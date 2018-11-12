2018-11-13T00:10:57+03:00
Происшествия

Отец спас на пожаре пятерых детей: два младенца погибли

Тела двухмесячных близнецов обнаружили пожарные на пепелище частного дома в Волгограде [фото, видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Деревянный дом выгорел полностью. Фото: Никита БулелинДеревянный дом выгорел полностью. Фото: Никита Булелин
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Страшная трагедия произошла вечером в понедельник, 12 ноября, в Кировском районе Волгограда. В начале седьмого загорелся частный дом на улице Терновой. Пламя в считанные минуты охватило здание по всей площади. На то, чтобы справиться с огнем у пожарных ушло больше часа. Дом выгорел полностью. На пепелище при разборе завалов спасатели обнаружили тела двух младенцев.

Дом отапливали электрообогревателем, вероятно из-за него и выспыхнул пожар.

Дом отапливали электрообогревателем, вероятно из-за него и выспыхнул пожар.

По предварительным данным, в сгоревшем доме жила многодетная семья. Мама малышей днем ушла в банк, оставив семерых детей под присмотром мужа. Но отец семейства на какое-то время решил заскочить к своей матери, которая жила в соседнем доме. Там он и увидел дым, который шел из родного дома. Отцу удалось спасти из огня лишь пятерых детей. Самые маленькие – двухмесячные близнецы остались в доме. Они спали в дальней комнате. И добраться до них сквозь пламя мужчине не удалось.

В доме проживала многодетная семья. Фото: Вадим Летуновский

В доме проживала многодетная семья. Фото: Вадим Летуновский

Ликвидировать горение пожарным удалось только в 19.27. Сейчас они проливают здание. Работают на месте ЧП и следователи.

пожар в Кировском районе Волгограда. В огне погибли двухмесячные близнецы..Видео с места трагедии в Кировском. Отец вытащил из огня пятерых детей. Но двое двухмесячных близнецов сгорели заживо https://www.volgograd.kp.ru/daily/26906.5/3952096/

- Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Возможной причиной пожара мог стать электрический обогреватель, которым семья отапливала дом.

Следователи организовали проверку по факту гибели детей на пожаре.

Следователи организовали проверку по факту гибели детей на пожаре.

- На месте сейчас работают эксперты испытательно-пожарной лаборатории. Им предстоит установить причины возникновения пожара, - рассказал «КП-Волгоград» официальный представитель главного управления МЧС России по региону.

За последнюю неделю это уже второй случай, когда на пожаре гибнут дети. Пожар в городе Ленинске Волгоградской области произошел 9 ноября. Пока мама была на приусадебном участке, в огне погибли трое маленьких деток от полугода до четырех лет.

МЧС предупреждает: не забывайте об элементарных правилах пожарной безопасности и не оставляйте детей без присмотра. В случае пожара звоните по номеру "101".

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