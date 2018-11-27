Волгоградская лжеучительница: Диплом у меня настоящий, а уволили из-за конфликта с директором

Сейчас в России чуть ли не каждый второй имеет диплом о высшем образовании. А вот сколько из них настоящие – никто не возьмется сказать. И ладно когда корочки покупают менеджеры по рекламе или бухгалтеры, но страшно, когда документ о высшем образовании оказывается ненастоящим у врача или учителя. В станице Сиротинской Иловлинского района в школе работала педагог с тремя дипломами. Подлинных среди них не оказалось.

СУПЕР-ПЕДАГОГ

Анна Петрова приехала вместе с семьей в станицу из холодного Сургута. Сюда к родственникам сначала перебрались ее родители, затем и она сама. Когда младшему едва исполнился годик, 33-летняя женщина решила выйти на работу в школу. «Жить-то на что-то надо», объясняла ее мать удивленным соседям.

В отдел кадров женщина принесла сразу три диплома: Сургутского университета по специальности биолог-эколог, Казанского Федерального университета о присуждении квалификации учитель биологии и химии, Волгоградского государственного социально-педагогического университета по специальности педагог-дефектолог, также были корочки по переподготовке специалиста по преподаванию английского языка.

Коллеги лишь дивились на супер-педагога. Никто из них таким багажом похвастаться не мог. Но место биолога было занято, а вот английский в начальных классах вести было некому.

- Я приняла ее 1 декабря 2016 года на должность учителя иностранных языков. Со временем стали возникать сомнения в ее квалификации, - рассказывает директор СОШ «Сиротинская» Ирина Татарчикова. - Уровень знаний у детей был невысоким. Да и наличие сразу трех дипломов к 33 годам вызывало подозрения. Я сказала ей, что буду проверять ее документы. Она лишь ответила – пожалуйста.

Директор отправила запрос в вузы, чтобы уточнить, проходила ли у них учебу Анна Петрова. А пока там сверяли номера дипломов и фамилии, Анна попросила себе часы биологии.

-В сентябре я дала ей один класс. У нас собирался увольняться учитель биологии – нужно было ее попробовать. Учила ребят она недолго. Вскоре пришел ответ о поддельных дипломах, и я попросила ее написать заявление об уходе по собственному желанию. Не хотела поднимать скандал, - говорит директор.

Но не получилось. ГУ МВД по Волгоградской области возбудило в отношении бывшего педагога уголовное дело: «Использование заведомо подложного документа». По данным следователей, в Сургуте женщина вуз бросила, а два остальных диплома купила через интернет.

ВАКАНТНОЕ МЕСТО

В станице к истории относятся неоднозначно. Многих расстраивает, что их школа попала в такую скандальную историю. Другие жалеют «поддельного» учителя.

- У меня никаких претензий к учителю не было. Сыну очень нравилось ходить к ней на английский. Ну а уровень знаний – наверное, обычный для села, - говорит Ольга, чей сын учился у Анны.

- Я ничего плохого про эту женщину и ее семью сказать не могу. Дети у нее учатся хорошо, сама активно участвует в жизни села. Ну а насчет дипломов: я не проверяла и у нее на уроках не была. Да и где сейчас найти в сельскую школу специалиста – кто к нам поедет? Из работы только администрация, почта и больница. Предприятий нет. Чем людей завлечь? – делится мнением Надежда Воронкова

Кстати, сама Анна Петрова свою вину отрицает, по крайней мере, перед журналистами.

- Диплом об окончании Сургутского университета у меня настоящий. Пусть выясняют, почему и кто напутал данные. Пусть лучше остальных педагогов проверят – почему только меня. Там в школе такое творится. Меня уволили из-за конфликта с директором, - говорит Анна.

Расспросить подробно женщину не удалось – повесила трубку. Анна пока нигде не работает и воспитывает с мужем троих детей. А на должность учителя английского пока никого не нашли.

КСТАТИ

Это не первая история с поддельными дипломами. В Волгограде женщина 20 лет работала фармамцевтом по поддельному документы об образовании. А в Ленинском районе женщина лечила детей с образованием парикмахера и бухгалтера.

*Фамилия героя публикации изменена