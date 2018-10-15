Под Волгоградом женщину убили на глазах двух маленьких сыновей

СЕГОДНЯ 14:49 2018-10-15T16:47:43+03:00

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Жуткое убийство произошло в хуторе Варламово Городищенского района 13 октября. Как рассказали "КП-Волгоград" СУ СКР по региону, грабитель забил до смерти 42-летнюю женщину.

Окровавленное тело Марины Чертковой первым увидел муж. Он вернулся с поля на обед и надеялся, что на пороге его встретит любимая жена и двое малышей. Но застал разбросанные по всему дому вещи, открытые шкафы и убитую супругу в ванной. Спрятавшихся детей он нашел в одной из комнат.

Семья Чертковых жила по хуторским меркам хорошо. Родители Андрея - фермеры, выращивают овощи. Сын работал у отца, помогала в делах и Марина. Для женщины это был уже второй брак – от первого у волгоградки есть взрослая дочь. Пара сошлась и жила дружно, несмотря на разницу в возрасте – 10 лет. Правда, с местными они почти не общались, отгородившись от остальных селян двухметровым забором.

В то утро во дворе работала бригада рабочих – делала гараж. Марина была дома с сыновьями. Никто из соседей не слышал и не видел, чтобы к дому подъезжали или приходили к ним в гости. Хотя дом находится на оживленной улице, все у друг друга под присмотром.

Сейчас следователи проверяют причастность к убийству шабашников, которые делали гараж. У них была возможность и время, чтобы совершить преступление. Возможно, они решили так подзаработать. Женщину забили тяжелым предметом по голове, чтобы не было свидетелей, а вот детей пожалели. Сейчас с малышами двух и четырех лет работают психологи. Мальчики видели, кто ворвался к ним в дом и убил маму.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фамилия убитой изменена.