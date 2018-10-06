Питание в больнице: вкусно, полезно, сбалансировано!

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-05T18:47:34+03:00

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Правильное питание – залог здоровья любого человека. А когда речь идет о людях, которые страдают хроническими заболеваниями или внезапно заболели, значение грамотно составленного меню и качества приготовленной пищи возрастает многократно. Несколько лет назад в Волгоградской области, как и в стране в целом, начались преобразования в сфере социального питания медицинских учреждений. Пищеблоки «вышли» из структуры стационарных лечебных учреждений, и питанием начали заниматься специализированные компании - профессионалы. В Волгоградской области организацию питания на пищеблоках 52 стационаров осуществляет компания «Город кафе», входящая в пятерку крупнейших операторов социального питания России.

Результатом стало не только грамотно организованная система питания в тесном взаимодействии с руководством учреждений здравоохранения, среди которых – ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №1» и ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер», но и внедрение новых технологий на пищеблоках, обучение сотрудников и организация многоуровневого контроля качества территориальным управлением Роспотребнадзора и самой компанией. Проводится комплексная работа по ремонту пищеблоков, обновляется кухонный инвентарь и технологическое оборудование.

Новые термоса. Фото предоставлено компанией «Город Кафе».

«В вверенном мне учреждении пациенты особые» - рассказывает начальник ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн» Олег Кириллов. - «У нас нормы и цены на питание установлены Приказом №122 Минздрава РФ. Организация питания «Город кафе», в штат которой вошли наши повара, знающие специфику работы, проходит в тесном сотрудничестве с нашей диетсестрой, что позволяет более точно подходить к вопросу режима и качества питания. Все наши пациенты – а госпиталь рассчитан на 350 койко-мест – остаются очень довольны качеством оказываемого им питания».

По словам Олега Владиславовича, аутсорсинговая компания – это команда профессионалов, которые хорошо справляются со своей главной задачей: - «Для меня очень важно, что с компанией-оператором у нас доверительные отношения, и «Город Кафе» очень дорожит своей репутацией».

Пищеблок перинатального центра. Фото предоставлено компанией «Город Кафе».

Мнение коллеги разделяет главный врач ГБУЗ «Центральная городская больница города Камышина» Владимир Галушкин. По его словам, «Город Кафе» всегда качественно и в срок выполняет взятые на себя обязательства, а качеством питания удовлетворены как сами пациенты, так и диетсестра, которая принимает активное участие и контролирует процесс организации питания.

«Наш стационар рассчитан на 405 мест. Учреждение многопрофильное: помимо хирургического, кардиологического, неврологического, терапевтического и других отделений, в структуру больницы входит родильный дом, что накладывает еще более строгие требования к питанию. И нам приятно осознавать, что все эти требования соблюдаются» - говорит Владимир Геннадьевич.

А вот мнение Александра Алюшина, на протяжении долгого времени возглавляющего ГБУЗ «Волгоградская детская инфекционная больница»:

Александр Алюшин. Фото предоставлено компанией «Город Кафе».

«Поначалу мы отнеслись с большой осторожностью к приходу сторонней организации. Но как показала практика, эта система четко работает: для всех медицинских учреждений региона создано единое меню с учетом содержания белков, жиров и углеводов, а все организационные моменты взял на себя поставщик. Мы наконец избавились от самостоятельного приобретения продуктов питания, с нас сняли нагрузку по приготовлению пищи. Компания «Город кафе» самостоятельно нанимает сотрудников, взяв на себя все обязательства по организации лечебного питания. За нами остается только контроль качества».

Кстати, в больнице в текущем году был завершен капитальный ремонт помещений пищеблока: заменена кровля, убраны все косметические дефекты, установлен пандус в месте приемки товара, закуплены новый кухонный инвентарь и технологическое оборудование. Работа оператора питания в учреждениях здравоохранения продолжается: для пищеблоков закупаются новые микроволновые печи, пароконвектоматы, профессиональные термосы и многое другое.

Повар. Фото предоставлено компанией «Город Кафе».

Основной принцип работы «Города Кафе» - не стоять на месте, активно развиваться, повышать качество оказываемых услуг. Все вверенные компании пищеблоки стационаров Волгограда и области перешли на работу по единому меню – это более 40 диет-столов. А это значит, что для каждого пациента из общей базы оперативно подбирается специализированное питание согласно индивидуальным медицинским показаниям.

«Наша цель – сделать организацию питания в учреждениях здравоохранения современной, качественной и безопасной» - отмечает директор Волгоградского филиала «Города Кафе» Наталья Щеголькова. – «Мы стремимся усовершенствовать процесс приготовления на профессиональном уровне на новейшем технологическом оборудовании».

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Компания «Город Кафе» (ранее называлась «Торговый дом СПП») входит в 5-ку крупнейших федеральных операторов социального питания в России и на сегодняшний день компания оказывает услуги питания в более чем 300 учреждениях России, а число питающихся по России ежедневно составляет более 140 000 человек!

Компания представлена и успешно работает в таких регионах, как Волгоград, Ульяновск, Тула, Калуга, Воронеж.

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