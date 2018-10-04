Села в машину к убийце, чтобы показать дорогу: студентку из Елани зарезал бывший зэк

СЕГОДНЯ 12:57 2018-10-04T13:30:36+03:00

Убийцу нашли в Москве и уже этапировали в Волгоградскую область, где он дает показания. Фото СУ СК по региону.

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Две недели поисков, две недели надежд, две недели родные и близкие Кристины Пястоловой из Елани Волгоградской области жили в ожидании, что вот-вот их исчезнувшая девочка вернется домой. Но она не вернется. Ее убили. Убили еще 20 сентября, в тот же день, когда она пропала. Девушку погубила ее отзывчивость и доброта, которой воспользовался 40-летний судимый педофил.

Этот 40-летний педофил попросил Кристину показать дорогу, и убил ее.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Сотрудники угрозыска ГУ МВД России по Волгоградской области вместе с коллегами из Центрального аппарата МВД России и следователями регионального СУ СК России задержали мужчину, причастного к исчезновению учащейся техникума, - сообщили 4 октября «КП-Волгоград» правоохранители региона.

«Потеряшку» искали буквально все: волонтеры, следователи, полицейские. Пока одни обклеивали объявлениями дома и прочесывали поселок Елань вдоль и поперек¸ правоохранители опрашивали друзей и родственников, знакомых и просто жителей. Но студентка, как в воду канула. Утром 20 сентября она, как обычно пришла в аграрный колледж, но на занятиях не появилась. Одногруппникам девочка сказала, что пойдет домой. Не дошла.

16-летнюю Кристину искали три недели. Фото с личной странички девушки.

Когда на третьи сутки студентку не нашли, следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Поиски ребенка под личный контроль взял начальник Главка генерал-лейтенант Александр Кравченко. Привлекли самых опытных сыщиков и следователей. Неделю пытались найти хоть какие-то следы или зацепки, но результатов не было. Был только один небольшой сигнал - сигнал с телефона девочки, который засекли в Саратовской области. Отрабатывали всех и вся. И вот на одной из камер, установленных в Елани, заметили машину 40-летнего мужчины, который, как выяснилось не так давно освободился из мест лишения свободы. Стали проверять детальнее и вышли на след.

Я ПОПРОСИЛ ПОКАЗАТЬ ДОРОГУ, ОНА СОГЛАСИЛАСЬ

Уже известно, что именно он зарезал девушку по пути из Котово в Москву, где работал на мусороперерабатывающем заводе. Периодически он приезжал домой на машине.

- Я заблудился в Елани и попросил девушку показать мне дорогу. Она пыталась объяснить, но я ничего не понял. Тогда она согласилась показать мне выезд из поселка и села ко мне в машину, - рассказывает на камеру следователей убийца. - Она сидела в наушниках и слушала музыку. Мы ехали по грунтовой разбитой дороге, пока не выехали на трассу. Когда выехали, она сказала везти ее обратно. Но у меня бензина не было уже обратно ехать. Она крикнула «Стой!» и набросилась на меня. Я ее просто оттолкнул ее. Когда она падала из открытой двери машины на обочину, я понял, что у меня нож в руке…

Дальше этот нелюдь рассказывает, что у них произошел конфликт, в результате которого, сознается, и убил девчонку.

- Она упала в кусты, я перетащил ее по следам машины повыше, - говорит преступник. - Я правда ее на поле оставил...

Первый допрос подозреваемого в убийстве студентки из Елани.Видео СК России

БРОСИЛ УМИРАТЬ И УЕХАЛ

- 3 октября преступника задержали в Москве. Сейчас его этапировали в Волгоградскую область, где он дает показания, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Уже известно, что с 16 сентября в течение нескольких дней мужчина гостил у своей матери в Котовском районе. 20 сентября его машина попала в объективы камер, установленных в Елани.

- По местам его жительства и пребывания проведены обыски, осмотрели и его автомобиль, - уточняют в СУ СК по Волгоградской области. - Установлено, что задержанный уже был судим за изнасилование 12-летней школьницы. В 2008 году его приговорили к 9 годам колонии строгого режима. В марте прошлого года он вышел на свободу.

Сейчас с убийцей проводятся следственные действия. На месте он должен указать место, куда закопал тело девушки.