2018-09-24T16:41:18+03:00
Происшествия

Пропавшую в Елани студентку видели в соседних областях

Кристина Пястолова исчезла четыре дня назад
Екатерина МАЛИНИНАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Девушку видели на вокзалах в Саратове, Воронеже, Тамбове. Фото с личной странички Кристины.Девушку видели на вокзалах в Саратове, Воронеже, Тамбове. Фото с личной странички Кристины.
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Рабочий поселок Елань в Волгоградской области, обычно спокойный и размеренный, сейчас как потревоженный пчелиный рой. Здесь вот уже четвертые сутки ищут 16-летнюю студентку местного аграрного колледжа Кристину Пястолову. Исчезновение ее вызывает множество вопросов даже у следователей - девушку видели в соседних областях.

Кристина из обычной семьи: мама, папа, сестра. Девушка жила вместе с семьей.

Утром 20 сентября девушка, как и всегда, отправилась на учебу. В здании колледжа была в 8-25. Но на первую пару так и не пришла. После дружеских обнимашек в коридорах исчезла, сказавшись больной.

Родители стали обзванивать друзей и знакомых вечером, когда дочка так и не вернулась домой. Но никаких известий не было. Они сразу же написали заявление в полицию. Ведь за дочкой такого не водилось. Кристина всегда сообщала, если где-то задерживается. И тем более, никогда не сбегала.

Подростка объявили в розыск. О том, куда могла направиться студентка, не знают ни друзья ни ее парень – они также участвуют в поиске вместе с волонтерами.

Следователи с согласия родителей взломали соцсети Кристины. Но и там ничего подозрительного или проливающего свет на таинственное исчезновение девушки не нашли.

Как рассказали «КП-Волгоград» в следственных органах, оснований думать, что девушку могли похитить и насильно удерживать, нет. Как оказалось, она была замечена на вокзалах в Саратове, Воронеже и Тамбове. Путешествует Кристина одна, без спутника.

Теперь психологи составляют психологический портрет беглянки и пытаются поглубже узнать личность потеряшки. Потому что никаких внешних причин для столь странного побега у нее не было.

До этого случая Кристина никогда не пропадала. Фото: соцсети

До этого случая Кристина никогда не пропадала. Фото: соцсети

ВАЖНО

Приметы Кристины Пястловой: волосы темные до плеч, славянской внешности, на вид 16-17 лет, нормального телосложения. Была одета в синие джинсы, черную толстовку, за плечом - розовый рюкзак.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, или видели Кристину, сообщите, пожалуйста, об этом в УМВД по Еланскому району по телефонам 8 (84452) 5-55-81, или 102. Телефон родствеников (сестры) - 89377414535

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