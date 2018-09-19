"Был безумно влюблен в небо": У погибшего в ИЛ-20 летчика из Волгограда остались жена и пятилетняя дочь

СЕГОДНЯ 15:05 2018-09-19T15:19:24+03:00

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Сегодня обнародовали имена тех военнослужащих, которые погибли в сбитом над Сирией самолете ИЛ-20. 15 молодых мужчин не стало в один миг. Среди них был и волгоградец Константин Назаров. У него остались жена и маленькая дочь.

- Узнала о Косте сегодня, плачу. Мы жили с ним на соседних улицах, росли вместе. Не могу поверить, что его больше нет, - говорит одноклассница Олеся.

Жили они в рабочем поселке Новониколаевске. Там по сей день живут Костины родители, и родная сестра с семьей. Там Константин окончил школу №2 и именно там твердо решил стать летчиком.

- Костя был мальчишкой стеснительным, но дисциплинированным, и учился хорошо. И по окончанию школы поступил в военно-воздушную академию. У нас три мальчишки из класса - три друга - стали военными: двое - подводниками, а Костя вот летчиком, - вспоминает подруга детства. - Почему не знаю, у него вроде никто в роду не летал.

Тем не менее, Костя был влюблен в небо, как говорят, безумно. Летал на самолетах разного класса, прошел путь от помощника командира корабля до командира отряда.

У Константина осталась жена и пятилетняя дочь Алиса. Фото с личной странички летчика.

После академии его призвали служить в Наро-Фоминск. Там он и жил в последние годы с семьей. Там у него родилась дочь Алиса. Девочке только исполнилось 5 лет. И совсем недавно Константин перевез своих девчонок в Зеленоград, а сам отправился в Сирию. Как оказалось, 17 сентября он улетел туда в последний раз…

В числе погибших в ИЛ-20 оказался и летчик из соседней Астраханской области. Алексей Седунов служил в ахтубинском гарнизоне. И только недавно перебрался в Подмосковье. Алексей потомственный военный.

Напомним, в ночь на 18 сентября ИЛ-20, который направлялся на авиабазу Хмеймим, исчез с радаров и перестал выходить на связь. Как позже выяснилось его сбила ракета. На борту находилось 15 военнослужащих.

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