроссовер 2018 года» от экспертного сообщества популярного отраслевого издания Motor Trend;

-3 место в рейтинге «Residual value» в SUV-сегменте 2018 у автомобиля Honda CR-V. Ежегодное исследование проводится аналитическим агентством «Автостат» по моделям автомобилей, официально продаваемые на рынке РФ. По итогам анализа эксперты установили, что для Honda CR-V коэффициент остаточной стоимости составляет 93,75%;

-«Мировой бестселлер» в сегменте SUV по данным консалтингового агентства Focus2move;

-«Лучший семейный автомобиль» 2016 по версии международной компании Kelly Blue Book. Кроссовер получает награду третий год подряд как лучший семейный автомобиль.

-Пятое поколение кроссоверов Honda CR-V 2017 завоевало высшую оценку за безопасность Top Safety Pick+ по итогам усложненной программы тестирования IIHS (институт безопасности движения). Модель прошла все тесты, включая новое испытание автосистемы предотвращения ДТП, завоевав высшую оценку.

Перед всеми, кто собирается покупать в ближайшее время автомобиль, стоит задача выбрать надежный и подходящий по комплектации вариант, который не просто изначально обойдется недорого, но и будет обладать высокой ликвидностью. Факты говорят о том, что цены в 2019 году однозначно будут расти, то есть разумнее обращаться к официальному дилеру и оформлять документы до увеличения НДС. Конечно, вы можете подождать до конца зимы или весны, но тогда придется заплатить гораздо больше за авто с аналогичными параметрами и комплектацией. Не менее важно грамотно подобрать модель, и здесь специалисты советуют бренды и модификации с безупречной репутацией и стабильной популярностью.

