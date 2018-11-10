2018-11-10T16:15:17+03:00
Спорт

Волгоградский «Ротор» выиграл у курского «Авангарда» - счет 1:0

Команда поднялась на 13-е место в турнирной таблице
Юлия Данильченко
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"Ротор" забил на последней минуте"Ротор" забил на последней минутеФото: Екатерина СИМОХИНА
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В субботу, 10 ноября, на стадионе "Волгоград Арена" состоялся матч 21-го тура Олимп - Первенства ФНЛ "Ротор" - "Авангард" (Курск). Несмотря на холодную погоду на трибунах собралось 14 тысяч 788 человек. Болельщики "Ротора" ждали победы, но в первом тайме никому из соперников не удалось забить ни одного мяча, хотя опасных моментов было немало. Вторая половина игры прошла в напряжении. И лишь в дополнительное время определился победитель: Кирилл Гоцук оформил автогол в ворота "Авангарда". Матч завершился со счетом 1:0.

Игра была жаркой! Фото: Екатерина СИМОХИНА

Игра была жаркой!Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напомним, "Ротор", проиграл в двух предыдущих встречах. "Авангард", идущий на третьем месте первенства ФНЛ, наоборот выигрывал в двух турах подряд. И все же волгоградцы вырвали победу у сильного соперника уже в добавленное время. "Ротор" заработал три очка и поднялся на 13-е место в турнирной таблице.

Пресс-конференция. Ротор - Авангард. Главный тренер ФК "Ротор" Роберт Евдокимов.

Пресс-конференция. Ротор - Авангард. Главный тренер ФК "Авангард" Игорь Беляев.

Следующий матч "Ротор" проведет на выезде в Сочи 14 ноября. На "Волгоград Арене" болельщиков ждут 18 ноября. В 23-м туре Олимп-Первенства ФНЛ 2018/19 "Ротор" принимает "Томь".

Ротор выиграл у Авангарда. Счет 1:0.С победой, Ротор! Хорошая была игра

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Статистика матча

Олимп-Первенство ФНЛ. 21 тур. 10 ноября 2018 года.

«Ротор» — «Авангард» — 1:0 (0:0)

«Ротор»: Лобанцев, Маляров, Эдиев (к), Карпов, Попов, Воробьев, Самсонов, Николаев (Шарипов, 69), Коротаев (Абдулавов, 78), Лобкарёв (Мязин, 86), Муллин (Васильев, 90+).

«Авангард»: Чагров, Дашаев, Гоцук, Багаев (к), Никитин, Акбашев, Альшин, Коробов (Стеклов, 70), Трошечкин, Батютин (Синяев, 79), Минаев (Касьян, 76).

Гол: Гоцук, 90 (автогол).

Предупреждения: Багаев, 58; Касьян, 90.

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