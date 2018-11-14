Волгоградский восьмиклассник пришел в школу с топором, устав от унижений сверстников

«Зачем он это сделал?», «Почему?», - главный вопрос, который волнует сегодня всех, кто пытается разобраться в причинах ЧП, происшедшего 13 ноября в Краснянской школе Волгоградской области. Что заставило восьмиклассника Диму принести в школу топор, ножи и канистру с бензином? Просто Диму довели.

«ДОВЕЛИ…»

О таких, как Дима, говорят «домашний мальчик». Отца нет. Живет в доме с мамой, которая работает поваром в рыбхозе, и ее родителями - бабушкой и дедушкой. «Спокойный, хороший, добрый», - так отзываются о нем взрослые жители хутора Красный.

- Дима не пьет, не курит, не матерится. Любит книги читать. Как-то приходил к моему сыну в гости, сел на лавочке, взял альбом и нарисовал наш дом. И, скажу вам, очень неплохо. Его интеллект в тысячу раз выше этих малолеток, которые долгие годы над ним издевались, а теперь еще и клеймят его в школе - «суицидник», - вот так открыла корреспонденту «КП-Волгоград» всю поднаготную одна из местных жительниц.

Над мальчишкой издевались. Постоянно и регулярно. Одноклассники его унижали и оскорбляли. Говорят, даже били. Подросток часто приходил из школы с синяками, но причину не говорил.

- Его интеллигентность не позволяла ему опускаться до драки. За что и получал от этих выродков. Таких «деток», которые довели своими насмешками Диму до суицида, надо изолировать от общества, - в сердцах говорит наша собеседница.

Женщина признается, что в школе есть группа деток, которые отличаются особой жестокостью. Говорит, они половину учеников затерроризировали уже. И управы на них никакой.

- У них один ответ на замечания других школьников: если ты мне сейчас что-нибудь сделаешь, я маме скажу, и она напишет на тебя заявление в отдел по делам несовершеннолетних. Вот так, - вздыхает женщина.

Взрослые в хуторе Диму жалеют и желают ему только выздоровления, и чтобы этот ужас никогда впредь не повторился.

А Краснянскую школу, тем временем, поставили на особый контроль. Следователи, комиссии, проверяющие. Кого-то, наверняка, накажут, пожурят, проведут беседы. Главное, чтобы все они за бумажками не упустили суть.