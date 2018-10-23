Абоненты Tele2 любят комедии и женские журналы

СЕГОДНЯ 11:22 2018-10-23T11:24:19+03:00

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Оператор мобильной связи Tele2 выяснил, что смотрят и читают пользователи развлекательных сервисов компании. На юге наиболее популярным фильмом оказалась отечественная комедия «Ночная смена», а самым читаемым онлайн-изданием – журнал Cosmopolitan.

Оператор проанализировала работу популярного ТV приложения с января по сентябрь 2018 года. Оказалось, что более 70% абонентов использует его для просмотра телеканалов, 20% зрителей предпочитают кино, остальная часть аудитории приходится на любителей онлайн-кинотеатра Amediateka и других разделов. Самыми популярными каналами у них оказались ТНТ, РЕН ТВ и СТС. Обладатель многомиллионной аудитории в России и за рубежом «Первый канал» занял четвертое место.

Также компания составила рейтинг наиболее популярных у пользователей фильмов. На первом месте – российская комедия «Ночная смена», на втором – приключенческий фильм «Танки» о создателе легендарного Т-34. На третьем – история одного преображения «Я худею», которая вошла в тройку самых успешных отечественных фильмов этого года. Мистический триллер «Гоголь. Вий», весьма успешный в российском кинопрокате, занял только 8-е место в рейтинге пользовательских предпочтений.

На юге 88% пользователей смотрят фильмы и телепрограммы со смартфонов и только 12% - с планшета. При этом Android является абсолютным лидером по доле установленных у пользователей операционных систем: на нее приходится 83% против 17% у iOS.

Самым читаемым онлайн-журналом в соответствующем приложении оказался Cosmopolitan, на который приходится более 9% аудитории. За ним следуют мужские журналы Maxim и Playboy. Четвертая позиция в списке досталась еще одному любимцу женской аудитории – журналу «Лиза». Примечательно, что журнал Psychologies, который в целом по России находится на пятом по популярности месте, на юге не вошел даже в топ-10. Также у южных пользователей сервиса не пользуется спросом журнал «Популярная механика», который в общероссийском списке занимает восьмое место. Вместо этого пользователи предпочитают развлекательные журналы – «ОК!» (4,2%) и StarHit (3,2%). Список наиболее читаемых на юге изданий замыкают журналы «АвтоМир» и Forbes.