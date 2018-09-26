7 способов сэкономить на содержании автомобиля

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-26T15:41:45+03:00

Можно ли сэкономить на содержании своего авто? Фото: Волга-Раст.

Как владеть автомобилем и не разориться на его обслуживании

Изменить размер текста: A A

1. Страховка

Владелец машины в обязательном случае должен оформить полис ОСАГО и в добровольном КАСКО. Если в первом случае сумма в большинстве случаев небольшая, то во втором получается довольно существенная. Рассказываем, как можно сэкономить.

Полис ОСАГО можно оформить на сайте страховой компании самостоятельно. Фото: Волга-Раст.

ОСАГО можно оформить на сайте страховой компании самостоятельно.

Полис ОСАГО:

1) Каждый год безаварийной езды снижает КМБ (класс бонус-малус, который увеличивает/уменьшает базовую ставку ОСАГО) и итоговая сумма уменьшается. Если 13 лет ездить без аварий, он равен 0,5.

2) Страховка без допуслуг. Самостоятельно застраховавшись через сайт, вы получите электронный полис без дополнительной страховки жизни, здоровья и т.д.

3) Регистрация в населенном пункте с небольшим территориальным коэффициентом (коэффициент, применяемый при расчете стоимости ОСАГО).

4) Максимально короткий перечень водителей. Оформление полиса на нескольких водителей может увеличить итоговую сумму (из-за небольшого стажа или высокого КМБ у них)

Полис КАСКО:

1) Противоугонная система. Многие страховые компании снижают общую стоимость полиса для владельцев машин, которые оборудованы такими системами. Скидка может достигать до 40%.

2) КАСКО с франшизой. В этом случае страховой компанией возмещается не вся сумма ущерба, часть берет на себя владелец. Размер франшизы может быть установлен в рублях или процентах стоимости авто.

- В случае условной франшизы страховая компания возмещает ущерб больше установленного франшизой. Например, КАСКО с условной франшизой 20 000 рублей означает, что владелец оплачивает ущерб до 20 000 рублей из своего кармана, а если размер ущерба больше, то в этом случае его оплачивает страховая компания.

- Безусловная франшиза. Собственник в любом случае участвует в погашении ущерба. Например, КАСКО с безусловной франшизой 20 000 рублей означает, что владелец оплачивает ущерб до 20 000 рублей сам, а если размер ущерба больше, то 20 000 рублей платит собственник, а все что больше выплачивает страховая компания.

3) Неполное КАСКО. Полное КАСКО включает защиту от ДТП, угона, противоправных действий третьих лиц, стихийных бедствий, полной утраты транспортного средства или отдельных его частей. Отказавшись от части рисков, можно существенно сэкономить.

2. Топливо

Программы лояльности заправок. Фото: Волга-Раст.

Все крупные сети автозаправок имеют свою программу лояльности. На каждой АЗС можно получить или купить бонусные карты.

- Лукойл. По клубной карте бонусы начисляются из расчета 1 единица за 50 потраченных рублей. В дальнейшем накопленными баллами можно оплатить полностью или частично покупку топлива.

- Роснефть выпустила карты «Семейная команда». После регистрации сотрудник заправки выдаст пакет из трех карт: 1 основная и 2 дополнительных. Один балл на карту будет зачислен при покупке 20 литров топлива. Условия действуют для сети заправок Роснефть и ТНК.

- Газпром. Дисконтная карта стоит 250 рублей и дает право на получение скидок от 1,5 до 4,5% от цены топлива. Объем топлива, заправленный клиентом по одной дисконтной карте в текущем месяце, конвертируется в соответствующий размер скидки на следующий месяц.

3. Ремонт и обслуживание

Автомобиль со временем требует ремонта, технического обслуживания и перед владельцем встает дилема: официальный сервис или сторонняя станция техобслуживания. К плюсам последних относится цена, но это обманчивый факт. Современное авто – не только железо и узлы, это еще и большое количество электроники и сложных систем, для ремонта которых требуются знания и опыт. Сотрудники официального сервиса проходят ежегодное обучение, их тестируют и проверяют, а кто этим занимается у обычных СТО? Помимо квалифицированных сотрудников нужно специальное оборудование. Например, для покраски требуются специальные боксы, в которых поддерживается нужный уровень освещения, вентиляции, фильтрации. В таком случае достигается максимально качественный результат, который приближен к заводской окраске машины.

И самое главное – гарантия на работу и материалы, которые дает официальный дилер. Дефекты ремонта могут проявиться не сразу, кому и куда идти в таком случае? Выданная гарантия должна быть зафиксирована документально при подписании акта выполненных работ и подтверждена технической возможностью ремонтного сервиса. Иными словами, когда вы через полгода обратитесь по гарантии важно, чтобы эта компания работала на том же месте и ее специалисты смогли все исправить.

4. Запчасти

Запасные части – расходы, с которыми рано или поздно встречается любой владелец машины. Первое желание - поискать дешевые аналоги на рынке или на развалах. Но в таком случае сильно страдает качество, а в дальнейшем и безопасность автомобиля, на который установили такие детали. Развитие интернет-технологий позволяет найти качественные оригинальные детали по доступным ценам:

- Сетевые интернет-магазины, например Exist, Autodoc, Emex. Зарегистрировавшись у них и зная VIN-номер автомобиля, можно найти запасные части по выгодным ценам. Практически у каждого из них есть несколько представителей в крупных городах, поэтому можно выбрать ближайший магазин. Собственные склады с запасом наиболее ходовых деталей по популярным маркам авто сократят ожидание нужной детали до 1-3 дней. Еще одно преимущество таких площадок — возможность свободно пользоваться каталогами запчастей, а также подробными схемами и самостоятельно находить номер нужной вам детали.

Интернет-каталог запчастей на портале Auto.ru. Фото: Волга-Раст.

- Auto.ru разместил на своем портале точный каталог запчастей с удобной навигацией по марке автомобиля либо артикулу. Используя его можно подобрать выгодные предложения в других магазинах.

- Avito. Преимуществом этого ресурса является широкий выбор запасных частей с фото и описанием. Тут размещают информацию как компании, так и физические лица, поэтому можно торговаться. Но придется уточнять наличие нужной детали у продавца.

5. Мойка

Чем больше ездим на машине, тем чаще она пачкается, добавим сюда хранение авто на открытой парковке или во дворе и получается, что приходится как минимум два раза в месяц его мыть.

Мойки самообслуживания помогают не только сэкономить деньги, но и время. Фото: Волга-Раст.

Комплексная мойка (салон и кузов) стоит от 300-500 рублей и выше в зависимости от класса машины. Если делать ее два раза в месяц, то за год набегает сумма от 7 000 – 12 000 рублей. В качестве альтернативы выступают мойки самообслуживания, где можно помыть авто за сумму в два раза меньше: от 100 до 250 рублей. Но чтобы за эти деньги получить чистую машину нужно знать ряд секретов:

- Предварительно намочить кузов. Если на машине имеется засохшая грязь, то химия бесконтактной мойки с ней не справится.

- Основная мойка. В течение 1,5-3 минут покрываем автомобиль пеной, наносить ее следует под наклоном снизу вверх. После этого можно в течение 2 минут подождать, пока активные вещества начнут работать, ждать больше не нужно и даже вредно, т.к. ПАВы могут нанести вред покрытию машины. Водой под давлением тщательно смываем всю пену с кузова, держа пистолет под углом и направляем его снизу вверх.

- Ополаскивание. В заключении автомобиль рекомендуется обработать специальной деминерализованной водой (осмосом), которая помогает быстрее высушить кузов и избежать подтеков и разводов от обычной воды. После этого вытирать авто не требуется.

Мойки самообслуживания помогают не только сэкономить деньги, но и время. На все процедуры достаточно 7- 10 минут.

6. CashBack (кэшбэк) банков

Тратить и при этом экономить помогают банковские карты с кэшбэком. Категория «Авто» и «АЗС» популярна как среди клиентов, так и банков. При выборе такой карты необходимо руководствоваться рядом правил:

- Повышенный размер кэшбэка на заправках. Брать карту, с которой возвращается 1,5-2% с трат на топливо, неразумно.

- Возврат с покупки других автотоваров. Владелец машины не только ее заправляет, но и покупает ей запчасти, моет и т.д., желательно с этого также получать кэшбэк.

- Надежность банка. Общение с крупными банками удобнее: есть служба поддержки, офисы, банкоматы.

Какие банки делают кэшбэк на автомобильные покупки.

Под вышеперечисленные критерии подходят карты:

- Дебетовая карта Альфа-банка с CashBack. Возвращается 10% от заправок на АЗС. В январе 2018 года сеть АЗС «Татнефть» запустила свою бонусную программу. Если добавить свою банковскую карту в личный кабинет программы (например, карту «Альфа-Банк» с кэшбэком 10%), то бонусы суммируются. То есть 10% за АЗС начислит банк и до 8% «Татнефть» за покупки на ее АЗС.

- Tinkoff Drive – дебетовая карта, владелец которой получает часть денег, потраченных на АЗС, автосервис, парковки, автомойки и даже уплату штрафов ГИБДД.

- Уралсиб – Лукойл. Начисляется 1 балл за каждые 50 руб., потраченные на АЗС Лукойл и по 1 баллу за 75 руб., потраченных в любых торговых точках. Наколенные баллы можно потратить на АЗС Лукойл. Дополнительно предоставляются скидки при покупке страховок в СК Уралсиб: 5% – на КАСКО, 5% – на страхование имущества.

7. Резина

Безопасность и расход топлива автомобиля зависят не в последнюю очередь от того, на какой резине едет машина. Покупать и вовремя менять два комплекта покрышек (летний и зимний) – дорогое удовольствие. Есть несколько путей, как без ущерба качества на этом сэкономить:

Покрышки

- Не переплачиваем за бренд. Качественные покрышки выпускаются известными марками: Michelin, Continental, Pirelli, Bridgestone и GoodYear. Но и цена на них высокая. В то же время, у премиум-брендов есть дочерние предприятия, которые делают бюджетные шины. Например, концерн GoodYear владеет сразу несколькими брендами, среди которых Dunlop, Sava, Fulda и Debica. Модели покрышек у дочерних брендов не самые новые, но к технологиям производства и к качеству вопросов нет.

- Покупаем заранее. Летом можно получить существенную скидку на зимнюю резину, когда спрос на нее минимальный. Рациональный владелец авто так и поступает, а чтобы не хранить шины дома и не занимать ими все свободное место на балконе, то проще сдать их на время в автоцентр.

- Подбираем покрышки под себя. На большинстве современных покрышек помимо размеров и индекса нагрузки указан индекс скорости — допустимый предел скоростного режима, при котором возможна эксплуатация шины. Если вы не собираетесь устанавливать рекорды скорости, то переплачивать за дорогие скоростные шины не имеет смысла, ведь все равно вы ими не воспользуетесь в полной мере. Разумно взять менее скоростные варианты, которое к тому же будет существенно дешевле.

Реклама.