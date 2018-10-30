Меняли диагнозы и считали наркоманом: Волжанка отсудила у медиков 800 тысяч за смерть сына

СЕГОДНЯ 11:57 2018-10-30T11:58:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Более 800 тысяч рублей моральной компенсации заплатят две волгоградские больницы за смерть 20-летнего Игоря Семенова*. И никто не наказан. Но это пока, убеждена мама погибшего юноши. Она уверена: в трагедии виноваты конкретные врачи, допустившие чудовищную ошибку.

ВСЕ ДИАГНОЗЫ МИМО

Игорь был гордостью семьи. Учился хорошо, мечтал стать офицером. Отслужил в армии, потом долгожданное Московское высшее военное командное училище.

- Проучился он только первый курс. После долгожданного летнего отпуска произошло страшное, - рассказывает сестра погибшего Алена Семенова.

В августе 2016-го курсант вместе с родственниками отдыхал на Черном море. Вернувшись в Волжский, почувствовал себя плохо. Его беспокоили головные боли, ухудшился аппетит, а потом поднялась температура. Рядом с Игорем находилась его мама. Она и забила тревогу.

- Сын должен был в этот день уезжать обратно в Москву на учебу, но, конечно, в таком состоянии я его не отпускала. Сбегала в аптеку за жаропонижающими. Пришла, а он уже лежал без чувств. Вызвала «скорую», - до сих пор с ужасом вспоминает Надежда Семенова. – Нас привезли в инфекционную больницу №2 в Волжском.

Сразу же после того, как дежурный врач диагностировал пневмонию, Игорь в судорогах упал на пол и потерял сознание.

- Мы держали его вчетвером – я, мама и две медсестры, пока ему ставили капельницы. Реаниматолог сказал, что это кровоизлияние в мозг, нам нужно в другую больницу, но он обязан взять анализы для подтверждения диагноза, - вспоминает Алена. - Диагноз оказался неверным. Поставили менингит. В реанимацию поднимали брата на своих руках - каталки в приемный покой этой больницы не проходят.

После всех мучений родственники были уверены: все будет хорошо, Игорю обязательно помогут.

«МАМОЧКА, ПРОСТИ! Я НЕ ОПРАВДАЛ ТВОИХ НАДЕЖД»

Вся следующая неделя была похожа на ад. Парню становилось то лучше, то хуже. В реанимацию близких не пускали. Лишь отчитывались: то «скоро переведем в палату, мы его вытянули», то «судороги, температура выше 39-ти, ввели в искусственную кому». Что с Игорем? – на этот вопрос врачи однозначно ответить не могли. Никаких инфекций в его крови не обнаружили, анализы были хорошие.

- И тут меня шокировали! Что мой сын пришел в себя и сказал, будто он принимал наркотики, – возмущается Надежда. – Я была уверена – это ложь! Так вызывайте нарколога-токсиколога, сказала я.

И вызвали. Эксперт ничего не обнаружил.

- Я долго упрашивала сделать обследование головного мозга, но мне отвечали, что в этом нет необходимости. Поэтому лишь на четвертые сутки у моего сына обнаружили воспаление. Он был в сознании, но не всегда меня узнавал. Последнее, что он сказал мне: «Мамочка, прости! Я не оправдал твоих надежд», - плачет мама.

С диагнозом «отек головного мозга» Игорь оказался в реанимации Волгоградской областной больницы.

Игорь был гордостью семьи. Он мечтал стать офицером. Фото: семейный архив

«ШАНСОВ НЕТ»

В консилиумах участвовали профессионалы, в том числе и военные медики, назначили лечение. Но родственники не соглашались с их подходом. Они консультировались с московскими специалистами.

- Мы подняли всех знакомых в столице. Врачей из Центра нейрохирургии имени Бурденко, НИИ скорой помощи имени Склифосовского, центра трансплантологии. Все в один голос говорили – это инфекция. Советовали антибиотики, чтобы протянуть время и поставить верный диагноз. Но нас никто не слушал. А потом вообще сказали, что шансов нет, - вспоминает Надежда.

В реанимации парень провел неделю. Все же родственникам удалось настоять на лекарствах, которые пришлось покупать самим за немалые деньги. И случилось чудо! Игорь стал реагировать на голос мамы, пытался дышать без аппарата и слушал знакомую музыку, с помощью которой его выводили из комы. Получилось. Следом из Москвы вылетел борт, который доставил молодого человека в центр хирургии Вишневского (пока он был в коме, перевозить не могли).

Теперь сомнений не оставалось: Игоря точно спасут.

«МОЙ СЫН НЕ НАРКОМАН»

Но спустя два дня молодой человек умер.

Диагнозы, с которыми его перевели в Москву, неверные. Чем был болен Игорь, родные узнали только после вскрытия, спустя месяц после его смерти.

- Это был герпесный энцефалит, простой герпес первого типа в головном мозге, - с горечью рассказывает похоронившая сына мать. - Если бы Игоря не перевезли в Москву, его бы так все и считали наркоманом! Я доказала обратное.

Но от этого не легче. Уже два года семья добивается справедливости.

Дошло до суда. На юридическом языке обвинение звучит сухо: «смерть близкого родственника вследствие некачественного оказания медицинской помощи». Ответчики ГБУЗ «ВОИБ № 2» и ГБУЗ «ВОКБ № 1».

- Мы не стали обращаться в следственный комитет и прокуратуру. Этот путь ни к чему бы не привел. Есть много примеров, когда подобные дела заминаются. Мы подали гражданский иск – это компенсация морального вреда. Провели экспертизу в Москве, добились того, что суд встал на нашу сторону. Теперь факт некачественного оказания медицинской помощи доказан. Они загубили жизнь моего сына.

Решение суда еще могут обжаловать.

*Имена героев публикации изменены.