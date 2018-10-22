Смотрите предпремьерный показ фильма «Богемская рапсодия» с 26 октября в IMAX Синема Парк Европа Сити Молл

СЕГОДНЯ 14:54 2018-10-22T14:58:18+03:00

Драма об одном очень известном и популярном певце, который всем знаком под сценическим именем Фредди Меркьюри

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«Богемская рапсодия» - это чествование группы Queen, их музыки и их выдающегося вокалиста Фредди Меркьюри, который бросил вызов стереотипам и победил условности, чтобы стать одним из самых любимых артистов на планете.

Фильм прослеживает головокружительный путь группы к успеху, благодаря их культовым песням и революционному звуку, практически распад коллектива, поскольку образ жизни Меркьюри выходит из-под контроля, и их триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, ставшем одним из величайших выступлений в истории рок-музыки.

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