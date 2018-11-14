2018-11-14T12:49:03+03:00
Авто

Tiguan OFFROAD. Для тех, кому тесно в городе!

На отечественном рынке стартовали продажи Volkswagen Tiguan OFFROAD, который позиционируют как комфортабельный и адаптированный к разным типам трасс кроссовер
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Фото: официального дилера Volkswagen Волга-Раст.Фото: официального дилера Volkswagen Волга-Раст.
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Раньше полноприводная внедорожная версия была доступна исключительно европейским покупателям, но теперь возможность оценить преимущества автомобиля есть и у российских автомобилистов.

Купить Volkswagen Tiguan OFFROAD предлагают по стартовой цене от 1 699 000 рублей* – в такую сумму обойдется авто с бензиновым 150-сильным мотором объемом 1,4 литра и механической шестиступенчатой коробкой передач. В нем сочетаются практичность, безопасность и неординарный внешний вид, что завоевывает сердца даже самых взыскательных покупателей.

Если провести сравнение с Comfortline, то цена внедорожного Volkswagen Tiguan OFFROAD несколько ниже, а в плане технического оснащения они почти идентичны. Данную версию выделяет наличие мультимедийной системы с большим экраном, опции складывания зеркал и комбинирования приборов в виртуальном формате.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБЛИК

Разработчики позаботились не только об отличных технических, но и о том, чтобы автомобиль с первого взгляда производил сильное впечатление. Привлекательными являются как экстерьерная часть, так и внутреннее оформление салона.

Фото: официального дилера Volkswagen Волга-Раст.

Фото: официального дилера Volkswagen Волга-Раст.

Понять, что перед вами особенный кроссовер, удается по следующим нюансам:

- оформление боковых зеркал в черном оттенке и такого же цвета рейлинги;

- опциональное черное исполнение крыши;

- наличие значков OFFROAD[i] на средних стойках и спойлер над багажником;

- стильные черные накладки с серебристыми элементами, которые снизу защищают двери от механических повреждений;

- серебристая накладка на заднем бампере;

- выхлопные патрубки в форме трапеции;

- легкосплавные диски Tulsaii 7J x 17 или Sebringiii 7J x 18 (за дополнительную плату) – высокий профиль шин минимизирует риск повреждений при прямом контакте с преградами;

- логотипы на резиновых ковриках и использование комбинированной отделки салона (искусственная кожа Austiniv + ткань) с дополнением в виде накладок порогов и педалей;

- декоративные вставки спереди на приборной панели;

- оригинальное оформление места водителя – стальные педальные накладки, вставки из резины и т.д.

Учитывая превалирующие темные тона в оформлении, у владельца не будет проблем с химчисткой.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ И КОМФОРТ

Volkswagen Tiguan OFFROAD удивляет продуманностью и изобилием опций даже в базовой комплектации. Поступивший в 2018 году на российский рынок автомобиль располагает всем, что необходимо поклонникам езды по бездорожью:

- система Composition Mediav, способная интегрироваться со спартфоном;

- адаптивный круиз-контроль для вариаций с «автоматом»;

- светодиодные фары, способные регулировать направление светового потока в зависимости от того, как расположено рулевое колесо;

- Active Info Displayvi (интерактивная приборная панель) с двенадцатидюймовым цветным экраном, наполнение которого водитель способен корректировать по своему усмотрению;

- предпусковой отопитель с опцией включения в дистанционном режиме и автономным действием.

Фото: официального дилера Volkswagen Волга-Раст.

Фото: официального дилера Volkswagen Волга-Раст.

В распоряжении автомобилистов достаточно много вариантов комплектации, поэтому легко получится найти тот внедорожник, который устроит и по стоимости, и по техническим параметрам, и по функционалу.

Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о Volkswagen Tiguan можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 781-111.

*Указанная cстоимость достигается при покупке автомобиля Tiguan 150л.с. MT TSI 4WD в комплектации OFFROAD (Офроуд) за счет предоставления официальным Дилером Volkswagen специальной цены и при покупке по Программе trade-in (обмен старого автомобиля на новый). Предложение действует с 01.11.18-30.11.2018г., не является публичной офертой.

[i] Офроад

ii-Тулса

iii Себринг

iv-Аюстин

v-Медиа

vi-Актив Инфо Дисплей

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