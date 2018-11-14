АО «Российский аукционный дом» сообщает

Акционерное общество «Российский аукционный дом», согласно Приказа № 789-п1 от 14.11.2018г., сообщает о переносе даты проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 09.01.2019 с 14.00 (мск) на 18.12.2018 на 14.00 (мск) по объектам недвижимости Лот №1:

Лот №1:

Объект 1: Отдельно стоящее нежилое здание, назначение: прочее, площадь: общая 8 917,5 кв.м., инвентарный номер: 9717, этажность: 3, подземная этажность: 1, расположенное по адресу: Волгоградская область, город Камышин, улица Базарова, дом 101, c кадастровым номером 34:36:000015:3753;

Объект 2: 96/100 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 6 632 кв.м., назначение: земли поселений, расположенный по адресу: Волгоградская область, город Камышин, улица Базарова, дом 101, кадастровый номер 34:36:000018:362

Начальная цена Лота №1 – 48 834 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 46 309 200 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 2 524 800 руб., без НДС.

Минимальная цена Лота №1 – 32 556 000 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 30 872 800 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 1 683 200 руб., без НДС

Сумма задатка – 3 255 600 руб.

Шаг аукциона на повышение – 1 627 800 руб.

Шаг аукциона на понижение – 3 255 600 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

- Краткосрочного договора № 3 от 28.07.2017 г., заключенного с ООО «Сбербанк-Сервис», площадь аренды составляет 59,80 кв.м., срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено;

- Договора аренды нежилого помещения № 10 от 01.10.2009 г., заключенного с ООО «Легкий день», площадь аренды 140,7 кв.м., срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено;

- Краткосрочного договора аренды нежилого помещения № 2/2016 от 30.12.2016 г., заключенного с Индивидуальным предпринимателем Ивановой Екатериной Владимировной, площадь аренды составляет 40 кв.м., срок действия 364 дня, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено;

- Краткосрочного договора аренды нежилого помещения № 23/2017 от 30.09.2017 г., заключенного с ООО «Управляющий хозяйством МТ», площадь аренды составляет 116 кв.м., срок действия 364 дня, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено;

- Краткосрочного договора аренды нежилого помещения № б/н от 01.10.2014 г., заключенного с Индивидуальным предпринимателем Бородулиным Алексеем Владимировичем, площадь аренды составляет 2 кв.м., срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено.

- Краткосрочного договора аренды нежилого помещения № б/н от 10.10.2014 г., заключенного с ООО «Аленка», площадь аренды 159,5 кв.м., срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено;

- Обязательным условием продажи Объектов является последующее заключение с Победителем аукциона (единственным участником) предварительного и основного Договора аренды части Объекта 1 – нежилого помещения общей площадью не более 2 016,5 кв.м., для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк.

Дата и время проведения торгов: 18 декабря 2018г. в 14 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 14 декабря 2018 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 14 декабря 2018 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 17 декабря 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 18 декабря 2018 г. 13:30 до 13:55 (МСК) по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Подведение итогов торгов состоится 18 декабря 2018 г. по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

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Открытый аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк 11 февраля 2019 г. в 14:00 (по мск)

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договорами поручения № РАД-111/2018 от 13.03.18г. и № РАД-281/2018 от 08.05.18г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 11 февраля 2019г. в 14 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 15 ноября 2018 года по 07 февраля 2019 г., по следующим адресам:

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Самаре по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов

не позднее 07 февраля 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 08 февраля 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 11 февраля 2019 г. с 13:30 до 13:55 по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Подведение итогов торгов состоится 11 февраля 2019 г. по адресу: г. Волгоград,

ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский аукцион»).

Сведения об объектах недвижимости, выставленных на продажу:

Лот №1:

Объект 1: ДВУХЭТАЖНОЕ НЕЖИЛОЕ КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ, назначение: нежилое, общей площадью 757,8 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 1, расположенное по адресу: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ФРОЛОВО, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 94А, кадастровый номер 34:39:000038:605;

Объект 2: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 1 090 кв.м., кадастровый номер 34:39:000038:2, расположенный по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Фролово, ул. Заводская, 94а

Начальная цена Лота №1 – 4 822 323 руб., с учетом НДС, и включает в себя:

Начальная цена Объекта 1 – 4 147 323 руб., с учетом НДС.

Начальная цена Объекта 2 – 675 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 3 214 882 руб., с учетом НДС, и включает в себя:

Минимальная цена Объекта 1 – 2 764 882 руб., с учетом НДС.

Минимальная цена Объекта 2 – 450 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 321 488 руб. 20 коп.

Шаг аукциона на повышение – 160 744 руб. 10 коп.

Шаг аукциона на понижение – 321 488 руб. 20 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующего договора аренды нежилых помещений Объекта 1, заключенных сроком менее чем на 1 год: Краткосрочного договора № 3 аренды нежилых помещений от 28.07.2017 г., заключенного с ООО «Сбербанк-Сервис». Площадь аренды составляет 10 кв.м. Срок действия - 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено;

2. Обязательным условием продажи Объектов является последующее заключение с Победителем аукциона (единственным участником) предварительного и основного Договора аренды части Объекта 1 – нежилого помещения общей площадью не более 128,22 кв.м., расположенного на 1 этаже Объекта 1, для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк.

Лот №2:

Объект 1: ВСТРОЕННОЕ ОБОСОБЛЕННОЕ, ПОМЕЩЕНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ: ПРОЧЕЕ, ПЛОЩАДЬ: Объект 1: ВСТРОЕННОЕ ОБОСОБЛЕННОЕ, ПОМЕЩЕНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ: ПРОЧЕЕ, ПЛОЩАДЬ: ОБЩАЯ 150,7 КВ.М., ЭТАЖ: 1, расположенное по адресу: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕЛАНСКИЙ РАЙОН, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЕЛАНЬ, УЛИЦА ЛЕНИНСКАЯ, ДОМ 62, кадастровый номер 34:06:250010:1979;

Объект 2: НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ: АДМИНСТРАТИВНОЕ, ПЛОЩАДЬ: ОБЩАЯ 487,7 КВ.М., ЭТАЖ: 2, расположенное по адресу: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕЛАНСКИЙ РАЙОН, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЕЛАНЬ, УЛИЦА ЛЕНИНСКАЯ, 62, кадастровый номер 34:06:250010:996 (в настоящее время собственником осуществляются действия по исправлению ошибочных сведений об объекте 2, содержащихся в ЕГРН)

В настоящее время в отношении объектов недвижимого имущества, реализуемых в составе Лота №1, проведен технический учет и площадь помещений согласно техническому паспорту от 10.04.2018 года составляет 608,4 кв.м. (Указанные сведения в государственный кадастр недвижимости в настоящее время не внесены);

Ограничения (обременения): не зарегистрировано.

Начальная цена Лота №2 – 3 017 289 руб., с учетом НДС, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 712 258 руб., с учетом НДС.

Начальная цена Объекта 2 – 2 305 031 руб., с учетом НДС.

Минимальная цена Лота №2 – 2 011 526 руб., с учетом НДС, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 474 839 руб., с учетом НДС.

Минимальная цена Объекта 2 – 1 536 687 руб., с учетом НДС.

Сумма задатка – 201 152 руб. 60 коп.

Шаг аукциона на повышение – 100 576 руб. 30 коп.

Шаг аукциона на понижение – 201 152 руб. 60 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом, не обременены правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующего договора аренды нежилых помещений Объекта 2, заключенных сроком менее чем на 1 год: Договора аренды нежилого помещения № 1 от 18.03.2016 г., заключенного с ООО «Сбербанк-Сервис», площадь аренды 10,6 кв.м., срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено.

2. Обязательным условием продажи Объектов является последующее заключение с Победителем аукциона (единственным участником) предварительного и основного Договора аренды нежилых помещений общей площадью не более 220,63 кв.м., расположенных на 1 этаже и 2 этаже Объекта 2, для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк.

Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: (846) 248-21-43, 248-15-82; harlanova@auction-house.ru, samara@auction-house.ru.

Электронный аукцион на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, являющихся собственностью ПАО Сбербанк

Электронный аукцион будет проводиться 17 декабря 2018 года с 11:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Прием заявок с 15.11.2018 по 14.12.2018 до 15:00.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 13.12.2018.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 14.12.2018.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера

электронной торговой площадки)

Электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене («английский аукцион»).

Сведения об объектах нежилого фонда, право аренды которых подлежит реализации на аукционе:

Лот 1: Часть четырехэтажного нежилого здания с подвалом на земельном участке, кадастровый номер 34:36:000015:3753, общей площадью 8 917,5 кв.м., расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Камышин, ул. Базарова, 101. В аренду передается часть здания площадью 4 634,23 кв.м., а именно:

- нежилое помещение на первом этаже площадью 1 332,56 кв.м.;

- нежилое помещение на втором этаже площадью 2 529,37 кв.м.;

- нежилое помещение на третьем этаже площадью 772,3 кв.м.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –

1 102 376 рублей 04 копейки (в том числе НДС 18%).

Сумма задатка – 1 102 376 рублей 04 копейки.

Шаг аукциона – 110 237 рублей 60 копеек.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 2: Часть двухэтажного нежилого кирпичного здания, кадастровый номер 34:39:000038:605, назначение: нежилое, общей площадью 757,8 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 1, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Фролово, ул. Заводская, д. 94а. В аренду передается часть здания площадью 372,98 кв.м., а именно:

- нежилое помещение на первом этаже площадью 120,38 кв.м.;

- нежилое помещение на втором этаже площадью 252,6 кв.м.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 5 (Пять) лет со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 –

93 091 рубль 08 копеек (в том числе НДС 18%).

Сумма задатка – 93 091 рубль 08 копеек.

Шаг аукциона – 9 309 рублей 11 копеек.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 3: Часть двухэтажного нежилого здания, кадастровый номер 34:11:080003:3110, общей площадью 470,7 кв.м., расположенного по адресу: Волгоградская область, Киквидзенский район, ст-ца Преображенская, ул. Советская, д. 37а. В аренду передается часть здания площадью 280,78 кв.м., а именно:

- нежилое помещение на первом этаже площадью 42,78 кв.м.;

- нежилое помещение на втором этаже площадью 238 кв.м.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 5 (Пять) лет со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 3 – 51 663 рубля 52 копейки (в том числе НДС 18%).

Сумма задатка – 51 663 рубля 52 копейки.

Шаг аукциона – 5 166 рублей 35 копеек.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 4: Часть встроенного обособленного помещения, назначение: прочее, кадастровый номер 34:06:250010:1979, общей площадь 150,7 кв.м., этаж: 1, расположенного по адресу: Волгоградская область, Еланский район, рабочий поселок Елань, ул. Ленинская, д. 62. В аренду передается часть помещения площадью 76,38 кв.м.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 5 (Пять) лет со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 4 – 17 720 рублей 60 копеек (в том числе НДС 18%).

Сумма задатка – 17 720 рублей 60 копеек.

Шаг аукциона – 1 772 рубля 06 копеек.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 5: Часть нежилого помещения, кадастровый номер 34:06:250010:996, назначение: административное, общей площадью 487,7 кв. м., этаж: №2, расположенного по адресу: Волгоградская область, Еланский район, рабочий поселок Елань, ул. Ленинская, д. 62. В аренду передается часть помещения площадью 228,29 кв. м.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 5 (Пять) лет со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 5 – 45 658 рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%).

Сумма задатка – 45 658 рублей 00 копеек.

Шаг аукциона – 4 565 рублей 80 копеек.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Телефон для справок: 8 (800) 777-57-57, (846) 248-21-43, (846) 248-15-82.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Порядок взаимодействия между Организатором торгов, исполняющим функции оператора электронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участниками и иными лицами при проведении аукциона, а также порядок проведения торгов регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице), размещенном на сайте www.lot-online.ru.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:

К участию в аукционе, проводимом в электронной форме, допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным Организатором торгов, обеспечившие в установленный срок поступление на расчетный счет Организатора торгов установленной суммы задатка. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Принимать участие в аукционе может любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, являющееся Пользователем электронной торговой площадки.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме, Претендент заполняет размещенную на электронной площадке электронную форму заявки и при помощи электронной площадки, представляет заявку на участие в электронном аукционе Организатору торгов.

Заявка подписывается электронной подписью Претендента. К заявке прилагаются подписанные электронной подписью Претендента документы.

Документы, необходимые для участия в аукционе в электронной форме:

1. Заявка на участие в аукционе, проводимом в электронной форме.

Подача заявки осуществляется путем заполнения ее электронной формы, размещенной на электронной площадке в разделе, находящемся в открытом доступе, и подписания ее электронной подписью Претендента (его уполномоченного представителя).

2. Одновременно к заявке претенденты прилагают подписанные электронной подписью документы:

2.1. Физические лица – копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

2.2. Юридические лица:

- Учредительные документы;

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ( в случае регистрации юридического лица до 01.01.2017);

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ( в случае регистрации юридического лица после 01.01.2017);

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее, чем за 3 месяца до даты подачи заявки на участие в аукционе;

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объекта, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;

2.3. Индивидуальные предприниматели:

- Копии всех листов документа, удостоверяющего личность;

- Свидетельство о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей ( в случае регистрации до 01.01.2017);

- Лист записи Единого государственного реестра Индивидуальных предпринимателей ( в случае регистрации после 01.01.2017);

- Свидетельство о постановке на налоговый учет.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Документооборот между Претендентами, Участниками торгов, Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Претендента, Участника торгов, за исключением договора аренды имущества, который заключается в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов (электронных образов документов) направлены от имени соответственно Претендента, Участника торгов, Организатора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке, форма которого размещена на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота», путем перечисления денежных средств на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):

№ 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

№ 40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

Договор о задатке (договор присоединения) может быть заключен в форме единого документа, подписанного сторонами посредством подписания электронной подписью в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным на условиях формы договора о задатке (договора присоединения) в случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисления Претендентом задатка на расчётный счет Организатора торгов, указанный в сообщении о проведении аукциона.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер кода Лота (присвоенный электронной площадкой РАД-ххххх).

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора аренды. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона засчитывается в счет арендной платы за первые платежные периоды по договору аренды.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки на участие в аукционе Претендент подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона и условиями договора о задатке (договора присоединения).

Для участия в аукционе по лоту претендент может подать только одну заявку.

Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее даты окончания приема заявок, направив об этом уведомление на электронную площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «личный кабинет», о чем Претенденту направляется соответствующее электронное уведомление. В этом случае задаток возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в срок, не позднее даты окончания приема заявок, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подписания протокола об определении участников аукциона в электронной форме.

К участию в торгах допускаются Претенденты, представившие заявки на участие в электронном аукционе и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным законодательством и сообщением о проведении торгов и перечислившие задаток в порядке и размере, указанном в договоре о задатке и информационном сообщении.

Организатор торгов отказывает в допуске Претенденту к участию в аукционе если:

1) заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным в настоящем информационном сообщении;

2) представленные Претендентом документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны.

3) поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату определения Участников торгов.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты проведения аукциона в электронной форме Организатор торгов обеспечивает рассылку всем Претендентам электронных уведомлений о признании их Участниками электронного аукциона или об отказе в признании Участниками электронного аукциона (с указанием оснований отказа).

В электронном аукционе могут принимать участие только Претенденты, признанные Организатором торгов в установленном порядке его Участниками.

Порядок проведения электронного аукциона:

Порядок проведения торгов на повышение (английский аукцион) регулируется Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при проведении электронных торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении оператора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице).

Предложения по цене заявляются участниками электронного аукциона после начала торгов на электронной площадке через «Личный кабинет» (в разделе «Покупаю»).

Во время проведения электронного аукциона Организатор торгов размещает на электронной площадке все принятые предложения о цене лота и время их поступления, а также время до истечения времени окончания представления таких предложений.

Победителем аукциона признается участник торгов, который заявил наибольшую цену продажи лота.

Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах электронного аукциона. Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

После подписания протокола об итогах электронного аукциона победителю электронного аукциона направляется электронное уведомление, а в открытой части электронной площадки размещается информация о завершении электронного аукциона.

В случае признания электронного аукциона несостоявшимся информация об этом размещается в открытой части электронной площадки после оформления Организатором торгов протокола об итогах электронного аукциона.

Договор аренды заключается между собственником и победителем аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, размещенной на сайте www.lot-online.ru в разделе «карточка лота».

Собственник имеет возможность отказать в заключении договора аренды по итогам торгов с победителем торгов в случае выявления по итогам проверки Управлением безопасности собственника в отношении указанных лиц:

- судимости[1],

- исполнительных производств[2],

- задолженности по кредитным обязательствам[3],

- принадлежности к экстремистской деятельности[4].

Для заключения договора аренды победитель аукциона должен явиться в ПАО Сбербанк по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, тел. 8-917-647-26-58 Цыганова Виктория Александровна.

Неявка победителя по указанному адресу в установленный срок, равно как отказ от подписания договора аренды в установленный срок, рассматривается как отказ победителя от заключения договора аренды.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае признания аукциона в электронной форме несостоявшимся по причине допуска к участию только одного Участника, договор аренды может быть заключен собственником с единственным участником аукциона по начальной цене постоянной составляющей месячной арендной платы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

Аукцион признается несостоявшимся, если:

1) для участия в аукционе подано менее двух заявок;

2) ни один из Участников не представил предложение по начальной цене постоянной составляющей месячной арендной платы.

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[1] Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении лица, подписывающего по итогам торгов договор аренды.

[2] Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении юридического лица.

[3] Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении юридического лица.

4 Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении лица, подписывающего по итогам торгов договор аренды.

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