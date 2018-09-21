Как сэкономить на квартплате: электроэнергия

СЕГОДНЯ 15:30 2018-09-21T15:51:21+03:00

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Все знают, что если из неисправного крана капает вода, то вместе с нею утекают и ваши деньги. Но мало кто задумывается о том, что и расход электроэнергии можно снизить, перекрыв такие «краники».

1) Лампы накаливания замените на светодиодные или энергосберегающие. Это поможет сэкономить от 30 до 200 кВт.ч в месяц и больше. Все зависит от количества и мощности ламп, а также от длительности их ежедневной работы.

2) Уходя, гасите свет. Банально, но действительно работает.

3) Установите датчики движения в помещениях, где вы бываете редко и недолго, например, коридор, кладовка.

4) Энергоэффективность бытовой техники делится на классы от А++, А+ до G. Чем ближе маркировка вашего холодильника или духовки к началу алфавита, тем техника экономичней. Если речь идет о старом пылесосе, можно и потерпеть, пока он не отработает свой срок. А устаревший сплит, холодильник и телевизор могут накрутить несколько лишних киловатт-часов в день.

5) Выключайте электроприборы из розетки, когда вас нет дома. В «спящем» режиме каждый прибор «съедает» 0,5 - 2 кВт.ч в месяц. Телевизор, микроволновка, электроплита… Чем больше перечень, тем больше экономия.

Это общие правила, которые позволят сэкономить приличную сумму каждый месяц. Хотите еще больше сократить расходы? Тогда обратите внимание на мелочи, которые помогут сберечь еще десяток-другой киловатт-часов.

6) Холодильник - чем ближе он к батарее, тем больше энергии тратит. Неплотно прилегающая резинка тоже приведет к повышенному расходу электричества. Да и продуктам на пользу не пойдет.

7) Размораживайте продукты естественным путем, без помощи микроволновки.

8) В электрочайник наливайте воду по потребности. Полный будет закипать дольше, а лишняя вода все равно остынет. Чуть раньше выключайте электроплиту, она еще какое-то время сохранит температуру.

9) Стиральная машина: большинство вещей можно отстирать при 30ºС и отжимать на минимальных оборотах. А более влажное белье летом высохнет в считаные минуты.

10) Чистота электроприборов тоже даст небольшую, но экономию. Накипь на нагревательных элементах чайника, стиральной и посудомоечной машин, наледь в морозилке, забитый фильтр пылесоса увеличивают счета за электроэнергию.