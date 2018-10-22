Смотрите предпремьерный показ фильма «Богемская рапсодия» с 26 октября в IMAX Синема Парк Европа Сити Молл
«Богемская рапсодия» - это чествование группы Queen, их музыки и их выдающегося вокалиста Фредди Меркьюри, который бросил вызов стереотипам и победил условности, чтобы стать одним из самых любимых артистов на планете.
Фильм прослеживает головокружительный путь группы к успеху, благодаря их культовым песням и революционному звуку, практически распад коллектива, поскольку образ жизни Меркьюри выходит из-под контроля, и их триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, ставшем одним из величайших выступлений в истории рок-музыки.
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В дни школьных каникул билет в кино всего за 90 руб!
Акция действует с 29.10.18г по 02.11.2018г и с 06.11.18г по 10.11.18г. Цена действует для групп от 15 человек на фильмы с возрастным ограничением 0+, 6+, 12+ в формате 2D на сеансы до 17:59 ч.
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