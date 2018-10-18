2018-10-18T13:47:02+03:00
Происшествия

Нужны были деньги на учебу: мать на глазах двоих детей убил студент из Волгограда

Но обокрасть дом он не успел
Екатерина МАЛИНИНА
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Василий Комов расправился с женщиной молотком, и все ради учебы. Фото: соцсетиВасилий Комов расправился с женщиной молотком, и все ради учебы. Фото: соцсети
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Следователи раскрыли убийство 42-летней волгоградки, которую жестоко забили насмерть в хуторе Варламов Волгоградской области 13 октября. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, по подозрению в преступлении арестовали 21-летнего студента одного из вузов. Он расправился с женщиной на глазах у детей, чтобы украсть деньги на платную учебу.

21-летний Василий Комов устроился на работу к семье фермеров строить с другими шабашниками гараж. Молодому человеку срочно нужны были деньги.

Дело в том, что в этом году он поступил на юриста в ВолГУ – это была его мечта. Василий вырос в детдоме, пока в 17 лет его не взяли под опеку. Затем он перебрался в Волгоград. Но учеба в вузе удовольствие не из дешевых – 132 тысячи в год. Молодой человек быстро понял, что подработкой столько денег заработать не просто. Да еще при этом ходить на занятия. Он знал, что в доме у сына фермера и его жены хранится большая сумма – видел пачки пятитысячных, когда хозяин расплачивался с рабочими. За ней он и отправился.

На хутор Варламов парень приехал 12 октября вечером, хотя 13 октября у бригады был выходной. Спал в сарае неподалеку от дома, наблюдал за жильцами. А утром, когда сын фермера ушел по делам, с молотком в руках зашел внутрь. Он знал, что где-то в комнатах хлопочет по хозяйству женщина с двумя маленькими детьми: мальчишками 2 и 4 лет. Студент забил ее насмерть в ванной комнате: дети видели и слышали расправу.

После этого стал искать то, ради чего и пришел – деньги. Но только начал «осмотр», когда услышал, как в дом заходит хозяин. Он выскочил через окно. Взял попутку до Волгограда.

Убийца сбежал через окно и доехал до Волгограда на попутке. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Убийца сбежал через окно и доехал до Волгограда на попутке.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Соседи ничего не видели. Под подозрение сразу же попали строители гаража – они много дней работали рядом с семьей. На следующее после преступления утро следователи уже знали о личности убийства. Поэтому задержали, как только несостоявшийся юрист как ни в чет не бывало приехал в хутор Варламов за деньгами.

Молодой человек вырос в детдоме и мечтал учиться в вузе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Молодой человек вырос в детдоме и мечтал учиться в вузе.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сейчас студент находится в СИЗО, ему избрали меру пресечения – заключение под стражу. За спланированное убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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