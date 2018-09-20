Погибшего в Сирии летчика похоронят в родном хуторе под Волгоградом

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-20T18:06:48+03:00

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Второго пилота ИЛ-20 Константина Назарова, погибшего в сбитом российском самолете в Сирии, похоронят в родном хуторе Алексиковский Новониколаевского района Волгоградской области. Такое желание выразили родные летчика, которые сейчас находятся в Москве. Похороны пройдут с военными почестями. Местные власти готовы оказать семье погибшего всю необходимую помощь.

В Волгоградской области живут мать и сестра погибшего пилота. Жена и маленькая дочка - в Зеленограде. Семья решила похоронить Константина рядом с его предками.

- Место захоронения определят родственники. На данный момент они хотят похоронить его на родине. Впереди процедура опознания и прочие необходимые формальности, поэтому дата похорон пока не определена, - рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области. - Муниципалитет готов оказать всю необходимую помощь в организации церемонии прощания, ритуальной процессии, поминальных обрядов. Глава Новониколаевского района Сергей Чулков постоянно на связи с родственниками и готов сделать все, что понадобится.

Напомним, уроженец Волгоградской области Константин Назаров погиб в результате крушения российского Ил-20 у берегов Сирии над Средиземным морем. На борту сбитого лайнера было 15 военнослужащих. Никто не выжил.

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