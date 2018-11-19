Волгоград - город, в котором живут энтузиасты

Весело, шумно, задорно и очень активно участвовали команды в прекрасный октябрьский день в ротарианском Чемпионате, который по традиции проходит в Волгограде уже третий год. С каждым годом все больше людей и все больше гостей собираются здесь, чтобы посоревноваться, замечательно провести время и сделать это во благо. Первый раз Благотворительный Спортивный Чемпионат Ротари состоялся в 2016 году. Ротари клуб собрал больше десятка команд от предприятий и компаний нашего города. Соревнования были серьезными, да и люди отнеслись к этому мероприятию со всей душой. Идея понравилась. Так Чемпионат стал традицией ротарианской осени. В этом году спортивное мероприятие было приурочено ко Всемирному Дню Борьбы с полиомиелитом. Надо сказать, что фонд «End Polio Now» был организован международной организацией Ротари и является основным и главным проектом всех клубов. Фонд Билла и Мелинды Гейтс уже более 30 лет участвует в этом благотворительном проекте. Любое пожертвование автоматически утраивается.

Трехметровый олимпийский заяц встречал всех гостей Чемпионата Ротари. Фото: Ксения Корнеева

Над идеей чемпионата думали не долго. Решили сделать «веселый спортивный праздник», главным символом которого стал трехметровый заяц. Ротари Клуб Волгоград заботится о профессиональном ведении всех своих праздников и мероприятий. Поэтому, Чемпионат проходил под руководством Натальи Литвиновой, руководителя и основателя центра творческих инициатив и коммуникаций "ТВОРИ".

- Нам захотелось этакого творческого эксперимента,- поделилась Наталья Литвинова,- и возникла идея провести спортивный праздник с юмором и задором. Мы составили «веселые виды спорта» и облачили всех участников в гигантские костюмы. Петанк, перетягивание каната в виде сосиски, блинбол, гига-баскетбол, сумабол, дженга и многое другое. Когда слышишь, как смеются дети, а взрослые удивительным образом снова ощущают себя детьми, понимаешь, что это и есть тот отзыв души, который хотелось бы испытывать снова и снова. Плюсом ко всему- наша благая цель.

Наталья Литвинова, директор Центра творческих инициатив и коммуникаций "ТВОРИ", идеолог благотворительного Чемпионата. Фото: Ксения Корнеева

Идее Ротари клуба Волгоград помогала сама природа. Теплый золотой октябрь в парк-отеле «Пересвет» подарил всем участниками солнечный, душевный день. Около 200 человек, команды, семьи и гости собрались в загородном клубе. Кто-то снял домики, кто-то приехал на праздник с детскими колясками и домашними питомцами. Это был большой семейный праздник для гостей и настоящий корпоративный отдых для компаний и предприятий нашего города.

Парк-отель "Пересвет" принял на своей территории около 200 человек Чемпионата. Фото: Ксения Корнеева

Сборные команды, не смотря на юмористическую основу соревнований, «бились» по-спортивному дерзко. Особенно понравился футбол в специальных костюмах «сумо», в котором участвовали не только мужчины, но и девушки. Коллективный прыжок с четырехметровой скакалкой оказался не таким уж и легким. Участникам пришлось проявить себя, как сплоченный целостный коллектив. В этом и заключается суть корпоративного участия в любых мероприятиях.

Радость после вручения кубков. На фото слева направо: Диана Косичкина - ведущая, Наталья Литвинова - главный устроитель Благотворительного Чемпионата Ротари, Ксения Корнеева - исполнительный директор Ротари клуба Волгоград. Фото: Ксения Корнеева

В Чемпионате Ротари-2018 принимали участие:

- Сборная команда ресторанов "Бамберг", "Вилла Капри", "Гретель" и ПК "Дубровский"

- Команда МБУ "Северное"

- Команда охранного холдинга «Гросхолд»

- Команда «Рострубосталь»

- Команда «Мир сетки»

- Команда «Сад радости»

- Сборная команда «Мир наград» и «Волгоградский марафон»

- Команда «Центр событий»

- Команда Ротари клуба Волгоград

Сумаболл оказался самым смешным и одновременно не легким видом спорта. Фото: Ксения Корнеева

Многие из участников соревнований стали партнерами мероприятия. А некоторые из партнеров Благотворительного Чемпионата уже подали заявки на участие в будущем году .

Вкусный обед, горячий чай на травах, ароматы выпечки, флешмоб с флажками «End Polio Now» и радость заслуженной победы. Праздник удался!

Такого волейбола вы еще не видели! Каждая команда вырабатывала свою технику ведения мяча. Фото: Ксения Корнеева

- Это удивительное по своему масштабу мероприятие,- рассказал Михаил Насыров, директор охранного холдинга «ГРОСХОЛД», чемпион СНГ и Славянских стран по боксу среди профессионалов в тяжёлом весе, - я, как профессиональный спортсмен могу сказать, что было по-спортивному сложно и по-человечески весело. Я собрал команду, чтобы привнести в этот мир хоть небольшую толику добра и помощи. Маленькой дочке сказал, что папа помогает детям. Так совместно с Ротари клубом мы боремся с распространением полиомиелита, болезни, которую можно предотвратить.

Вот так встречали гости клуба команды Чемпионата. Фото: Ксения Корнеева

- Я - врач. Знаю и понимаю, что такое полиомиелит. Это страшно,- поделилась с нами Наталья Махонина, директор косметического салона «Нефертити», - поэтому мы с мужем сразу откликнулись на зов Ротари клуба Волгоград. Пусть наш вклад станет частью этого благородного дела. Не знаю ни одного проекта Ротари, который бы не брал за душу! Ребята –большие молодцы! Вы только подумайте, всего 500 рублей- это 12 спасенных малышей. Я понимаю, что наш мир несовершенен и вокруг нас много проблем, неизлечимых болезней, брошенных детей, недоступная среда для людей с ограниченными возможностями. Но пока в нашем городе есть такие люди, мне становится спокойнее!

Радость от победы. Фото: Ксения Корнеева

Чемпионат Ротари подходил к концу уже в сумерках. И никто не хотел расходиться! Ротари клуб поздравил каждую команду. Великолепные кубки достались всем!

Кубки Третьего Благотворительного Чемпионата Ротари нашли своих хозяев. Фото: Ксения Корнеева

Ротари клуб Волгоград выражает благодарность:

Центру творческих инициатив «ТВОРИ» и лично Наталье Литвиновой. Парк-отелю «Пересвет» и Event-пространству «Центр событий» , косметическому салону «Нефертити», газете «Телесемь» и журналу «Woman's Day», творческой мастерской «Кот Саймон» Надежды Косивцевой.

НАША СПРАВКА

Ротари клуб Волгоград организован в 1998 году.

Волгоградский клуб объединил лучших предпринимателей и бизнесменов города, врачей, деятелей искусств, докторов наук, преподавателей ВУЗов, писателей, художников и политических деятелей. Общее у всех этих людей- неравнодушное отношение к миру и социальным проблемам. По поводу движения Ротари возникают много споров и вопросов. Все заседания клуба открыты и любой может посетить эти дружественно-интеллектуальные встречи, в рамках которых проходят выступления интересных спикеров. Темы самые разнообразные: бизнес-идеи, новости научного мира, отчеты о восхождении на пики известных гор, обсуждение новых проектов для любимого города. Недавнее заседание было посвящено открытию важнейшего мемориального объекта Волгограда -экспозиции «Вехи Великой войны» на Мамаевом Кургане. Озвученные барельефы созданы по инициативе и при финансовой поддержке волгоградских ротарианцев.

За двадцать лет «волонтерской» деятельности Ротари клуб осуществил десятки крупных проектов и организовал массу интереснейших мероприятий.

- Совместные проекты с Благотворительным фондом Елены Исинбаевой: открытие детской площадки для особенных деток в парке Баку и новой площадки в парке «Сказка» для занятий силовой гимнастикой.

- Теннисные благотворительные турниры, интеллектуальные игры, автопати, участие в Эльтонском марафоне.

- Ротари клуб подарил хэнд байк Алексею Кстюченко, уже известному путешественнику, путь которого прошел от Санкт-Петербурга до Владивостока. В клубе проводятся открытые семинары по пониманию инвалидности и помощи людям.

- Помощь детскому симфоническому оркестру, танцевальному ассамблею для слабовидящих детей. Ротари клуб Волгограда оказал финансовую поддержку детскому театру в поездке на Международный фестиваль.

- Детский перинатальный центр получил в дар от Ротари современный инкубатор для новорожденных детей.

- Волгоградские ротарианские волонтеры оказывали помощь Краснодарскому краю, некогда пострадавшему от наводнения.

- И город еще помнит беспрецедентное мероприятие: спектакль «История одного секрета» в Новом Экспериментальном Театре, в котором участвовали непрофессиональные актеры, известные деятели Волгограда. Результатом которого стала площадка для воркаута в парке «СКАЗКА».

Фото с мероприятия предоставлены Ксенией Корнеевой. Фотографы: Олеся Ходунова и Денис Поликарпов.

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