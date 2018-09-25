НОВЫЙ Volkswagen Touareg – Да здравствует король!

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-25T15:59:16+03:00

Изменить размер текста: A A

НОВЫЙ Volkswagen Touarеg – настоящий внедорожник XXI века

НОВЫЙ Volkswagen Touareg построен на платформе MLB Evo[1], это сразу выводит автомобиль на совершенно другой уровень технологичности. Машина оснащена новинками по максимуму:

- Innovision Cockpit[2] - огромный 15-дюймовый сенсорный дисплей с высоким разрешением. На центральной панели расположен 12-дюймовый экран. Предусмотрено подключение смартфонов (как Apple[3], так и Android[4]) и точка доступа Wi-Fi[5]. Подобной инновационной и удобной организации водительского места нет ни у одной из моделей в классе. За рулем немецкого внедорожника сразу чувствуешь, что ты в машине XXI- века.

- Матричные светодиодные фары. Устанавливаемые на внедорожник в качестве опции, они выполняют роль ближнего и дальнего света, повторителей поворотов и дневных ходовых огней. 128 светодиодов увеличивают освещенное пространство перед автомобилем на 100 метров. Это самый пик современных технологий, которые используются в серийных авто. Помимо НОВОГО Volkswagen Touareg, они стали недавно использоваться в некоторых автомобилях Audi последнего поколения. Модели других брендов в классе такой возможности не предоставляют, даже в виде опции.

- Полноуправляемое шасси. У НОВОГО Touareg поворачиваются не только передние, но и задние колеса. При небольших скоростях (до 37 км/ч) задние разворачиваются в противоположную сторону, уменьшая радиус разворота, и облегчая маневрирование в городе. Нечто подобное среди других моделей есть только у нового Porsche Cayenne[6].

- Навигационные карты – четкие и информативные. Приближая руку к дисплею, он замечает ее и увеличивает иконки, облегчая выбор информации на экране. Система распознает регулярные маршруты и сохраняет их. Кроме того, основываясь на накопленном «опыте», она начинает предсказывать следующую поездку и прокладывать оптимальный маршрут.

- Система ночного видения, которая впервые установлена на серийную модель концерна. Тепловизор, реагируя на инфракрасное излучение от людей или животных, предупреждает водителя о препятствии впереди, а при необходимости активирует систему экстренного торможения. Данную систему редко можно встретить среди конкурентов в этом классе.

- Проекционный дисплей. НОВЫЙ Volkswagen Touareg с помощью системы Windshield Head-up Display [7] проецирует информацию прямо на лобовое стекло, никакого дополнительного экрана или оборудования не нужно. В автомобиле установлен самый большой дисплей из доступных на моделях концерна.

Инновационный кокпит - архитектура интерьера в НОВОМ Volkswagen Touareg. Фото: Волга-Раст.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Силовые агрегаты на НОВОМ Volkswagen Touareg

два бензиновых мотора:

- 2-литровый двигатель, мощностью TSI на 249 л.с.;

- 3-литровый V6, мощностью 340 л.с.;

дизель

- 3-литровый V6, мощностью 249 л.с.

Все новые Volkswagen Touareg с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода 4Motion[8] с возможностью блокировки центрального дифференциала.

Подвеска НОВОГО Touareg - полностью независимая, многорычажная, в топовых комплектациях можно установить пневмоподвеску.

Внедорожник Touareg можно оснастить полноуправляемым шасси и активными стабилизаторами поперечной устойчивости. Фото: Волга-Раст.

ОТЗЫВЫ ПЕРВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

На портале Drom.ru[9] модель получила высокий рейтинг – 8,9 баллов.

Николай на сайте Drive2.ru[10] рассказывает первые впечатлениях от автомобиля: «На трассе машина стоит великолепно, подвеска отрабатывает все стыки и ямки, как будто их нет. Но если включить спорт-режим, подвеска становится жесткой, руль наливается тяжестью, и мотор готов к выстрелу. К «кокпиту» привык быстро, управление всеми системами с этого большого монитора удобное. Адаптивный круиз пригодился, и в городе, и на трассе, в пробке машина сама тормозит и сама трогает давить педали не нужно».

С пневмоподвеской на трассе при скорости свыше 120 км/ч машина сама «приседает» на 15 мм для улучшения устойчивости. Фото: Волга-Раст.

Другой владелец немецкого внедорожника пишет в своем блоге на Drom.ru об опыте владения новым авто и эксплуатации его на дорогах Волгоградской области: «Взял НОВЫЙ Volkswagen Touareg с дизелем, в комплектации R-Line с пакетами «Комфорт» и «Премиум». На ходу мотор работает тихо, его практически не слышно. Расход за 1300 километров при средней скорости 108 км/ч составил по компьютеру 9,6 литра, у предыдущей машины он был не менее 11 литров. В повседневной эксплуатации планирую уложиться в 7-8 л по трассе и 12-13 л по городу. Автомобиль просто «приклеен к дороге». Кренов даже в самом неспортивном режиме практически нет. Сиденья хорошие, регулировок имеют больше, в том числе и раздвигаемую боковую поддержку. Быстро настроил их под себя, за 12 часов за рулем спина не устала. Экраны «кокпит» – это, конечно, «ВАУ».

Записаться на тест-драйв и получить всю необходимую информацию о НОВОМ Volkswagen Touareg можно у официального дилера Volkswagen компании Волга-Раст по телефону: (8442) 78-11-11, а также оставить заявку на сайте

[1] МЛБ Ево

[2] Инновижн кокпит

[3] Эппл

[4] Андроид

[5] Вай-Фай

[6] Порше Кайен

[7] Вайндшилд хед-ап дисплей

[8] 4Моушн

[9] Дром.ру

[10] Драйв2.ру

Реклама.