В Волгоградской области выбрали лучшего бухгалтера
Организатором конкурса выступила компания «Инфоком» при поддержке администрации Волгограда и администрации Волгоградской области, УФНС по Волгоградской области, комитета финансов Волгоградской области и Волгоградского регионального отделения ФСС РФ.
В конкурсе приняло участие 168 специалистов, работающих в сфере бухгалтерского учета и налогообложения. По итогам заочного тура определено 53 финалиста, набравших необходимое количество баллов для прохождения в финал.
31 октября в актовом зале музея-панорамы "Сталинградская битва" состоялось торжественное награждение победителей конкурса:
В номинации «Лучший бухгалтер коммерческой организации»
I место - Венцкуте Юлия Раймондо, ООО "ЛУКОЙЛ-УРЦ Волгоград"
II место - Матвеенко Наталья Павловна, ООО "Концессии теплоснабжения"
III место - Щуркина Юлия Валерьевна, ООО "ЛУКОЙЛ-УРЦ Волгоград"
Сапельникова Юлия Сергеевна, ООО "ЛУКОЙЛ-УРЦ Волгоград"
В номинации «Лучший бухгалтер бюджетного учреждения»
I место - Морозова Ирина Владимировна, ГКУ "Центр обеспечения образования"
II место - Ляшова Ирина Михайловна, ГБУК "Волгоградская областная детская художественная галерея"
III место - Новикова Людмила Анатольевна, МУП Городское хозяйство Администрации Котовского района
Победители получили главные призы конкурса – Сертификаты на приобретение бытовой техники, а также специальный приз в номинации «Лучший бухгалтер бюджетного учреждения» – планшет, утвержденный Комитетом финансов в честь 100-летия со дня образования финансовых органов Волгоградской области.
Все финалисты были отмечены специальными призами и подарками от партнеров и спонсоров – подарки от регионального отделения ФСС РФ, SPA в фитнес-клубе «Бали», памятные подарки от компании «Инфоком» и Комитета финансов Волгоградской области.
Кроме того, еще одним профессиональным подарком в честь «Дня бухгалтера» стал онлайн-семинар «Отвечаем на требования налоговых органов». Компания «Инфоком» подарила этот семинар своим самым преданным друзьям и партнерам.