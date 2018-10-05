Покупая авто сейчас, легко будет его продать через 3 года?

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-05T13:46:38+03:00

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Опытные покупатели, выбирая для себя машину, думают о том, как в будущем ее продать. Автомобиль сейчас никто не покупает навсегда, обычно через 3 – 5 лет автомобиль стараются поменять. Об этом редко задумываешься, когда покупаешь новое авто, но время продавать все равно придет. Как не столкнуться с проблемой того, что придется продавать дешевле реальной стоимости только потому, что на твой автомобиль нет спроса?

Скорость продажи машины зависит от множества факторов, включая элемент удачи, когда вроде бы неликвидную или редкую модель удается быстро продать. Но все же существуют и определенные критерии «ликвидности», говорящие о том, насколько в среднем быстро может быть продан тот или иной автомобиль. Вместе с экспертами и опытными владельцами авто озвучим рекомендации, которые следует знать, покупая себе новый автомобиль.

Выбор немецких и японских брендов - это минимум проблем с продажей авто в будущем. Фото: Волга-Раст.

1. Известность марки и репутация. Автомобили известных брендов пользуются большим спросом на рынке подержанных авто. Связано это отчасти с опасениями и страхом, что при поломке невозможно будет приобрести запчасти, либо не будет соответствующего опыта у специалистов сервисных центров. Немецкие и японские марки всегда в цене, и при хорошем качестве самой машины продать ее на вторичном рынке не составляет проблем. Далее следуют корейские авто. Например, в Москве и Санкт-Петербурге продажа с рук французских и итальянских моделей вызывает трудности. Но и тут бывают исключения – автомобили бренда Renault. Например, для Renault Duster или Renault Logan через 3 года можно без проблем найти покупателя. Среди внедорожников популярны Honda CR-V и Subaru Outback. Покупка подобных моделей дает не только удовольствие от вождения авто, но и оказывается выгодным вложением денег.

2. Уровень оснащения автомобиля. Для этого критерия необходимо учитывать возраст машины. Повышенный спрос на подержанные авто в максимальных комплектациях характерен для относительно «свежих машин» возрастом дот 2 до 5 лет. В этом случае покупатели охотно предпочитают топовые комплектации с хорошими моторами. Для относительно немолодых авто (5-7 лет) спрос смещается в сторону традиционных версий со средними моторами и средним оснащением. Принцип «чем проще, тем лучше» действует при выборе покупателями машин возрастом свыше 7 лет.

3. Автомат или механика. Отечественные автовладельцы за последние 10 лет привыкли к машинам с автоматической коробкой и среди подержанных авто они пользуются равноправным спросом наравне с версиями с МКПП.

Минимальный набор опций, повышающий привлекательность автомобиля на вторичном рынке. Фото: Волга-Раст.

4. Джентльменский набор. Можно сформировать минимальный набор опций, наличие которых повышает привлекательность автомобиля на вторичном рынке:

- Кондиционер. Жаркое лето сделало этот элемент оснащения автомобиля практически обязательным. Без него машина значительно проигрывает.

- Парктроники или камера заднего вида. Активная езда по узким городским улицам, небольшое место для парковки и стремление автовладельцев к габаритным автомобилям – все это приводит к необходимости наличия данных опций в автомобиле.

- Литые диски. Наличие хотя бы летнего комплекта резины на литых дисках повышает привлекательность машины.

Рейтинг брендов по остаточной стоимости в 2018 году по данным исследования аналитического агентства Автостат в классе Standart. Фото: Волга-Раст.

5. Остаточная стоимость. Не каждый автолюбитель в России осознает, что одна из основных статей расходов на машину – ежегодная потеря стоимости. Согласно результатам многочисленных исследовательских работ потеря стоимости машины в первые три сезона колеблется от 15 до 40% в зависимости от класса и бренда автомобиля. Меньше всего теряют в стоимости те модели, которые пользуются наибольшей популярностью и нерушимой репутацией.

Рейтинг моделей по остаточной стоимости в 2018 году по данным исследования аналитического агентства Автостат в классе Premium. Фото: Волга-Раст.

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» ежегодно составляет рейтинг моделей сохранности остаточной стоимости автомобиля. По результатам исследования в 2018 году в сегменте B, например, автомобиль Renault Sandero сохраняет до 89,69% стоимости, а ŠKODA RAPID – 89,33%.

Рейтинг брендов по остаточной стоимости в 2018 году по данным исследования аналитического агентства Автостат в классах Standart и Premium. Фото: Волга-Раст.

Среди внедорожников в 2018 году выделяются несколько моделей. В подсегменте SUV (B) лидером стал Renault Duster, который через три года после покупки сохраняет стоимость в размере 93,49% от своей первоначальной цены. В других подсегментах SUV данного класса лидерами стали следующие модели: SUV (C) – Mazda CX-5 (98,36%); SUV (D) – Toyota Highlander (99,93%); SUV (E) – Volkswagen Touareg (92,62%).

Volkswagen Touareg - лидер по сохранности стоимости в классе SUV (E). Фото: Волга-Раст.

6. Эксплуатационные расходы. Они оказывают огромное влияние на востребованность модели на вторичном рынке. К примеру, если владелец Infiniti QX70 нового поколения способен отдавать ежегодно до пятидесяти тысяч рублей налога, то в течение следующих десяти лет стоимость 333-сильного внедорожника снизится до семисот тысяч рублей (в текущих условиях), а выплата налога станет весомой ношей.

В свою очередь ориентировочная стоимость владения автомобилем ŠKODA OCTAVIA в первый год составляет в совокупности около 82 тысяч рублей.

7. Цвет. Такие яркие цвета как красный, синий привлекают внимание. Самый лучший в плане «ликвидности» цвет однозначно назвать сложно, а вот самые нелюбимые — это зеленый и фиолетовый цвета, которые наименее популярны на рынке б/у машин. Утилитарные серые и черные цвета доминируют среди подержанных авто.

8. Минимальное вмешательство и отсутствие тюнинга. То, что было дорого и со вкусом установлено в расчете на свои предпочтения, может оказаться никому не интересно. На рынке ценится машина в более простой комплектации, и чем меньше в ней «наворотов», тем больше к ней интерес покупателей. Помимо того, что богато оснащенный автомобиль отпугивает, пользуется меньшим спросом и стоит дешевле, у него и сроки продажи, скорее всего, будут дольше.

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