2018-11-08T18:32:13+03:00
Авто

Honda Pilot – достоинства и недостатки

Новый Хонда Пилот 2018: тестируем и оцениваем модель в Волгограде от официального дилера
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Honda Pilot 2018 – восьмиместный внедорожник. Фото: «ВР-Сакура».Honda Pilot 2018 – восьмиместный внедорожник. Фото: «ВР-Сакура».
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Преимущества модели Honda Pilot

Honda Pilot с весны 2016 года присутствует на наших дорогах. Два с половиной года – значительный срок, чтобы оценить технологии и оборудование, заложенное в авто, на практике. Конструкторы основательно подошли к проектированию большого внедорожника и заложили в него огромный потенциал.

1. Проходимость. Поставляемые в Россию автомобили оборудованы полным приводом. Система i-VTM4[1] отвечает за динамическое распределение крутящего момента между осями и между задними колесами. В результате снижается риск пробуксовки при езде по снегу, грязи, песку или льду. Выбор режима происходит с помощью кнопки у основания рычага коробки передач. Автоматическое управление тягой меняет реакцию автомобиля на нажатие педали газа, работу стабилизации и алгоритм переключения передач.

С высотой дорожного просвета в 200 мм за рулем автомобиля уверенно чувствуешь себя не только в городе, но и при поездках по грунтовой дороге.

2. Просторный трансформируемый салон. В автомобиле – восемь штатных посадочных мест. Даже среди полноразмерных кроссоверов, такое количество кресел встретишь нечасто, в основном ограничиваются семью. Honda Pilot третьего поколения по количеству перевозимых пассажиров занимает одну из лидирующих позиций. Широкие возможности по трансформации внутреннего пространства превращают модель из минивэна в грузовой автомобиль с объемом багажника в 1779 литров. Ровный пол, который получается при складывании второго и третьего ряда, позволяет ездить на пикник или рыбалку без палатки.

Центральный подлокотник, собственная зона климат-контроля и дисплей на крыше – все для комфорта пассажиров второго ряда Honda Pilot. Фото: «ВР-Сакура».

Центральный подлокотник, собственная зона климат-контроля и дисплей на крыше – все для комфорта пассажиров второго ряда Honda Pilot. Фото: «ВР-Сакура».

3. Комфорт. Японский подход к проектированию автомобилей чувствуется в кроссовере Pilot даже в мелочах:

- Электропривод, которым оснащена багажная дверь, облегчает процесс погрузки, с которым справится теперь и хрупкая девушка;

- Передние сиденья с подогревом и электроприводом уже в базовой версии;

- Раздельные подлокотники для сидений на первом ряду;

- Кожаная обивка кресел;

- Многофункциональный кожаный руль с обогревом;

- Девятидюймовый дисплей для второго ряда, на котором доступна функция проигрывания DVD[2];

- Мультимедиа система с 10-ю динамиками;

4. Безопасность. Забота о водителе и пассажирах проявляется уже в оснащении базовой версии модели, которая включает:

- 4-х канальные тормоза;

- Контроль за давлением в шинах;

- Система усиления торможения;

- ABS[3];

- Помощь при движении в гору;

- Подушки безопасности: передние, боковые, шторки;

- Система курсовой устойчивости;

- Контроль тяги;

- Сигнализация;

- Камера заднего вида.

В более продвинутых комплектациях добавляются передние и задние парктроники и система контроля движения по полосе.

5. Технологии и оборудование.

Передние кресла с электроприводом и обогревом в Хонда Пилот третьего поколения. Фото: «ВР-Сакура».

Передние кресла с электроприводом и обогревом в Хонда Пилот третьего поколения. Фото: «ВР-Сакура».

В салоне Honda Pilot 2018 установлена современная система мультимедиа Honda Connect[4], с возможностью подключения смартфонов. Теперь можно разговаривать по телефону, не отвлекаясь от дороги, а также проигрывать свои любимые треки или активировать звонок с помощью кнопок на руле. На большом экране удобно прокладывать маршрут, установленное в автомобиле приложение Яндекс.Навигатор обеспечит водителя актуальной картографической информацией.

Кроссовер в комплектации Executive[5] оборудован:

- Системой бесключевого доступа;

- 3-х зонным климат контролем. Отдельные зоны для водителя, переднего пассажира и второго ряда;

- Зеркала заднего вида самостоятельно меняют наклон, когда автомобиль едет задним ходом, чтобы водителю было доступно максимум дорожной информации;

- Электронный подогрев задних сидений.

6. Адаптация к России

Honda Pilot собирается в Америке, но для российского рынка конструкторы провели целый комплекс работ по его адаптации. Для этого инженеры приезжали и на месте оценивали те условия, в которых автомобиль будет эксплуатироваться. В результате в версии модели для нашего рынка произошли следующие изменения:

- Машину можно заправлять 92-м бензином;

- Увеличился клиренс до 200 мм;

- Диметр тормозных дисков вырос до 330 мм. В автомобиле используются только дисковые тормоза;

- Обогрев сидений, руля, боковых зеркал и зон покоя стеклоочистителей;

- Подвеска перенастроена с учетом плохих дорог.

Недостатки Honda Pilot

Японские конструкторы основательно поработали над моделью и найти существенные минусы Honda Pilot третьего поколения довольно затруднительно. Критики модели в качестве возможных недостатков называют:

1. Отсутствие дизельного двигателя. Многие владельцы больших внедорожников привыкли к возможности выбирать авто с дизельным мотором. В качестве аргумента подобного выбора выступает экономный расход топлива. Установленный в Honda Pilot бензиновый двигатель в смешанном режиме потребляет 10, 4 литра на 100 км – привлекательное значение для большого восьмиместного автомобиля. При этом производитель указывает, что машина ездит на 92 бензине. В таких условиях отсутствие дизеля не снижает привлекательность модели на рынке.

2. Всегда полный привод. Жители городов предпочитают брать авто с передним приводом, т.к. наличие все четырех ведущих колес приводит к увеличенному расходу топлива. В Pilot третьего поколения доступен режим, когда возможно отключить ряд цилиндров, и за счет этого снизить расход бензина без потери мощности. Зимой и осенью на наших дорогах наличие полного привода позволяет водителю чувствовать себя уверенно и не бояться застрять на труднопроходимом участке.

Отзывы владельцев

Сергей на сайте Auto.mail.ru оценил автомобиль в 4,8 из 5 баллов. К достоинствам модели он относит: размер салона и возможности по его трансформации, шумоизоляцию, динамику. Жене, по его словам, нравится большое количество ниш и подстаканников в салоне, и расход топлива, который не отличается от заявленного производителем.

Александр из Москвы на сайте Auto.ru пишет, что после года эксплуатации может сказать, что авто понравился: «За это время привык к плавности хода и четкому прохождению поворотов. Организация водительского места удобная. Машиной пользуемся вместе с женой, поэтому настроили параметры и используем разные ключи, автоматика сама определяет, кто за рулем и перенастраивает все системы под конкретного водителя».

Записаться на тест-драйв Honda Pilot 3 поколения можно у официального дилера HONDA компании ООО «ВР-Сакура» по телефону (8442) 55-26-55 или, приехав по адресу, г. Волгоград, ул. К. Либкнехта, 19а.

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[1] Ай-ВТМ4

[2] ДВД

[3] АБС

[4] Хонда коннект

[5] Экзекьютив

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