Volkswagen Polo JOY: раскрываем преимущества спецверсии

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-10T16:59:22+03:00

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Polo JOY – яркий седан от концерна Volkswagen, спроектированные на основе популярной комплектации Comfortline[1]. Двухцветная окраска кузова выделяет автомобиль в городском потоке и отражает молодежный характер лимитированной версии авто.

POLO JOY – ЯРКИЙ ЭКСТЕРЬЕР И НЕОБЫЧНАЯ РАСЦВЕТКА КУЗОВА

Энергичный характер новой версии Volkswagen Polo видно сразу, для этого стоит только взглянуть на автомобиль. Яркая внешность, смелые цветовые сочетания внешних элементов кузова говорят об энергичном нраве нового авто.

Внешний облик Polo JOY сразу выделяются среди конкурентов возможностью двухцветной окраски кузова. Производитель предусматривает 3 варианта цветовых комбинаций:

1. Кузов, крыша - оранжевая, внешние зеркала – черные;

2. Серого цвета кузов и красный вверх;

3. Серебряный цвет кузова, крыша – черного.

Стильный вид экстерьера дополняют фирменный легкосплавные диски Woodstock[2].

Производитель оснастил новую версию Polo современными светодиодными фонарями с тонировкой.

Немецкую педантичность к проектированию лимитированной версии Polo Joy выдают такие мелочи как окраска в цвет кузова бампера, ручек дверей, декоративные колпачки на колесах и т.д.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: ЧТО ПОД КАПОТОМ СПЕЦВЕРСИИ POLO JOY

Volkswagen Polo JOY – модификация популярного немецкого седана, которая будет выпущена ограниченным тиражом. Производителем модель предлагается со следующим набором силовых агрегатов:

- Мотор мощностью в 90 л.с. до 100 км/ч разгоняется за 11,2 секунды. Потребление топлива при смешанном режиме эксплуатации – 5,7 литров на 100 км.

- Атмосферный двигатель в 110 л.с. и разгоном до сотни за 10,4 секунды. В этом случае автомобиль потребляет 5,7 литров топлива на 100 км в смешанном режиме.

- Турбированный мотор TSI[3] и максимальной мощностью - 125 л.с. С таким оснащением машина до сотни разгоняется за 9 секунд, а потребляет в смешанном режиме 5,7 литров. Конструкторам удалось сохранить баланс между мощностью и экономичностью.

В качестве трансмиссии у лимитированной серии JOY может быть установлена механика, 6-ступенчатый АКПП или DSG, работающая в паре с турбированым двигателем.

АДАПТАЦИЯ VOLKSWAGEN POLO JOY ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ДОРОГ

Автомобиль прошел дополнительную подготовку для эксплуатации в наших условиях и получил:

- Подвеска для плохих дорог. Спереди установлены надежные стойки MacPherson[4], а сзади – торсионная балка;

- Оцинкованный кузов. Производитель предлагает 12 лет гарантии на отсутствие сквозной коррозии;

- Аккумулятор увеличенной мощности, которые не разрядится в мороз и заведет автомобиль зимой;

- Увеличенный бак для омывающей жидкости;

- Защита колесных арок и воздухозаборника;

- Дорожный просвет - 163мм.

САЛОН СПЕЦВЕРСИИ: ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ВНУТРИ POLO JOY?

Возможности персонализации Volkswagen Polo JOY не ограничиваются только внешним видом автомобиля, доступны два варианта отделки сидений: черный (Titan[5]) или бежевый (Seashell[6]). В зависимости от этого определяется и цвет других панелей салона.

Фото: Волга-Раст.

Немецкие конструкторы и дизайнеры серьезно подошли к версии Polo JOY и уже в базовой комплектации автомобиль имеет достойный перечень устройств и оборудования:

- Водителя встречает спортивное рулевое колесо с выведенными кнопками управления, аудиосистемой, голосовой связью и т.д. Руль хорошо ложится в руки и не загораживают показания приборов на передней панели.

- Встроенный электрообогрев лобового стекла – функция, которая находит своих поклонников в зимнее время. Теперь не нужно утром долго ждать пока теплый воздух от печки уберет слой наледи на стекле, встроенные электронити сделают это гораздо быстрее. За счет своих микроскопических размеров они совершенно не мешают управлению машиной.

- Камера заднего вида, которая включена в комплектацию Polo JOY, помогает парковаться и маневрировать в тесных условиях города.

- Владелец получает машину, в которой электростеклоподъемники установлены спереди и сзади, теперь пассажирам на диване не придется долго вертеть ручки, чтобы открыть окно.

- Внешние зеркала оснащены электроприводом и обогревом. Благодаря этому водитель всегда знает, что происходит позади авто. Известная немецкая эргономика позволяет быстро настроить удобное положение зеркал.

- Кондиционер – вещь в нашем теплом климате летом просто необходимая, хорошо, когда производитель это понимает и включает ее в базовой оснащение;

- Перчаточный ящик перед передним пассажиром – охлаждаемый, в нем удобно разместить не только бумаги или перчатки, но и бутылочку холодной минеральной воды или сока.

- Мультимедиа система R340[7] с 6-дюймовым сенсорным экраном интегрируется со смартфонами. Теперь на большом цветном экране удобно смотреть приложения своего телефона и изображение с камеры заднего вида. Система поддерживает связь через большинство современных стандартов - USB[8], SD[9], AUX[10] и Bluetooth[11]. Слушать в дороге любимую музыку стало комфортнее.

БЕЗОПАСНОСТЬ

За рулем нового Volkswagen Polo JOY не только комфортно, но и безопасно. Автомобиль получил внушительный список систем, которые помогают водителю и заботятся о пассажирах:

- Подушки безопасности. Спереди установлены боковые и фронтальные подушки, защищающие водителя и переднего пассажира;

- Дисковые тормоза. Спереди они установлены для всех автомобилей спецсерии, сзади – только на машинах с двигателем мощностью в 125 л.с.

- ABS[12] – антиблокировочная система;

- ESP[13] - система стабилизации;

- Система ЭРА-ГЛОНАСС

- Электронный иммобилайзер и т.д.

Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о специальной версии Polo JOY можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 78-11-11.

[1] Комфортлайн

[2] Вудсток

[3] ТСАй

[4] МакФерсон

[5] Титан

[6] Сишел

[7] Р340

[8] ЮСБ

[9] СД

[10] АУХ

[11] Блютус

[12] АБС

[13] ЕСП

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