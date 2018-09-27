Renault KAPTUR Extreme - разбираем подробности прокачанной версии кроссовера

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-27T13:09:20+03:00

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Автомобиль может быть переднее или полноприводным. Оценим новинку и посмотрим, чем ее наградили конструкторы, а также сравним управляемость автомобиля на асфальтовом покрытии и на бездорожье.

ВНЕШНИЙ ВИД

Новая версия кроссовера отличает спортивный силуэт. KAPTUR в комплектации Extreme обновил цветовую гамму, доступны 5 вариантов оформления, включая фирменный «Слоновая кость», «Коричневый каштан» и «Чёрная жемчужина». Будущий владелец может заказать себе машину с разными цветами кузова и крыши. Новая серия авто получила отличительный шильдик Extreme, который разместился на передних крыльях.

Полностью светодиодные фары – основное отличие кроссоверов KAPTUR Extreme. Свет от них более яркий интенсивный, чем от галогеновых. Спереди в машине установлены Pure Vision[i], в которых указатель поворота реализован в виде бегущей строки. Сзади также стоят LED[ii] лампы с 3D-эффектом, благодаря которым машину отлично видно в темное время суток.

Добавляем к этому 17-дюймовые легкосплавные колёсные диски Steppe[iii], и перед нами предстает обновленный стильный автомобиль. Кроссовер серии Extreme сохранил прежние габариты: длинна – 4333 мм, ширина – 1813 мм м высота – 1613 мм. Дорожный просвет – 204 мм, позволяет безопасно парковаться у бордюров или отлично себя чувствовать при съезде с асфальта на грунтовую дорогу.

ИНТЕРЬЕР

Салон встречает эксклюзивной отделкой сидений. Комбинация дымчато-коричневой кожи вместе с декоративными черными вставками придает всеми интерьеру стильный и элегантный вид. Кресла получились не только красивые, но и удобные с хорошим профилем, который позволяет быстро найти удобное положение и обеспечивает отличную обзорность. Бежевой кожей с прострочками отделаны подлокотник, руль и карта дверей. Пороги защищены нержавеющей накладкой с фирменной надписью.

Фото: Волга-Раст.

Пассажиры второго ряда комфортно: к их услугам широкий диван и много пространства над головой. Багажник KAPTUR Extreme также радует удобными габаритами и вместительностью. Правильная форма позволяют расположить внутри все необходимо, а небольшая погрузочная высота помогает легко положить сумки в багажный отсек. В случае необходимости объем полезного пространства может быть увеличен до 1 200 литров за счет сложенных кресел заднего ряда.

Фото: Волга-Раст.

Заканчивая обзор внутреннего пространства кроссовера, переходим к техническим новинкам, которые инженеры наградили специальную серию. Кроме дизайнерских изысков новый салон получил и уникальное техническое оснащение:

- Ключ-карта дистанционного запуска двигателя с помощью системы Renault Start

- Мультимедиа Media NAV 3.0[iv] оснащена 7-ми дюймовый экраном и встроенной навигационной системой с актуальными картами отечественных дорог. Дисплей защищен от бликов и снабжен функцией multi-touch[v], делает процесс управления им легким и понятным;

- Зеркало заднего вида – электрохромное, для защиты водителя обладает функцией автозатемнения. Теперь не надо отвлекаться от дороги и вручную переключать его ночью, защищаясь от ослепляющего света позади едущей машины. Автоматика берет эту функцию на себя и реализует ее на «отлично»;

- Подсветка зеркала в противосолнечных козырьках. Ее по достоинству оценят представителя прекрасной половины человечества.

- Двух зонный климат-контроль с подсветкой блока управления;

- Камера заднего вида и парковочный радар. В современных тесных городских улицах эти устройства незаменимы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Под капотом новой версии кроссовера могут быть установлены следующие силовые агрегаты:

- 1,6 – литровый мотор (мощность - 114 л.с.) работает вместе с вариатором X-Tronic[vi]. В таком виде владелец получает переднеприводный вариант кроссовера

- 2 – литровый двигатель (мощность – 143 л.с.). В зависимости от предпочтений автомобиль может быть оснащен 6-ступенчатой механикой или 4-ступенчатым автоматом. Машина становится полноприводной.

Максимальная скорость, которую может развивать KAPTUR, в зависимости от типа двигателя варьируется в пределах 166 – 185 км/час. До 100 км/час автомобиль разгоняется за время равное 10.5 – 12.9 секунд.

Строение задней подвески Renault KAPTUR Extreme зависит от модификации: у моноприводных версий – это полузависимая балка кручения, а у полноприводных – многорычажная система. В «базе» автомобиль имеет электрический усилитель рулевого управления и дисковые передние (с вентиляцией) и барабанные задние тормоза с ABS[vii] и EBD[viii].

УПРАВЛЯЕМОСТЬ

KAPTUR Extreme готов к любым испытаниям благодаря интеллектуальной системе полного привода, высокому клиренсу в 205 мм и защите кузова.

Фото: Волга-Раст.

На городских дорогах автомобиль демонстрирует хорошую управляемость, благодаря фирменной подвеске он справляется с любыми неровностями на дороге: кочки, ямы, лежачие полицейские или рельсы трамвая. При выезде на трассу движок чутко реагирует на педаль газа, а машина уверенно держит траекторию и заходит в повороты.

Кроссовер уверенно чувствует себя и за пределами асфальта. Тут ему помогает отличная подвеска, хорошая геометрия кузова, высокий дорожный просвет и полный привод.

Записаться на тест-драйв и уточнить все подробности по стоимости нового автомобиля можно у официального дилера

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[i] Пуре Вижн

[ii] ЛЕД

[iii] Степпе

[iv] Медиа Нав 3.0

[v] Мулти-тач

[vi] Икс-Троник

[vii] АБС

[viii] ЕБД