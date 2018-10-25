Волгоградка высудила у больниц 800 тысяч рублей за смерть сына

СЕГОДНЯ 16:49 2018-10-25T16:49:47+03:00

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Два года волгоградка добивается справедливости, два года пытается наказать виновных в смерти ее сына. И вот Волжский горсуд вынес решение: «взыскать компенсации морального вреда с медучреждений».

Это случилось в августе 2016-го. у 20-летнего парня поднялась высокая температура, и его на «скорой» доставили в ГБУЗ «ВОИБ № 2. Там его в срочном порядке перевели в реанимацию интенсивной терапии. Но через несколько дней состояние молодого человека ухудшилось, в связи в чем было принято решение перевести его в ГБУЗ «ВОКБ № 1». Там он пробыл еще 10 дней. И скончался.

Убитая горем мать уверена, что сын умер из-за врачебной халатности. Мол, парню поставили ошибочный диагноз, и неправильно было назначено лечение.

Суд, взвесив все «за» и «против», вынес решение в пользу волжанки. И обязал Волгоградскую инфекционную больницу №2 выплатить матери за смерть сына компенсацию в размере 400 тысяч рублей. Такую же сумму должна заплатить и Волгоградская областная клиническая больница № 1. Кроме того, оба этих медучреждения возместят расходы на проведение судебной экспертизы - по 66 091 рубля каждое.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке, уточняют в Волжском горсуде.