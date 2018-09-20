Volkswagen Caravelle: Оптимальный вариант для бизнеса

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-20T14:45:32+03:00

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Выбирая автомобиль для бизнеса, в первую очередь будущий собственник делает ставку на то, что это профессиональный инструмент, который оправдает вложенные в него средства, не доставит хлопот с ремонтом, не подведет в дороге. Такой автомобиль владелец эксплуатирует каждый день. Для бизнеса, связанного с перевозкой пассажиров на короткие и дальние расстояния, экскурсиями, встреч в аэропорту или на вокзале идеально подходит микроавтобус.

Проверим несколько популярных моделей минивэнов, чтобы понять, какой из них лучше подходит для бизнес-задач, сравниваем Volkswagen Caravelle с одноклассниками.

Анализ конкурентов среди миниавтобусов. Фото: Волга-Раст.

ГОНКА МОТОРОВ

Силовые агрегаты Caravelle конструкторы Volkswagen оснастили двумя современными технологиями: непосредственный впрыск и турбонаддув. Caravelle может быть укомплектован двигателями мощностью: 150 и 204 л.с. В последнем случае минивэн не только получает самый мощный мотор, но еще и полный привод. Подвески довольно жесткие и плотные, но для наших дорог это скорее плюс: на ямах и неровностях дороги в машине отсутствует вертикальная раскачка. Обладая большим запасом энергоемкости подвеска немецкого минивэна отлично справляется с поездкой по нашим дорогам.

При испытании прочие одноклассники демонстрируют отсутствие мощности, особенно явно это видно при попытках обгона на трассе, либо замедленную реакцию у моделей конкурентов на педаль газа.

ИНТЕРЬЕР

В салоне Volkswagen Caravelle качественная отделка и удобная организация пространства. Внутри немецкого микроавтобуса можно с комфортом не только расположиться на сиденьях, но и передвижению пассажиров внутри ничего не препятствует.

Место водителя Volkswagen Caravelle отлично организовано: удобное переключение коробки передач, показания приборов хорошо читаются, комфортный профиль кресла с поддержкой поясничного отдела. Раздельное управление климатом позволяет задать собственную температуру как для пассажиров, так и для водителя. Немецкие инженеры сделали напольное покрытие в Volkswagen Caravelle из полимерного материала, отлично моющегося и устойчивого к загрязнениям

КОМПОНОВКА В МИКРОАВТОБУСЕ

Volkswagen Caravelle — удачная компоновка салона. Фото: Волга-Раст.

На фоне конкурентов Caravelle демонстрирует большое количество вариантов компоновки:

- Минивэн можно выбрать с короткой или с длинной базой;

- Количество кресел в салоне можно менять, например, в шестиместном автомобиле доступны как три ряда, так и два ряда кресел. В случае микроавтобуса с укороченной базой минимальное количество мест – 5, максимум – 9, а при заказе машин с длинной базой с четвертым рядом сидений – 11 мест.

Конкуренты в лучшем случае предлагают различное количество кресел в салоне, при этом количество рядов стандартное. У некоторых моделей конкурентов доступна только одна комплектация: три ряда, восемь кресел.

Салон Caravelle легко трансформируется. Фото: Волга-Раст.

Лидирующие позиции Volkswagen Caravelle вполне обоснованы, если посмотреть на историю. У немецкого концерна самый большой опыт производства автомобилей этого типа, линейка коммерческого транспорта всегда была наиболее представительной.

VOLKSWAGEN CARAVELLE ДЛЯ БИЗНЕСА

Выбор Caravelle в качестве коммерческого авто базируется на следующих преимуществах машины, которые высоко ценят представители бизнеса и те, кто использует минивэн для работы:

- Вместительный салон. Сиденья в четыре ряда позволяют посадить до 12 человек в модели с длинной базой или до 9 человек в короткой базе;

- Комфорт. В микроавтобусе установлен 3-зонный климат-контроль, для пассажиров второго ряда есть отдельный блок управления;

- Трансформируемое внутреннее пространство. Второй ряд представляет собой раздельные кресла с креплениями Isofix[1], при этом боковые приподнимаются, чтобы пропустить пассажиров назад;

- Для загрузки/разгрузки предусмотрен электрический привод открывания дверей багажного отделения. Это значит, что за рулем такого автомобиля может быть и женщина.

Volkswagen Caravelle создан для бизнеса. Фото: Волга-Раст.

В мегаполисах давно стали популярны бизнес-такси, в роли которых служат микроавтобусы. В них важен комфорт, безопасность и вместительность автомобиля. Все это может предложить минивэн немецкого концерна: до 12 пассажирских мест, датчики не пристегнутых ремней, штатные дневные ходовые огни, комплект подушек безопасности, система послеаварийного торможения.

На дальние расстояния на таком автомобиле ездить одно удовольствие. А внушительный список опций и ассистентов делают дорогу максимально безопасной. Автомобиль любой комплектации будет оснащен электронной системой поддержания курсовой устойчивости и двумя фронтальными подушками. Электронные помощники водителя вовремя предупредят о возможной опасности на дороге, заметят падение концентрации и не дадут уснуть за рулем. Приятной опцией для водителя станет автоматическое управление светом, особенно необходимое в ночное время.

Если нужен экскурсионный автомобиль, то для этого в немецком минивэне предусмотрена особенная функция - электронный усилитель голоса, позволяющий провести полноценную экскурсию. Если предполагается выезд группы загород, то здесь Caravelle по праву считается одним из лучших моделей в своем классе с точки зрения проходимости. На микроавтобус ставится полный привод на основе многодисковой муфты с электронным управлением. Машина уверенно ведет себя на дороге в непогоду или на бездорожье. При работе за городом, в тех местах, где дороги зимой не чистят идеально подходит Caravelle, оснащенная полным приводом 4MOTION[2]. Особенности конструкции автомобиля позволят легко транспортировать лыжи и сноуборды как в салоне, так и имеется возможность помещения на крыше аэродинамического бокса.

Caravelle отлично подходит и для перевозки грузов: сидения легко извлекаются и владелец получает свободное пространство, предназначено для транспортировки груза. В большинстве случаев можно оставить сиденья на месте, сложив спинки. На выбор владельца заднюю дверь можно оставить либо двустворчатой, либо сделать ее подъемной, оснастив электродоводчиком.

Низкий расход топлива у микроавтобуса Volkswagen порадует любого владельца-бизнесмена. Запас хода Caravelle по трассе составляет 1300 км при заправке полного бака в 80 литров.

ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ VOLKSWAGEN CARAVELLE

Многие собственники немецкого микроавтобуса сходятся во мнении, что это правильная инвестиция. Дело в том, что цена на подержанный минивэн не спешит падать. Полезность владения Caravelle на волгоградских дорогах подтверждают и реальные отзывы владельцев минивэна:

Михаил из Волгограда говорит, что взял машину для работы, приходится возить с собой много инструментов и оборудования. Но при этом на выходные хочу и с семьей съездить. Покупать для этого отдельный автомобиль – накладно, а в случае с Caravelle и не надо, т.к. все вместе в ней отлично умещаемся. На дороге автомобиль демонстрирует отменную управляемость, отличные тормоза и хорошую тягу. За рулем минивэна чувствуешь себя как в салоне современного седана – предсказуемое поведение на дороге и легкость управления.

Григорий из Волжского отмечает, при выборе себе микроавтобуса исходил из следующего: вместительность, надежность, невысокая стоимость владения, включая расходы на содержания, налоги и стоимость ремонта. Требовалась машина на механике с бензиновым двигателем, т.к. езжу по области, то нужно было проходимое авто. Все это он нашел в своей черной Volkswagen Caravelle.

Записаться на тест-драйв и уточнить все подробности по стоимости автомобилей можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону (8442) 78-11-11.

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[1] Изофикс

[2] 4Моушн