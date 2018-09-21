Тяжбы ценою в жизнь

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-20T19:07:59+03:00

Изменить размер текста: A A

О решении создать на базе Волгоградского областного онкологического диспансера уникальный в своем роде медицинский центр губернатор Андрей Бочаров заявил еще летом 2017 года. Глава региона отметил, что без серьезных финансовых вложений в модернизацию не обойтись. Необходимо новое современное оборудование. А в клинике из четырех лучевых установок работают только две. Деньги выделили, но закупка оборудования для лучевой терапии и стереотаксической радиохирургии обернулась скандалом и длительными судебными разбирательствами.

Электронный аукцион на приобретение в лизинг аппаратов для лучевой терапии, предлучевой подготовки пациентов и радиохирургии чиновники объявили в марте 2018 года. Итоги подвели в апреле - единственным участником, а, значит, и победителем стало АО «Сбербанк лизинг». Однако тут в дело вмешались антимонопольщики.

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

Волгоградское УФАС выявило в конкурсной документации нарушения законодательства.

- Три организации из Москвы и Екатеринбурга обжаловали положения документации о закупке, однако доводы заявителей не нашли своего подтверждения, - заявили в УФАС.

Но закупку все же отменили, так как в ней объединили поставку нового медицинского оборудования и услуг по модернизации уже имеющегося.

- Если у заказчика останется потребность в поставке медицинского оборудования и услуг по его модернизации, ему будет необходимо провести две отдельные закупки, - прокомментировал решение руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников.

Заказчик - ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области» - с позицией антимонопольного органа не согласился и обжаловал его решение в арбитраже. Судебный спор о закупке дорогостоящего оборудования для онкодиспансера растянулся на несколько месяцев.

В итоге серьезных нарушений в документации контракта и проведении закупки не нашли. В конце мая арбитражный суд признал незаконным решение УФАС. После нескольких попыток обжалования антимонопольщиками решение суда вступило в силу только в августе 2018 года.

Все бы ничего, но все это время волгоградцы, чья жизнь висит на волоске, ждут своей очереди.

ОНКОБОЛЬНЫЕ ЖДУТ

По данным волгоградского областного онкодиспансера, сегодня порядка трех тысяч человек нуждаются в услугах аппаратов лучевой терапии. А их катастрофически не хватает. Имеющееся оборудование используется на максимально возможной загрузке. Специалисты работают в две смены. Но этого недостаточно, потребность есть и большая - от очереди избавиться не получается.

Онкобольные, для которых каждый день на счету, вынуждены неделями ждать лечения. При этом задержка может свести все усилия медиков на нет, а стадия заболевания перерасти в следующую, уже неизлечимую.

- Закупка новых аппаратов решит эту проблему, - отмечают в онкодиспансере. - Кроме того, позволит выполнять операции, которые раньше в нашем регионе делать не могли. Волгоградцам не придется ездить за лечением в другие города.

Как сообщает облздрав, смертность от онкологических заболеваний в Волгоградской области занимает второе место. Каждый год список людей, у которых выявили рак, пополняют около десяти тысяч человек.

Такая ситуация и по всей стране. Поэтому борьбу с онкологическими заболеваниями объявили приоритетным направлением российского здравоохранения. В своем послании Федеральному Собранию президент поставил задачи повышения качества диагностики и оказания медпомощи онкобольным, модернизации профильных центров, увеличения продолжительности жизни. Вот только порой даже самые благие намерения разбиваются в прах о крючкотворство.

- «Сбербанк Лизинг» передаст оборудование для лучевой терапии, предлучевой подготовки пациентов и радиохирургии онкологическому диспансеру Волгоградской области по договору лизинга. Высокотехнологичная аппаратура будет поставлена в декабре 2018 года, ввод в эксплуатацию запланирован на март 2019 года, - сообщили на днях в компании. - Общая сумма контракта составляет 608 миллионов рублей, срок действия - 7 лет, до 2025 года. Средства на оплату лизинговых платежей обеспечиваются бюджетом Волгоградской области.

Новое оборудование в областном онкодиспансере планировали запустить в работу уже в декабре 2018 года. Из-за бюрократических проволочек аппараты начнут помогать больным лишь в марте 2019 года. Скольких жизней стоила эта борьба за букву закона, подсчитать, увы, невозможно.