В Волгоградской области выбрали лучшего бухгалтера

СЕГОДНЯ 12:00 2018-11-02T15:10:47+03:00

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Организатором конкурса выступила компания «Инфоком» при поддержке администрации Волгограда и администрации Волгоградской области, УФНС по Волгоградской области, комитета финансов Волгоградской области и Волгоградского регионального отделения ФСС РФ.

В конкурсе приняло участие 168 специалистов, работающих в сфере бухгалтерского учета и налогообложения. По итогам заочного тура определено 53 финалиста, набравших необходимое количество баллов для прохождения в финал.

31 октября в актовом зале музея-панорамы "Сталинградская битва" состоялось торжественное награждение победителей конкурса:

В номинации «Лучший бухгалтер коммерческой организации»

I место - Венцкуте Юлия Раймондо, ООО "ЛУКОЙЛ-УРЦ Волгоград"

II место - Матвеенко Наталья Павловна, ООО "Концессии теплоснабжения"

III место - Щуркина Юлия Валерьевна, ООО "ЛУКОЙЛ-УРЦ Волгоград"

Сапельникова Юлия Сергеевна, ООО "ЛУКОЙЛ-УРЦ Волгоград"

В номинации «Лучший бухгалтер бюджетного учреждения»

I место - Морозова Ирина Владимировна, ГКУ "Центр обеспечения образования"

II место - Ляшова Ирина Михайловна, ГБУК "Волгоградская областная детская художественная галерея"

III место - Новикова Людмила Анатольевна, МУП Городское хозяйство Администрации Котовского района

Победители получили главные призы конкурса – Сертификаты на приобретение бытовой техники, а также специальный приз в номинации «Лучший бухгалтер бюджетного учреждения» – планшет, утвержденный Комитетом финансов в честь 100-летия со дня образования финансовых органов Волгоградской области.

Все финалисты были отмечены специальными призами и подарками от партнеров и спонсоров – подарки от регионального отделения ФСС РФ, SPA в фитнес-клубе «Бали», памятные подарки от компании «Инфоком» и Комитета финансов Волгоградской области.

Кроме того, еще одним профессиональным подарком в честь «Дня бухгалтера» стал онлайн-семинар «Отвечаем на требования налоговых органов». Компания «Инфоком» подарила этот семинар своим самым преданным друзьям и партнерам.