Honda Pilot – достоинства и недостатки
Преимущества модели Honda Pilot
Honda Pilot с весны 2016 года присутствует на наших дорогах. Два с половиной года – значительный срок, чтобы оценить технологии и оборудование, заложенное в авто, на практике. Конструкторы основательно подошли к проектированию большого внедорожника и заложили в него огромный потенциал.
1. Проходимость. Поставляемые в Россию автомобили оборудованы полным приводом. Система i-VTM4[1] отвечает за динамическое распределение крутящего момента между осями и между задними колесами. В результате снижается риск пробуксовки при езде по снегу, грязи, песку или льду. Выбор режима происходит с помощью кнопки у основания рычага коробки передач. Автоматическое управление тягой меняет реакцию автомобиля на нажатие педали газа, работу стабилизации и алгоритм переключения передач.
С высотой дорожного просвета в 200 мм за рулем автомобиля уверенно чувствуешь себя не только в городе, но и при поездках по грунтовой дороге.
2. Просторный трансформируемый салон. В автомобиле – восемь штатных посадочных мест. Даже среди полноразмерных кроссоверов, такое количество кресел встретишь нечасто, в основном ограничиваются семью. Honda Pilot третьего поколения по количеству перевозимых пассажиров занимает одну из лидирующих позиций. Широкие возможности по трансформации внутреннего пространства превращают модель из минивэна в грузовой автомобиль с объемом багажника в 1779 литров. Ровный пол, который получается при складывании второго и третьего ряда, позволяет ездить на пикник или рыбалку без палатки.
Центральный подлокотник, собственная зона климат-контроля и дисплей на крыше – все для комфорта пассажиров второго ряда Honda Pilot. Фото: «ВР-Сакура».
3. Комфорт. Японский подход к проектированию автомобилей чувствуется в кроссовере Pilot даже в мелочах:
- Электропривод, которым оснащена багажная дверь, облегчает процесс погрузки, с которым справится теперь и хрупкая девушка;
- Передние сиденья с подогревом и электроприводом уже в базовой версии;
- Раздельные подлокотники для сидений на первом ряду;
- Кожаная обивка кресел;
- Многофункциональный кожаный руль с обогревом;
- Девятидюймовый дисплей для второго ряда, на котором доступна функция проигрывания DVD[2];
- Мультимедиа система с 10-ю динамиками;
4. Безопасность. Забота о водителе и пассажирах проявляется уже в оснащении базовой версии модели, которая включает:
- 4-х канальные тормоза;
- Контроль за давлением в шинах;
- Система усиления торможения;
- ABS[3];
- Помощь при движении в гору;
- Подушки безопасности: передние, боковые, шторки;
- Система курсовой устойчивости;
- Контроль тяги;
- Сигнализация;
- Камера заднего вида.
В более продвинутых комплектациях добавляются передние и задние парктроники и система контроля движения по полосе.
5. Технологии и оборудование.
Передние кресла с электроприводом и обогревом в Хонда Пилот третьего поколения. Фото: «ВР-Сакура».
В салоне Honda Pilot 2018 установлена современная система мультимедиа Honda Connect[4], с возможностью подключения смартфонов. Теперь можно разговаривать по телефону, не отвлекаясь от дороги, а также проигрывать свои любимые треки или активировать звонок с помощью кнопок на руле. На большом экране удобно прокладывать маршрут, установленное в автомобиле приложение Яндекс.Навигатор обеспечит водителя актуальной картографической информацией.
Кроссовер в комплектации Executive[5] оборудован:
- Системой бесключевого доступа;
- 3-х зонным климат контролем. Отдельные зоны для водителя, переднего пассажира и второго ряда;
- Зеркала заднего вида самостоятельно меняют наклон, когда автомобиль едет задним ходом, чтобы водителю было доступно максимум дорожной информации;
- Электронный подогрев задних сидений.
6. Адаптация к России
Honda Pilot собирается в Америке, но для российского рынка конструкторы провели целый комплекс работ по его адаптации. Для этого инженеры приезжали и на месте оценивали те условия, в которых автомобиль будет эксплуатироваться. В результате в версии модели для нашего рынка произошли следующие изменения:
- Машину можно заправлять 92-м бензином;
- Увеличился клиренс до 200 мм;
- Диметр тормозных дисков вырос до 330 мм. В автомобиле используются только дисковые тормоза;
- Обогрев сидений, руля, боковых зеркал и зон покоя стеклоочистителей;
- Подвеска перенастроена с учетом плохих дорог.
Недостатки Honda Pilot
Японские конструкторы основательно поработали над моделью и найти существенные минусы Honda Pilot третьего поколения довольно затруднительно. Критики модели в качестве возможных недостатков называют:
1. Отсутствие дизельного двигателя. Многие владельцы больших внедорожников привыкли к возможности выбирать авто с дизельным мотором. В качестве аргумента подобного выбора выступает экономный расход топлива. Установленный в Honda Pilot бензиновый двигатель в смешанном режиме потребляет 10, 4 литра на 100 км – привлекательное значение для большого восьмиместного автомобиля. При этом производитель указывает, что машина ездит на 92 бензине. В таких условиях отсутствие дизеля не снижает привлекательность модели на рынке.
2. Всегда полный привод. Жители городов предпочитают брать авто с передним приводом, т.к. наличие все четырех ведущих колес приводит к увеличенному расходу топлива. В Pilot третьего поколения доступен режим, когда возможно отключить ряд цилиндров, и за счет этого снизить расход бензина без потери мощности. Зимой и осенью на наших дорогах наличие полного привода позволяет водителю чувствовать себя уверенно и не бояться застрять на труднопроходимом участке.
Отзывы владельцев
Сергей на сайте Auto.mail.ru оценил автомобиль в 4,8 из 5 баллов. К достоинствам модели он относит: размер салона и возможности по его трансформации, шумоизоляцию, динамику. Жене, по его словам, нравится большое количество ниш и подстаканников в салоне, и расход топлива, который не отличается от заявленного производителем.
Александр из Москвы на сайте Auto.ru пишет, что после года эксплуатации может сказать, что авто понравился: «За это время привык к плавности хода и четкому прохождению поворотов. Организация водительского места удобная. Машиной пользуемся вместе с женой, поэтому настроили параметры и используем разные ключи, автоматика сама определяет, кто за рулем и перенастраивает все системы под конкретного водителя».
Записаться на тест-драйв Honda Pilot 3 поколения можно у официального дилера HONDA компании ООО «ВР-Сакура» по телефону (8442) 55-26-55 или, приехав по адресу, г. Волгоград, ул. К. Либкнехта, 19а.
Реклама.
[1] Ай-ВТМ4
[2] ДВД
[3] АБС
[4] Хонда коннект
[5] Экзекьютив