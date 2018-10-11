51 автобус и маршрутку отменят в Волгоградской области

СЕГОДНЯ 17:26 2018-10-11T17:30:46+03:00

110-я маршрутка уже давно в "черном" списке, но ходит очень часто. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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Последние два года волгоградцев от общественного транспорта просто трясет. И дело тут не в дорогах, которые стали намного ровнее. Привычные автобусы, троллейбусы и маршрутки отменяют. На смену им приходят другие маршруты - попробуй, разберись, на чем и куда сейчас можно доехать. А автобус или маршрутка под знакомым номером может увезти вовсе не туда. Власти Волгоградской области и Волгограда продолжают оптимизировать транспортную схему. На этот раз хотят отменить не 39, а уже 51 пригородный и межмуниципальный автобусный маршрут. Среди них по-прежнему значатся и популярная у жителей Городище маршрутка №110, и так называемые «мертвые» маршруты. Например, автобусы №123 и №146, которые уже с 1 октября перестали ходить из Волгограда в Волжский. Подлежат отмене и волжские маршрутки № 160, №246 и №260, и краснослободские маршрутки № 164, №168, №172, №174, и многие другие. Пару маршрутов узаконили, добавив в документ планирования. Еще более десяти - изменили.

- Специалисты дополнительно проработали вопрос по отмене и изменению дублирующих и неэффективных межмуниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок. Порой по одному направлению ходили до трех практически одинаковых маршрутов, - говорится в пояснительной записке к документу. - Решение продиктовано ростом аварийности в Волгоградской области.

Цель очередной переделки транспортной схемы – избавиться от недобросовестной конкуренции, погони за выгодой с нарушением ПДД и аварий с участием маршруток и автобусов.

- Единый маршрут без дублеров позволит отобрать лучшего перевозчика и улучшить ситуацию на дорогах, - считают в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Только вот волгоградцы их чаяния вряд ли оценят. Ведь общественный транспорт будет ходить гораздо реже и альтернативы ему не будет. Только будет это не сразу, а в перспективе. Многие маршруты значатся в списке «смертников» уже давно, их обещали убрать с дорог еще до ЧМ-2018, но микроавтобусы на них ходят очень даже регулярно.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

В список автобусных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам добавили действующие маршруты «101Т «Волгоград - Ерзовка» и №624Т «Петров Вал - Волгоград», которые до этого не учли в документе.

По просьбам жителей Городище пустили автобусный маршрут №127Т, который идет через Дзержинский район Волгограда в поселки Городище (Пожарная часть), Разгуляевка и Царицын.

На многих маршрутах проанализировали пассажиропоток и изменили класс обслуживающего автобуса. Это коснулось маршрутов перевозок по регулируемому тарифу № 103Э «Волгоград (ТЗР) – дачи «Пичуга», № 104 «Волгоград (ВСКПЗ) – п. Солянка», № 105 «Волгоград (ТЗР) – п. Орловка», № 107 «Волгоград (ТЗР) – п. Ерзовая балка», № 113 «Волгоград (АВ) – п. Варламовский», № 106 «Фролово (АС) – х. Выездинский» и 15 межмуниципальных маршруток.

Изменили схемы движения или наименования еще более двадцати автобусных маршрутов. Всего обновили - 46.

КАКИЕ АВТОБУСЫ И МАРШРУТКИ ПЛАНИРУЮТ ОТМЕНИТЬ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1) № 83 Автосервис «Москвич» - п. Кирова

2) № 101.1.Т Волжский (ЖДВ) - Ленинск (АС)

3) № 101.2.Т Волжский (ЖДВ) - Ленинск (АС)

4) № 102 Волжский (ЖДВ) - с. Заплавное

5) № 102.1.Т Волжский (пл. Строителей) - с. Заплавное (АТС)

6) № 102.2.Т Волжский (пл. Строителей) - с. Заплавное (АТС)

7) № 102К Волжский, п. Рабочий - с. Заплавное

8) № 102 Волгоград (автовокзал «Южный») - Городище (ОМОН)

9) № 104А Волжский (пл. Строителей) - п. Лебяжья Поляна

10) № 110 р.п. Городище (пл. 40 лет Сталинградской битвы) - Волгоград (ул. Тулака)

11) № 114Б Волгоград (ВгТЗ) - Волжский (37 микрорайон)

12) № 116 Волжский (Железнодорожный вокзал) - х. Клетский

13) № 118А Волжский (ОАО «СИБУР») - Средняя Ахтуба (ул. Воровского)

14) № 120 Волжский (ЖД вокзал) - Волгоград (АВ)

15) № 123Т Волгоград (ЖД вокзал) - Волжский (30 микрорайон)

16) № 149 р.п. Городище (ОМОН) - Волгоград (МРЭО № 3)

17) № 149 Волгоград (Спартановка Универсам № 100) - Городище

18) № 150 Волгоград (Колхозный рынок) - п. Каменный

19) № 158 Волгоград (ТРК «Европа Сити-Молл») - Городище

20) № 159Т Волгоград (ул. Землячки) - Волжский (пл. Ленина)

21) № 159.2Т Волгоград (ул. Землячки) - Волжский (пл. Ленина)

22) № 160 Волгоград (ул. Тулака) - Волжский (18 микрорайон)

23) № 164.1.Т Волгоград (ул. Тулака) - Краснослободск (пристань)

24) № 164.2.Т Волгоград (ул. Тулака) - Краснослободск (пристань)

25) № 168 Волгоград (ВгТЗ) - г. Краснослободск (пристань)

26) № 172 Волгоград (АВ «Южный») - Краснослободск (пристань)

27) № 173 Волгоград (Парк-Хаус) - Средняя Ахтуба (рынок)

28) № 174 Волгоград (ТРК «Акварель») - Краснослободск (ВИР)

29) № 180 Волгоград (ул. Грамши) - Краснослободск (ВИР)

30) № 185 Волгоград (Больничный комплекс) - СНТ «Иволга»

31) № 193К Дубовка (автостанция) - Волгоград (рынок ТЗР)

32) № 196 Волгоград (Лента) - Волжский (Магнит) через р.п. Средняя Ахтуба

33) № 201 Волжский (Политехнический техникум) - Ленинск (автостанция)

34) № 218.1.Т Волжский (Химволокно) – Средняя Ахтуба (ул. Воровского)

35) № 222 Волжский (ВПЗ) - Краснослободск (пристань)

36) № 246 Волжский (ТЦ «Волжский Пассаж») - Волгоград (ВОСР Тулака) через р.п. Средняя Ахтуба

37) № 251 Средняя Ахтуба - с. Верхнепогромное через Волжский

38) № 260 Волгоград (кардиоцентр) - Волжский (37 микрорайон)

39) № 262 Волгоград (школа № 36) - Волжский (39 квартал)

40) № 555Т Волгоград (АВ) - с. Ежовка

41) № 664 Волжский (АВ) - ст. Кумылженская (АС)

42) № 738 Волгоград (АВ) - Николаевск (ул. Чайковского)

43) № 744.1.Т Жирновск (АС) - Волгоград (АВ)

44) № 744.2.Т Жирновск (АС) - Волгоград (АВ)

45) № 744.3.Т Жирновск (АС) - Волгоград (АВ)

46) № 820 Волгоград (АВ) - х. Ильмень-Суворовский

47) № 844.1.Т Рудня (АС) - Волгоград (АВ) через Котово

48) № 844.2.Т Рудня (АС) - Волгоград (АВ) через Котово

49) № 869Т Волжский (АВ) - Палласовка (АС)

50) № 869.1Т Палласовка (АС) - Волгоград (АВ)

51) № 869.3Т Палласовка (АС) - Волгоград (АВ)