2018-11-14T17:33:33+03:00
Происшествия

Волгоградский восьмиклассник пришел в школу с топором, устав от унижений сверстников

В деревне подростка дразнили и били
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Долгие годы над подростком издевались одноклассники. Вот мальчик и не выдержал.Долгие годы над подростком издевались одноклассники. Вот мальчик и не выдержал.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

«Зачем он это сделал?», «Почему?», - главный вопрос, который волнует сегодня всех, кто пытается разобраться в причинах ЧП, происшедшего 13 ноября в Краснянской школе Волгоградской области. Что заставило восьмиклассника Диму принести в школу топор, ножи и канистру с бензином? Просто Диму довели.

«ДОВЕЛИ…»

О таких, как Дима, говорят «домашний мальчик». Отца нет. Живет в доме с мамой, которая работает поваром в рыбхозе, и ее родителями - бабушкой и дедушкой. «Спокойный, хороший, добрый», - так отзываются о нем взрослые жители хутора Красный.

- Дима не пьет, не курит, не матерится. Любит книги читать. Как-то приходил к моему сыну в гости, сел на лавочке, взял альбом и нарисовал наш дом. И, скажу вам, очень неплохо. Его интеллект в тысячу раз выше этих малолеток, которые долгие годы над ним издевались, а теперь еще и клеймят его в школе - «суицидник», - вот так открыла корреспонденту «КП-Волгоград» всю поднаготную одна из местных жительниц.

Над мальчишкой издевались. Постоянно и регулярно. Одноклассники его унижали и оскорбляли. Говорят, даже били. Подросток часто приходил из школы с синяками, но причину не говорил.

- Его интеллигентность не позволяла ему опускаться до драки. За что и получал от этих выродков. Таких «деток», которые довели своими насмешками Диму до суицида, надо изолировать от общества, - в сердцах говорит наша собеседница.

Женщина признается, что в школе есть группа деток, которые отличаются особой жестокостью. Говорит, они половину учеников затерроризировали уже. И управы на них никакой.

- У них один ответ на замечания других школьников: если ты мне сейчас что-нибудь сделаешь, я маме скажу, и она напишет на тебя заявление в отдел по делам несовершеннолетних. Вот так, - вздыхает женщина.

Взрослые в хуторе Диму жалеют и желают ему только выздоровления, и чтобы этот ужас никогда впредь не повторился.

А Краснянскую школу, тем временем, поставили на особый контроль. Следователи, комиссии, проверяющие. Кого-то, наверняка, накажут, пожурят, проведут беседы. Главное, чтобы все они за бумажками не упустили суть.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Волгоградский Ротор проиграл Сочи со счетом 2-4
6 тысяч деревьев высадят на месте свалки в Кировском
16 волгоградцев погибли на пожарах в ноябре
В ночь на 19 ноября изменится схема движения в Ворошиловском районе
В Камышине поймали бутлегера и нашли гараж с подпольной водкой
«Красному Октябрю» дали внебюджетный заем на зарплаты рабочим
Минус девять процентов: в Волгограде закрываются турфирмы
Волгоградцы за полгода незаконно поохотились на 26 миллионов рублей
Чтобы не рухнул: к дому на Невской в Волгограде прикрепят еще 12 тонн металла
Как волгоградские кулибины модернизировали оборудование на очистных сооружениях
В Астрахани новый сити-менеджер - Радик Харисов
На севере Волгограда грузовик влетел в фуру: пострадал 9-летний мальчик
В Волгоградской области похолодает до минус 14 градусов, но снега не ждите
На юге Волгограда автобус сбил женщину: в больнице пешеход и пассажирка
«Старая Сарепта» зовет волгоградскую детвору отметить День рождения Деда мороза
У волгоградского бизнесмена изъяли репчатый лук с нитратами
На севере Волгограда пожар выгнал на улицу 30 человек
17 ноября волгоградцев зовут на диспансеризацию выходного дня
В Волжском шесть 11-летних кадет помогли задержать грабителя
Волгоградцы стали реже умирать от рака и в авариях
Двух волгоградцев отправили в колонию за подставные ДТП с элитными иномарками
Миллион пассажиров обслужил аэропорт Волгограда
Волгоградец победил в дизайнерском конкурсе Эрмитажа