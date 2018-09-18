Волгоградские школьники узнали об истории тепла

СЕГОДНЯ 12:50 2018-09-18T14:19:21+03:00

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В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» «Концессии теплоснабжения» организовали для учащихся гимназии № 17 Ворошиловского района день открытых дверей на котельной ДОЗ им. Куйбышева. Посетив старейший источник теплоснабжения Волгограда, ребята узнали, каким образом производится тепловая энергия, и как она поступает в жилые дома, и почему необходимо вовремя платить за «коммуналку».

Знакомство восьмиклассников с котельной бывшего деревообрабатывающего завода имени Валериана Куйбышева началось у здания, в котором после революции размещалось заводоуправление. Это одно из нескольких сохранившихся до наших дней зданий некогда крупного предприятия, основанного в Царицыне в 1881 году «лесным королем» ростовским купцом Петром Романовичем Максимовым.

Ребятам рассказали, что у завода была не только своя электростанция, но и котельная, которая заработала в 1914 году и с тех пор вот уже 104 года используется для производства тепла и горячей воды. Перед тем, как зайти внутрь старейшего источника теплоснабжения города, для школьников провели инструктаж по технике безопасности, после чего восьмиклассники отправились в путешествие по истории теплового хозяйства Волгограда.

- Особенность котельной ДОЗ в том, что здесь высокопроизводительные «Будерусы» работают вместе с паровыми котлами 1959 года выпуска, а ручные шиты управления соседствуют с современной автоматикой. Таким образом разные эпохи теплоснабжения соединились под крышей одного здания, история которого неразрывно связана с самим городом, - поделился в ходе экскурсии Виталий Ткачев, начальник участка энергорайона № 3 «Концессии теплоснабжения».

Виталий Ткачев также рассказал ребятам о процессе химводоподготовки. Школьники узнали, как создается теплоноситель и каким образом тепловая энергия передается в жилые дома.

- Экскурсия получилась увлекательной. Погружение в историю всегда захватывает. Интересно было узнать, что в котельной работает оборудование, совершенно разное по возрасту, причем, например, котлы, которым уже не одно десятилетие, очень гармонично смотрятся с новыми котлами, которым всего несколько лет, - призналась Елизавета Шиманская, ученица 8а класса.

- Я впервые побывала в котельной и провела это время с пользой. Когда бы еще можно было наглядно представить, как готовится тепло и как оно приходит в наши квартиры, - поделилась впечатлениями школьница Анастасия Максимова.