Розовый — цвет надежды

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-29T09:24:56+03:00

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Статистика неумолима. С каждым годом все больше женщин слышат страшный диагноз — рак груди. Эта крайне тяжелая и смертельно опасная болезнь становится все моложе. Очень часто рак молочной железы находят даже у девушек, еще не познавших радости материнства. Однако медики свидетельствуют: обследование и ранняя диагностика заболевания — один из залогов успешного выздоровления и полноценной долгой, счастливой жизни.

Проект в действии

Директор Волгоградского филиала МФЮА Елена Карпова и Региональный представитель «Проект Кешер» Инна Моторнаяю. Фото: МФЮА.

- Октябрь — месяц активных действий против рака молочной железы, - говорит региональный представитель Межрегиональной еврейской женской организации «Проект Кешер» Инна Моторная. - Деятельность в этом направлении мы ведем более двадцати пяти лет. В этом году комплекс мероприятий проводится в рамках Проекта «Межнациональный женский диалог» с использованием гранта президента Российской Федерации. Организуются встречи и активности различных форматов и масштабов. Сегодня мы стараемся настроить женщин на позитивный лад, даем понять, что рак молочной железы — это не приговор. И только внимательное отношение к своему здоровью, образу жизни есть практически гарантированная возможность создать любящую семью, построить карьеру, вырастить детей и понянчить внуков.

В этот раз в Волгоградском филиале Московского финансово-юридического университета собрались девушки- студентки колледжей Красноармейского района г.Волгограда.

Фото: МФЮА.

Акцию, посвященную борьбе против рак груди открыл спектакль, подготовленный театральной студией Волгоградского филиала МФЮА «Lege Artis». Он был кратким, но наполненный глубочайшим смыслом: жизнь человека — это пламя свечи. Погасить его может легкий порыв ветра. Но пока горит свеча, человек живет, творит, любит. И только в силах человека защитить пламя от всех дуновений. Защитить свою жизнь! Обратить внимание на свое здоровье.

Вместе мы делаем общее дело на благо здоровья нации.Фото: МФЮА.

А после спектакля был простой, но предельно откровенный разговор о том, что такое счастье для здорового человека, как сделать так, чтобы свести к минимуму риск развития рака молочной железы, о котором знали еще в 1600 году до нашей эры.

К слову, современные врачи-онкологи находят признаки рака молочной железы даже на картинах Рубенса и Рембрандта. Но при этом, рак — не приговор. Регулярные осмотры специалистов и своевременные обследования помогают выявлять заболевание на ранних стадиях и применять относительно щадящую терапию, без радикальных хирургических вмешательств.

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Гостем мероприятия стала клинический психолог Елизавета Васильева, которая обсудила с девушками психологические и физические аспекты сохранения здоровья, и постаралась донести до студенток, что долгая и счастливая жизнь находится в руках самого человека, а ее качество зависит от ответственного отношения к себе.

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- Мы рады, что такое мероприятие проходит в стенах нашего вуза, - отмечает директор Волгоградского филиала МФЮА Елена Карпова. – Среди наших студентов очень много молодых девушек. В будущем их ждет счастливая семья и успешная карьера. Но все это может рухнуть в одно мгновение, если врачи вдруг поставят страшный диагноз. Я уверена, та доверительная беседа, которая прошла сегодня в нашем университете, и, полученные знания, помогут девушкам сохранить свое здоровье — главную ценность в человеческой жизни. Ведь именно в их руках наше будущее; будущее как Волгоградской области, так и России.

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