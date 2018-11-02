СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-02T15:10:47+03:00

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Покупка машин с механической или автоматической коробкой передач – что лучше

Что выбрать: автомат или механику?

Автомат или механика – еще десять лет назад такой выбор не стоял и в основном все выбирали механическую коробку. Но ускорение технического прогресса в проектировании авто меняет и мнение автовладельцев. Специализированное агентство «Автостат» опубликовало на своем портале информацию, что по итогам первого полугодия этого года количество проданных авто с автоматической коробкой составляет 55,5%. При этом доля машин с АКПП третий год подряд превышает 50% и продолжает расти.

Механическая и автоматические коробки передач имеют свои плюсы и минусы, сравним их и посмотрим, почему увеличивается доля машин на автомате.

Комфорт

Фото: Волга-Раст.

Volkswagen Passat – седан бизнес-класса с автоматической коробкой передач

Мотор в 180 л.с. и 7-ступенчатая АКП гарантируют хорошую управляемость Volkswagen Passat

Современный водитель большую часть времени проводит в городе, а значит, вынужден стоять в пробках. В таком случае автомобиль на механике требует постоянного переключения передач, что утомляет. Автоматическая коробка гораздо удобнее и комфортнее. Для начинающих водителей автомат – лучший выбор по сравнению с механикой, т.к. облегчает процесс трогания с места, особенно на подъеме. Именно АКПП сбережет нервы новичка, когда ему будут сигналить, требуя быстрее начать движение.

Мотор в 180 л.с. и 7-ступенчатая АКП гарантируют хорошую управляемость Volkswagen Passat

“С точки зрения комфорта управления машиной автоматическая коробка передач выигрывает у механической.”

Стоимость обслуживания

Относительно простая конструкция механической коробки дает следующие преимущества:

• Длительный ресурс эксплуатации при соблюдении требований к обслуживанию;

• Относительно недорогой ремонт, который могут выполнить на любой станции технического обслуживания.

У начинающих водителей в качестве дополнительных расходов предстоят затраты на замену сцепления, которое они по неопытности часто сжигают. В случае автоматической коробки это невозможно в принципе. Но если автомат сломался, то стоимость его замены существенно превышает ремонт механической коробки.

Сравнивая длительность эксплуатации МКПП и АКПП необходимо учитывать, какой именно автомат установлен на автомобиле:

• гидромеханический (т.н. классический автомат);

• робот;

• вариатор.

Максимальным ресурсом обладает классическая гидромеханическая коробка передач.

“ Ремонт и обслуживание коробки автомат превышает по своей стоимости аналогичные работы для механической.”

Расход топлива

Фото: Волга-Раст.

Расход топлива SKODA OCTAVIA - 4,5 литра на 100км по трассе.SKODA OCTAVIA: вместительный современный экономичный автомобиль

Опытный водитель за счет своевременного переключения передачи на механике показывает меньший расход топлива, чем на автомате. В большинстве случаев сравнивается современная 6-ступенчатая механическая коробка передач и классическая 4-ступенчатый автомат. В тоже время современные технологии сочетания АКПП и турбированных моторов демонстрируют меньший расход топлива. Например, это касается SKODA OCTAVIA, которая с двигателем 1.4 TSI и коробкой 7DSG в смешанном режиме потребляет 5,3 литра на 100 км. При этом чешский седан демонстрирует высокий уровень безопасности и вместительности.

“ Явное лидерство автомобилей на механике, с точки зрения потребления топлива, начинает уменьшаться за счет сочетания современных турбированных моторов и автоматической коробки.”

Управляемость автомобилем

Водители, выбирающие механику, считают, что полностью контролируют машину и управляют ее. При движении по прямой на трассе это так, но при езде в городе необходимо постоянно выжимать сцепление и переключать передачи самостоятельно. Автомат все эти заботы берет на себя, достаточно переключить коробку в положение D и дальше регулировать весь процесс нажатием на педаль газа. Для любителей активной езды в машинах с АКПП предусмотрен ручной режим управления, когда можно самостоятельно переключать передачи.

“ Управлять машиной с автоматической коробкой гораздо удобнее, чем с механической.”

Езда по бездорожью

Фото: Волга-Раст.

Полноприводный Renault DUSTER на механике – кроссовер с хорошей проходимостью.

Полный привод, 6МКПП, высокий клиренс – придают уверенности за рулем Дастера на бездорожье.

Автомобили с механической коробкой передач показывают лучшие результаты с точки зрения проходимости и преодоления препятствий. Например, за счет быстрого переключения машина выбирается из трудного участка враскачку. Такое может пригодиться, если вы оказались в грязи, на заснеженном участке или в песке. Автомат в таком режиме долго не продержится и перегревается. Полноприводный Renault DUSTER с 6-ступенчатой механикой демонстрирует хорошие результаты проходимости там, где нет асфальта. Об этом пишут не только владельцы кроссовера на профильных сайтах, но это мнение подтверждается и в результате профессиональных тестов. Популярный журнал «За рулем» провел тестирование DUSTER с 6МКП на военном полигоне в Прибалтике, где автомобиль продемонстрировал отличные результаты по преодолению препятствий .

Пониженная передача, которой оснащаются машины на механике, предназначена для езды там, где нет асфальта или хорошей грунтовой дороги. Подобная функция для автоматической коробки реализуется за счет перевода ее в ручное управление или в режим L (пониженная передача).

Выручает механика и тогда, когда приходится буксировать автомобиль. Для машин на автомате требуется вызывать эвакуатор.

“ Если требуется часто ездить там, где асфальта нет, то автомобиль с механической коробкой обладает преимуществом по сравнению с машиной на АКПП.”

Фото: Волга-Раст.

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