Как сэкономить на квартплате: вода

СЕГОДНЯ 12:50 2018-10-03T12:57:10+03:00

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Надоело каждый месяц выкладывать лишние сотни, а то и тысячи рублей за «коммуналку»? Экономьте! Мы уже рассказывали, как не переплачивать за электроэнергию. Сэкономить на квартплате поможет и бережное расходование воды. Вдумайтесь. Из 92 тонн воды, использованной за год, волгоградец выпивает всего 730 литров. В среднем около 100 литров воды в сутки каждый из нас тратит непонятно на что.

1. Ставим счетчики

По нормативу в месяц на человека приходится 9,95 м3, если дома у вас установлен водонагреватель. Если в квартире есть горячее водоснабжение, то на него приходится 4,40 кубометра в месяц и 5,55 м3 - на холодную воду. В среднем получается 330 литров воды в день на человека. Этого хватит, чтобы не только попить, приготовить еду, вымыть посуду, постирать, но и дважды (!) принять ванную. Вряд ли вы это делаете. На практике при бережном отношении столько воды расходует не один человек, а трое.

Посчитаем:

В многоквартирном доме особенно заметной будет экономия горячей воды. Кубометр холодной воды стоит 22,29 рубля, горячей - 125,87 (по тарифам для концессий, которые обслуживают большую часть волгоградцев). И, наконец, приходится платить за водоотведение - 14,42 рубля за кубометр.

Средняя стоимость водосчетчика - около 700 рублей. Межповерочный интервал - 4 - 6 лет. Установить прибор учета можно и самому, а можно воспользоваться услугами специализированных организаций - у каждой УК и ТСЖ есть свои партнеры. За счетчик «под ключ» с оформлением всех сопутствующих документов берут 1000 - 1200 рублей. Итого, даже если не проводить поверку, а менять счетчик каждые 4 года, он обойдется в 300 рублей в год.

Семья из трех человек в среднем тратит 6 - 7 м3 холодной и в зависимости от сезона 2 - 4 м3 горячей воды, сэкономит, по сравнению с нормативом, за месяц по 10 кубов горячей и холодной воды: 223 (ХВС) + 1250 (ГВС) + 144 (водоотведение) = 1617 рублей в месяц экономии. Так что пара счетчиков окупится за пару месяцев.

Если же горячая вода у вас - это праздник, и пока вы дождетесь ее, приходится спускать воду по 10 минут, имеет смысл подумать о счетчике с термодатчиком. При температуре воды ниже 40 градусов он учитывает ее как холодную, и вы не переплачиваете в пять раз дороже за некачественную услугу.

Но такой водомер стоит гораздо дороже - от 5000 рублей. Плюс могут возникнуть сложности с управляющей организацией с его опломбировкой и вводом в эксплуатацию. В некоторых случаях придется дойти до суда.

2. Следим за сантехникой

Если капает кран или подтекает сливной бачок унитаза, то в трубу в буквальном смысле утекают сотни рублей. Проверьте, нет ли у вас протечек, и устраните их как можно быстрее. Обратите внимание на унитаз с двумя режимами слива, однорычажные смесители и иные подобные мелочи, которые на деле позволяют экономить приличные суммы.

Посчитаем:

Капающий кран

10 мин - 0,1 л

1 час - 0,6 л

1 сутки = 0,6*24 = 14,4 л

1 год = 14,4*365 = 5256 л

Подтекающий унитаз

1 сутки - 2000 л

1 год - 730 000 л

3. Не лейте воду

Часто, когда вы чистите зубы или моете посуду, чистая вода убегает прямо в канализацию. Для гигиенических процедур достаточно и стакана воды. Посуду можно вымыть в раковине с пробкой. А побриться и вовсе без журчания струи из крана.

И потом, сравните: принять ванну - 150 - 200 л, душ - 30 - 50 л.

4. Установите на смесители аэраторы

Эти маленькие насадки разбрызгивают воду так, что поток кажется больше, а реальный расход уменьшается в два, а то и в три раза. Если верить производителям, то с аэратором из крана вытекает всего 5 - 6 литров, а без насадки - 10 - 15 литров.

5. Посудомойка

Если семья большая, вы часто готовите и едите дома, то стоит подумать о посудомоечной машине. С ней расходуется в 2 - 3 раза воды меньше, чем при мытье сковородок и кастрюль под краном.

Например, посудомойка с классом энергоэффективности «А» на 10 комплектов посуды за цикл тратит около 9 литров воды и 0.9 кВт*ч. А закопченные сковородки и кастрюльки она отмывает на раз-два.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько мы тратим воды

Больше 140 миллиардов литров воды в год тратит город Волгоград.

1 человек выпивает

2 л воды в день = 4 коп. в день

730 л воды в год = 14,6 руб. в год

1 человек тратит

92 000 л воды в год, из них выпивает всего 730 л

Тарифы*

(м3/(чел. x мес.)

ХВС 22,29 руб.

ГВС 125,87 руб.

Водооотведение 14,42 руб.

* С 1 июля 2018 в Волгограде для потребителей концессий.